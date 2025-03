„Chceme ukázat cestu.“ Akce inspirovaná Trumpem v ČR. Proběhne ještě do voleb

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6197 lidí



„Tabuizací témat a omezováním svobody slova nelze najít řešení společenské a ekonomické krize. Potřebujeme elity, které budou opět ctít pluralitní demokracii a hodnoty většiny společnosti,“ uvádí SOSP v pozvánce pro letošní setkání, jež proběhne 9. až 11. května v hotelu Jezerka u Sečské přehrady uprostřed Železných hor.



Právě termín má být oproti loňsku, kdy Konzervativní kemp proběhl v polovině října, jiný zejména kvůli letošnímu konání sněmovních voleb. „Po loňské podzimní premiéře jsme letošní ročník předsunuli na jaro právě proto, aby se daly v předstihu před volbami debatovat konkrétní návrhy na řešení současné společenské a ekonomické krize. Řekl bych dokonce krize důvěry v instituce, které z velké části ovládli progresivisté štědře podporovaní z veřejných prostředků i ze zahraničí,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz ředitel SOSP Vlastimil Veselý.

Spojení konzervativních osobností před volbami má dle Společnosti pro obranu svobody projevu pomoci toto směřování zamezit. „Ve střední Evropě zůstáváme jedinou zemí, kde vinou fragmentace konzervativní scény dominují prakticky ve všech institucích státu progresivisté, ‚liberálové‘ a skupiny hájící spíš zájmy globalismu než státní suverenity. Ve společnosti chybí rozsáhlejší konzervativní struktury a platformy pro nadstranickou spolupráci nevládních organizací, médií a finančních podporovatelů, které by mohly být protiváhou dobře organizovaného a ze zahraničí financovaného tábora progresivistů,“ upozorňuje SOSP s tím, že se tak u nás přitom děje v době, kdy je národní konzervatismus po celém Západě na vzestupu.



„V USA začala po zvolení Trumpa konzervativní (kontra)revoluce a v Evropském parlamentu vznikly nové konzervativní frakce, jejichž vlivu brání ostatní už jen za cenu nedemokratické blokace poměrného zastoupení ve vedení Evropského parlamentu,“ podotýká organizace.



Propojit české konzervativce různých proudů má být hlavním cílem akce, stejně jakož pomoci „otupit“ osobní animozity napříč stranami, konzervativními (a ‚klasicky liberálními‘) médii, spolky, instituty a společnostmi či „ukázat cestu pro konzervativní ‚pochod institucemi‘, pro užší spolupráci konzervativních sil v zemi“.

Kromě možnosti setkání se s konzervativními osobnostmi a navazování nových kontaktů pak na účastníky čeká rovněž i letos bohatý program, který odstartuje novinář a bývalý zástupce šéfredaktora deníku Štandard Peter Števkov debatou „Nejsme v tom sami – žije ještě V4?“ o slovenské konzervativní scéně, která se mimo jiné zaměří na „uvádění českých mediálních příběhů na pravou míru“.



Novinář Erik Best pohovoří o změnách ze strany nové americké administrativy Donalda Trumpa a o výhledech pro (nejen střední) Evropu a uskuteční se též množství diskuzních panelů, během nichž budou debatovat s moderátory čtveřice hostů.



O „obrácení pochodu institucemi“ a připravenosti Česka na něj, hodnotách, jež chceme konzervovat, Evropské unii a doktríně omezené suverenity, zahraničním financování nevládních organizací, prosperitě v éře nového světového řádu a otázce, zdali „jsme pány své země“ přijdou pohovořit profesor politologie Petr Drulák, senátor Zdeněk Hraba (nestraník, klub ODS a TOP 09), publicista a komentátor deníku Echo24 Daniel Kaiser, moderátorka Rádia Universum Martina Kociánová, senátorka Daniela Kovářová (nezávislá), ekonom Martin Slaný, komentátorka Karolina Stonjeková, ekonom a publicista Pavel Šik, europoslanec Filip Turek a poslanec ANO Radek Vondráček.

Zatím nepotvrzenými hosty jsou poradce premiéra, bývalý diplomat a bezpečnostní analytik Tomáš Pojar, místopředseda SPD Radim Fiala, místopředseda Poslanecké sněmovny či exministr průmyslu, dopravy a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Předběžný program akce také slibuje, že mezi účastníky dorazí rovněž řada předních osobností konzervativní scény z řad publicistů, podnikatelů, intelektuálů, mezi nimiž bude například vývojář a spoluzakladatel SOSP Daniel Vávra, investor Zbyněk Passer, právník Robert Kotzian, novinář Michal Semín, právník Tomáš Nielsen, někdejší editor zpravodajství ČT Ladislav Henek, publicista Ludvík Bednář či advokátka Klára Samková.



Přítomní by měli podle Veselého konzervativním stranám pomoci formovat své programy tak, aby je mohly před letošními volbami nabídnout voličům. „Podobně jako loni chceme od každého panelisty a přednášejícího, aby navrhnul 3 konkrétní kroky, které by měla v dané oblasti realizovat příští (snad konzervativní) vláda. Z loňska máme 50 doporučení, k nimž letos chceme přidat buď pár dalších nebo je lépe specifikovat. Kandidující strany by měly mít čas jimi vybraná doporučení zařadit do svých volebních programů,“ shrnul pro ParlamentníListy.cz ředitel SOSP.

