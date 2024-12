„Celá Nerudovic famílie se slezla.“ Konečná popřála k svátku, pak se to zvrhlo

Šéfka komunistů Kateřina Konečná nezapomněla, že dnes slaví svátek Danuše. Při té příležitosti se dotkla veřejné činnosti europoslankyně Nerudové. „Všechno nejlepší k svátku, drahá kolegyně! Kdybychom vás neměli, museli bychom si vás vymyslet. Zůstaňte prosím taková jaká jste,“ napsala s notnou dávkou ironie a přidala červené srdíčko.

Všechno nejlepší k svátku ?? drahá kolegyně @danusenerudova! Kdybychom vás neměli, museli bychom si vás vymyslet. Zůstaňte prosím taková jaká jste ?? — Kateřina Konečná (@Konecna_K) December 11, 2024

Pod jejím příspěvkem vystoupil syn Nerudové, jenž Konečné připomněl krutosti, který páchal komunistický režim. Připomněl konkrétně událost, jež se odehrála v prosinci 1949 v kostele Nanebevzatí Panny Marie v obci Čihošť v Česku. Je považována za jeden z nejznámějších náboženských fenoménů v české historii a také za symbol odporu proti komunistickému režimu: „Paní Konečná, přesně před 75 lety se stal Číhošťský zázrak – symbol naděje. Komunistický režim jej zneužil jako záminku k mučení a vraždě nevinného kněze Josefa Toufara. Brutalita, kterou hájíte, uloupila víru a životy mnoha lidí. Na to se nesmí zapomenout,“ napsal Filip Neruda.

Politička Konečná s ironii pokračovala i v odpovědi pro mladého Nerudu, když poznamenala, že k úplně rodinné předvánoční sešlosti už chybí jen vyjádření staršího Nerudy. „A, už se mi tu slézá celá Nerudovic famílie, už chybí jenom starý pan otec a máme to v kompletu, není nad předvánoční rodinnou sešlost…“ poznamenala.

Aaa, už se mi tu slézá celé Nerudovic familie, už chybí jenom starý pan otec a máme to v kompletu ?? není nad předvánoční rodinnou sešlost… — Kateřina Konečná (@Konecna_K) December 11, 2024

Filip Neruda vyčetl Konečné osobní útoky. „Paní Konečná, chápu, že vás pravda o minulosti dráždí natolik, že musíte utíkat k osobním útokům. Možná by stálo za to zamyslet se, kolik rodin se kvůli vašemu režimu nikdy nesešlo – a ne jen o Vánocích,“ poukázal následně syn Nerudové na éru socialismu.

To je u komunistu uz takova tradice, ze se utoci pres celou rodinu. — Tereza (@TerezaCibulka) December 11, 2024

Přání k svátku okomentovala i sama Danuše Nerudová. V souvislosti s praktikami minulého režimu Konečné připomněla osud významné české disidentky a jedné z hlavních osobností opozice proti komunistickému režimu Dany Němcové. „Dnes by slavila i Dana Němcová. Hrdinka, které jste vy komouši zničili život,“ napsala Danuše Nerudová. Němcová byla jednou ze signatářek Charty 77. Byla pronásledována komunistickým režimem, byla zatčena a vězněna. Byla také spoluzakladatelkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. I přes zastrašování a perzekuci se věnovala pomoci obětem režimu a jejich rodinám.

Dnes by slavila i Dana Němcová. Hrdinka, které jste vy komouši zničili život. https://t.co/KHUaCjxJoC — Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 11, 2024

Předsedkyně KSČM, se několikrát vyjádřila, že strana není tou samou, která byla součástí komunistického režimu před rokem 1989. Dnešní Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) se podle ní liší od Komunistické strany Československa (KSČ), která byla vládnoucí stranou za minulého režimu. Konečná zdůrazňuje, že KSČM je demokratická strana, která respektuje pluralitní politický systém a lidská práva a distancuje se od chyb minulosti.

Podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění KSČM pod vedením Konečné navíc stoupají preference a překročila by pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Okolo pěti procent hlasů se drží od letošních voleb do Evropského parlamentu, do nichž šla pod značkou koalice Stačilo!.

