„Chovejme se jako lidi.“ Ale smrt Schwarzenberga vyplavila i velké temno

Chovejme se jako lidi, vyzval senátor Zdeněk Hraba poté, co začaly pršet reakce na smrt exministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Dle něj se na sociálních sítích objevily komentáře neuctivé k zemřelému. Výbuch nicméně zažily sítě lídra ANO Andreje Babiše, který k úmrtí Schwarzenberga kondoloval. Příznivci vládní koalice opozičnímu předákovi hrubě nadávali, ať zrovna on mlčí a soustrast nevyjadřuje. Novinář Jan Palička zúčtoval s těmi, kteří Schwarzenberga neuznávali.

„Chovejme se, probůh, jako lidi. To je prosba, která mi od rána při čtení různých diskusí tady na internetu skáče na mysl. Pamatuji si ty hnusné a nelidské komentáře z doby, kdy byl tehdejší prezident Zeman hospitalizován. Obdobné hnusy se od některých (samozřejmě z ‚druhé strany‘) objevují teď, když zemřel Karel Schwarzenberg. Nesrovnávám tyto dvě osobnosti, protože oba jsou naprosto rozdílní. Přesto: oba to jsou a byli lidé. Jako my všichni. A až poté politici. Já vím, politika je vyhrocená, ale přesto se můžeme – doufám – chovat jako lidi. To, že s někým politicky nesouhlasím, že i třeba nesouhlasím s jeho způsoby v politice, neznamená, že mu budu přát smrt nebo se ze smrti radovat. Vždyť to je nechutné a nelidské. Není takových lidí moc, věřím, přesto je mi vždy líto, co tato hrstka je schopna ze sebe vyplodit...“ poznamenal na svém profilu na síti X senátor Zdeněk Hraba.

Obdobně pak vyzývala i neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. „Je mi líto vás všech, kteří píšete nechutné komentáře ke smrti Karla. Nepodařilo se vám ho urazit za života, neurazíte ho ani teď. A víte co? On by vám ty urážky odpustil i teď,“ napsala.

Negativní zprávy zažíval zejména někdejší premiér Andrej Babiš (ANO), který na sítích kondoloval k úmrtí Karla Schwarzenberga, a v diskusi se na něj vrhli vládní příznivci, jak si vlastně něco takového může dovolit.

„Smutná zpráva o úmrtí Karla Schwarzenberga. Je mi to líto, upřímnou soustrast všem pozůstalým,“ napsal Andrej Babiš (ANO).

„Nic ti líto není, jsi psychopatická svině…“ zareagovala například jedna z čtenářek.

„Kolik disidentů jsi například podpořil ty, jako Karel Schwarzenberg??! Chceš se vykoupit z té špíny, co jsi napáchal i na svých dětech?! Chucpe!“ poznamenal další uživatel sítě.

„Ty ne, Andreji, ty ne, prosím!!!! Od tebe to nechci číst,“ dodává další.

„Čím více budete mlčet, tím uděláte lépe. On by o vaši falešnou soustrast nestál,“ komentuje i další.

Na svém profilu na síti X se k někdejšímu ministru zahraničních věcí Karlu Schwarzenbergovi vyjádřil i novinář Honza Palička.

„Karel Schwarzenberg byl opravdový vlastenec. Z této země ho vyštvala bolševická lůza, jejíž pohrobci mu do posledního dne dali do cizáků, Sudeťáků, degenerátů rodiny a obviňovali jeho z kolaborace s nacisty. Karel Schwarzenberg mohl zůstat v zahraničí, ať už v Rakousku nebo v Německu, mohl si užívat spokojeného a klidného života a nad Českem zlomit hůl. Jenže on zemi miloval natolik, že bezprostředně po pádu totality se vrátil a obětoval přes 30 let svého života na to, aby pomohl Česko dostat mezi západní demokracii s úctou k lidským právům. Po celou dobu proti němu jsou neskutečně prasácké kampaně, mohl se na to kdykoliv vykašlat, ale on jel dál, protože věřil, že tak je to správné. Ostatně i proto mu všichni ti socialističtí nostalgici a kremlofilové nemohli přijít na jméno, protože on vlastencem skutečně byl, když si toto slovo jen pro sebe ukradli a udělali z něj ubohou prázdnou skořápku. Karel Schwarzenberg se zasloužil o stát. Nechť odpočívá v pokoji,“ napsal Palička.

Na otázku, čím se Schwarzenberg zasloužil o stát, kterou mu položil jeden z uživatelů sítě X, Palička odvětil: „Byl jedním z těch, co pomohli s nastavením mezinárodně politické orientace současné České republiky, pevně ukotvené mezi liberálními demokraciemi. To je milionkrát víc, než pro Česko kdy udělají všechny anonymní profily na internetu, co jen mají plnou hubu keců a natažené ruce.“