„Ale smyslem kempu je také propojit české konzervativce různých proudů a večer u skleniček jim pomoci uzavřít nová spojenectví napříč stranami, médii, spolky a společnostmi. Chceme prostě ukázat cestu pro konzervativní ‚pochod institucemi‘, pro užší spolupráci inspirovanou hnutím MAGA ve Spojených státech,“ dodává.



Tak jako loni platí, že na videozáznamu budou po akci zveřejněny vždy jen úvodní slova panelistů a nikoli už diskuse s účastníky akce, které se budou moci zúčastnit zájemci, kteří si zakoupí vstupenku za 2 900 Kč, zahrnující mimo přístupu na všechny části programu letošního Konzervativního kempu též celodenní catering, parkování či malý dárek na uvítanou.



Účastníci prvního ročníku Konzervativního kempu vloni celkově setkání ohodnotili velmi pozitivně a udělili akci celkové průměrné hodnocení 4,62 bodů z 5. Nejvíce přítomné zaujal panel o energetice. „Náš průmysl soutěží s někým, kdo má plyn za sedminu a elektřinu za čtvrtinu,“ varoval během tohoto panelu podnikatel a majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač a poukazoval, že je cena energií oproti zbytku světa v EU tak vysoká, že se stáváme nekonkurenceschopnými. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) tehdy též předpověděl, že v případě nástupu Donalda Trump do Bílého domu Američané odejdou od klimatických dohod a „v tu chvíli to bude mít Evropa strašně těžký“. Kritizoval i přístup k automobilkám. „Propouštějí se lidi, zavírají se závody, nejsou schopní prodávat elektromobily, jak si to naplánovali. Není to cesta – je drahá elektřina, drahá auta, není infrastruktura,“ vyčetl.

Značnou pozornost získal dále úvodní panel o pozici české konzervativní scény. „Velice přínosná akce pro všechny, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijeme, a chtějí konfrontovat své názory a postoje s lidmi, kteří ve svém oboru silně ovlivňují veřejné mínění, včetně politiky,“ ohodnotil akci šéfredaktor měsíčníku To Marek Stoniš.



„Byla to velmi dobrá společnost plná zajímavých lidí s různými názory na svět. I konzervativci musí držet pospolu. A tady se to podařilo,“ ocenila uspořádání Konzervativního kempu též senátorka Kovářová.





Výstupem loňského ročníku dále bylo přibližně 50 doporučení na prioritní kroky, které konzervativci doporučují pro příští vládu.

Poslanec Patrik Nacher (ANO) nabádal, aby se příští kabinet „nebál v Parlamentu neschválit z EU vnucovanou legislativu, pokud není v našem národním zájmu – bez ohledu na mediální tlaky a kritiku z Bruselu“ a bývalý europoslanec Jan Zahradil (ODS) pak vyzval k omezení „nezdravé obchodní závislosti na trhu EU“ a hájení národních zájmů v zahraniční politice.



Vondra doporučil usilovat o revizi dekarbonizačních závazků EU, „které poškozují konkurenceschopnost Česka v EU a EU ve světě“. Poslanec Jiří Kobza (SPD) radil příští vládě pravdivě informovat o počtech migrantů, o jejich vlivu na českou společnost, o kriminalitě spojené s migranty podle oblastí původu a „důrazně zastavit promigrační propagandu“.



„Vyhnat ideologické neziskovky ze škol a odstranit z učebnic a z osnov agitační vymývaní dětských hlaviček klimatickou, genderovou a eurounifikační propagandou,“ doporučila příští vládě senátorka Kovářová v jednom ze svých navrhovaných kroků.

Ředitel SOSP Vlastimil Veselý, jenž letos opět pronese na Konzervativním kempu úvodní slovo a v rámci své řeči se bude věnovat počátku konzervativní kontrarevoluce, vloni přítomné varoval, že se omezování svobody slova „nejčastěji děje právě v tématech, kde se nejvíce střetávají konzervativci (a klasičtí liberálové) s progresivisty – v otázkách migrace, rodiny, energetiky, geopolitiky a obecně hodnotového ukotvení státu“. „Tzv. ‚liberálové‘ u nás ovládají prakticky všechny instituce – sněmovnu, Senát, hrad i Ústavní soud, většinu médií a neziskovek, mnohé školy a dokonce i korporace. Tlak na konzervativce a snahy o jejich umlčování sledujeme už čtvrtým rokem z první řady a není už žádným tajemstvím, že cenzura se stala nástrojem politického boje a že probíhá na objednávku vlád a bezpečnostních služeb,“ řekl.



„My nejsme antisystém ani ‚pseudokonzervativní subverze‘, jak si dovolují někteří státní úředníci nálepkovat oponenty progresvismu. Pokud lze některé považovat za antisystém, pak je to tábor woke progresivistů usilující o dotační socialismus, náhradu obyvatelstva ilegální masovou migrací, zničení rodiny s matkou a otcem, popírání biologických faktů, klimatické náboženství, umlčení většiny outsourcovanou cenzurou a o vytunelování demokracie hlasováním těch, kteří v zemi nežijí… Po ničem z toho jsme v listopadu 1989 nevolali. Jsme tu, abychom bránili normální svět, přirozený řád a kontinuitu. Záleží nám na uchování demokracie. Demokracie v původním smyslu jako vůle lidu, nikoli jako konsensu politických elit, institucí, médií a vlivných nevládek financovaných ze zahraničí. Demokracie bez přívlastků, protože ta liberální nás přivedla až příliš blízko režimu podobající se tomu totalitnímu, který jsme před 35 lety odmítli,“ sdělil ředitel a spoluzakladatel SOSP v loňském roce.

