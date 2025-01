„Cenzura, umlčování názorů.“ Zuckerberg vypustil ohromující přiznání

Mark Zuckerberg publikoval na svém facebookovém profilu video, kde oznámil změny v řízení Facebooku a Instagramu. Nejdříve vyjádřil svou pevnou víru ve svobodu projevu. „Na Facebooku a Instagramu jsem začal budovat sociální média, abych dal lidem hlas. Před pěti lety jsem v Georgetownu přednesl projev o důležitosti ochrany svobody projevu a věřím tomu dodnes,“ řekl Zuckerberg.

Ale přišel mediální i politický tlak na cenzuru. „Za posledních několik let se toho ale hodně událo. Proběhla široká debata o potenciálních škodách plynoucích z online obsahu. Vlády a tradiční média tlačí na cenzuru stále více,“ přiznal Zuckerberg.

A ujistil veřejnost, že potlačování zločinných aktivit brala Meta vážně a brát bude i nadále. „Hodně z toho je jasně politických, ale je tam také spousta legitimně špatných věcí. Drogy, terorismus, vykořisťování dětí. To jsou věci, které bereme velmi vážně a já se chci ujistit, že s nimi nakládáme zodpovědně. Takže jsme vytvořili spoustu složitých systémů pro moderování obsahu,“ řekl majitel Facebooku.

A takový systém měl chybovost, která mazala i příspěvky, jež neměly být smazané. „Problém se složitými systémy však spočívá v tom, že dělají chyby. I kdyby omylem cenzurovali jen procento příspěvků, jsou to miliony lidí. A dosáhli jsme bodu, kdy je to prostě příliš mnoho chyb a příliš mnoho cenzury,“ řekl Zuckerberg a doznal, že jej ke kroku dohnaly volby, při kterých zvítězil Donald Trump. „Nedávné volby také působí jako kulturní bod zvratu směrem k opětovnému upřednostňování projevu. Takže se vrátíme ke kořenům a zaměříme se na snižování chyb, zjednodušení našich zásad a obnovení svobody projevu na našich platformách,“ řekl.

Dojde i ke změkčení témat, která se v posledních letech ocitla na indexu. „Zbavíme se spousty omezení v tématech, jako je imigrace a gender, která jsou prostě mimo kontakt s mainstreamovým diskurzem. To, co začalo jako hnutí za větší inkluzi, bylo stále více využíváno k umlčování názorů a uzavírání lidí s odlišnými myšlenkami a zašlo to příliš daleko,“ popsal majitel Mety.

Sítě společnosti Meta přestanou spoléhat na automatický systém. „Změníme způsob, jakým prosazujeme naše zásady, abychom omezili chyby, které jsou příčinou velké většiny cenzury na našich platformách. Dříve jsme měli filtry, které skenovaly jakékoli porušení zásad. Nyní se na tyto filtry zaměříme na řešení nelegálních a vysoce závažných porušení. A v případě méně závažných porušení se budeme spoléhat na to, že někdo problém nahlásí, než začneme podnikat kroky,“ slíbil Zuckerberg.

„Problém je v tom, že filtry dělají chyby a odstraňují spoustu obsahu, který by neměly. Takže tím, že je zrušíme, dramaticky snížíme množství cenzury na našich platformách,“ dodal.

Sociální sítě Mety také upozaďovaly témata podle vlastního uvážení. I od toho ustupují. „Vracíme zpět občanský obsah. Na chvíli komunita požadovala, aby se o politice mluvilo méně, protože to lidi stresovalo, a tak jsme tyto příspěvky přestali doporučovat. Ale zdá se, že jsme nyní v nové éře, a začínáme dostávat zpětnou vazbu, že lidé chtějí tento obsah znovu vidět. Takže to začneme postupně zavádět zpět,“ slíbil.

Dojde i k přesídlení z Kalifornie do Texasu. „Přesuneme naše týmy pro důvěru, bezpečnost a moderování obsahu z Kalifornie a naše kontrola obsahu se sídlem v USA bude sídlit v Texasu, protože pracujeme na podpoře svobody projevu. Myslím, že nám to pomůže vybudovat důvěru v tuto práci na místech, kde je méně obav ze zaujatosti našich týmů,“ oznámil Zuckerberg přesun do konzervativnějšího Texasu.

Mark Zuckerberg také slíbil, že ve spolupráci s Donaldem Trumpem bude tlačit svobodu projevu i mimo USA. Tedy i v Evropě, která podle Zuckerberga stále více institucionalizuje cenzuru do zákonů. „Budeme spolupracovat s prezidentem Trumpem, abychom tlačili na vlády po celém světě. Jdou po amerických společnostech a tlačí na větší cenzuru. USA mají nejsilnější ústavní ochranu svobody projevu na světě. Evropa má stále větší počet zákonů, které institucionalizují cenzuru a ztěžují zde vybudování čehokoli inovativního,“ poukázal Zuckerberg na cenzuru v Evropě. „Země Latinské Ameriky mají tajné soudy, které mohou společnostem nařídit, aby v tichosti věci odstranily. Čína cenzurovala naše aplikace, aby v zemi vůbec nefungovaly,“ doplnil.

Nyní má Meta podporu americké vlády, tak může prosazovat svobodu projevu i ve světě. „Jediný způsob, jak můžeme tento globální trend potlačit, je s podporou americké vlády, a to je důvod, proč bylo v posledních čtyřech letech tak obtížné, když dokonce i americká vláda tlačila na cenzuru tím, že šla po amerických a dalších amerických společnostech, povzbudila ostatní vlády, aby šly ještě dále,“ přislíbil Zuckerberg.

„Ale nyní máme příležitost obnovit svobodu projevu a já jsem nadšený, že ji mohu využít. Bude to nějakou dobu trvat, než se to podaří, a to jsou složité systémy. Nikdy nebudou dokonalé. Je tu také spousta nelegálních věcí, na jejichž odstranění musíme stále velmi tvrdě pracovat,“ řekl Mark Zuckerberg. „Podstatné však je, že po letech, kdy se naše práce na moderování obsahu zaměřovala především na odstraňování obsahu, je čas zaměřit se na snižování chyb, zjednodušování našich systémů a návrat ke kořenům a dávat lidem hlas. Těším se na tuto naši další kapitolu,“ dodal Zuckerberg.