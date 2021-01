„Cikáni mi rozmlátili hubu, kde jste byli?!“ Zaplaťte a jděte, řekla policie. A dál? Hamáček se osype

reklama

Autorkou i protagonistkou videa je podle všeho Veronika Vágnerová, realitní makléřka, která video umístila na YouTube. Při zásahu policie se hlasitě dožadovala důvodu, proč po ní policisté požadují občanku, policisté se zase pro změnu dožadovali této občanky, i „Jménem zákona!" zaznělo. Vágnerová si trvala na tom, že policisté neuvedli žádné konkrétní důvody, i když od nich zaznělo, že dotyčná údajně porušila nařízení ministerstva zdravotnictví. „Je rozhodnutí soudu, které jasně řeklo, že návštěvník restaurace neporušuje žádný zákon. Ani žádné nařízení, takže chci slyšet, co přesně porušuju, pánové," trvala si na svém. Policistům se do komunikace nechtělo, což Vágnerová nezapomenula ve videu zmínit.

„Že vás to baví, pánové. Vy nemáte děti nebo je vůbec nemáte rádi, když tohleto děláte,“ pustila se do policistů na osobní rovině. I zmínky o covid policii a gestapu zazněly. Na opakované výzvy, ať policisté řeknou, co porušuje ona osobně, policista nakonec zareagoval, že už to řekl a nebude to opakovat desetkrát. Nakonec jeden ze zasahujících vyslovil, že porušením má být přítomnost v restauraci, na což dotyčná hned reagovala otázkou, kde se píše, že nemůže být v restauraci. „Ta restaurace nemá být otevřená,“ namítal policista, ale Vágnerová opět vystartovala, že to neznamená, že by v restauraci byla protizákonně. Ženu uklidňoval muž v pozadí, že policisté to mají nařízeno, což dotyčná okomentovala, že policisté nemají vlastní mozek. Od dalších hostů pak zaznělo, že na místě je snad celá zásahová jednotka.

Policista vyzývající hosty k opuštění restaurace

Od gestapa se hosté propracovali k odkazům na mlácení studentů v roce 1989. „Kde jste byli 23. prosince, když jsem vás potřebovala? Když mě napadli cikáni a rozmlátili mi hubu?“ ptala se jedna z přítomných. „To byli někde v hospodě, kontrolovali zavírací dobu, neměli čas,“ ozvalo se opět od hostů. „Tohle nebylo ani za komančů, co pamatuju. Ani za Hitlera tohle nebylo,“ pršely stížnosti jedna za druhou a Vágnerová opět zmínila ono údajné rozhodnutí soudu. „Chápe to tady někdo, máte dostatek inteligence na to? Asi ne, je to vidět,“ pokřikovala na mlčící policisty a s ostatními hosty se shodla, že nařízení platí pro restauratéry a nikoliv pro hosty. „Na všechny tady podávám trestní oznámení, už v tom mám docela praxi. Kdo se chce, přidat, tak se mnou. Mám toho už plný zuby!“ varovala policisty.

Psali jsme: „Je mi 73 a su nas*anéééj, toto jsem nezažil.“ Důchodce Fanouš v hospodě. Dítě chtělo kakat. Kdo je velitel zásahu?

Ve videu také zaznělo: „Odvedli ho,“ zřejmě majitele restaurace. „Takže majitel byl zajištěnej ve Verandě,“ informovala Vágnerová, na což někdo dodal, že ještě ne, ale bude muset s policisty jít. „Stát má takovejch prachů, že pošle na 10 nebo 15 hostů takovýhle komando. Místo aby se zajímali vo zločiny, tak oni budou lézt po hospodách a budou kontrolovat lidi,“ komentoval jeden z hostů údajnou nepřiměřenost zásahu. „Dneska řeší jenom hospody, roušky, támhleten sáňkuje, jak je to možný, támhle jsou víc než čtyři, řeší takovýhle věci dneska policie,“ stěžoval si dál.

Policista diskutující s hosty

Další z hostů se přihlásil, že byl zloděj. „Takže já jsem se vás nebál, když jsem krad, teď se vás mám bát, když chodím na pivo?“ ptal se. „Ale nemusíte se nikoho bát, já jenom vám říkám...“ začal policista. „My máme strach, vy strašíte, my máme strach o svoji svobodu,“ zaznělo pak od několika hostů a jeden z nich předpověděl, že za pár měsíců budou pro změnu policisté kontrolovat, zda jsou lidé očkovaní. „Takhle to dopadne, že budeme v hospodě a budeme muset mít test na očkování jak nějakou židovskou hvězdu. Normální genocida, co se tady děje. To je teď příprava na to, co bude,“ soudil.

Policisté v hospodě postávali už nějakou dobu, takže se jeden z hostů zeptal, na co čekají. „Čekáme, až zaplatíte a opustíte hospodu,“ odpověděl příslušník. „My ale neodejdeme,“ namítl host a dodal, že nemohou odejít, když odvezli majitele. „Nás někdo musí zkasírovat. Majitel měl moji účtenku,“ dodal. Jeden z policstů podotkl, že obsluha je stále v hospodě a další hosty vyzval, ať se přesunou k baru a zaplatí. „Nevidím důvod, my nemáme dojedeno a dopito,“ reagovali hosté a o tom, že by si jídlo brali s sebou, nechtěli ani slyšet.

Ani poslanci neunikli verbální kanonádě, konkrétně za prodloužení nouzového stavu. „Uvědomte si, že to prodloužilo jednapadesát zmrdů,“ protestoval jeden z hostů proti tomu, že ve Sněmovně se schází poslanci v omezeném počtu. Policista ho žádal, aby nekřičel, protože křičí na špatné osoby. „Na správný osoby bych nekřičel, kdyby tady nebyly,“ pokračoval muž jménem Jeřábek a namítal, že řve na policistu, který na něj údajně řval předtím.

Diskuse pokračovala a točila se v kruhu, kdy policisté vyzývali k odchodu a hosté po nich požadovali konkrétní důvod, proč se mají odebrat domů. Ovšem v hospodě nepřenocovali, nakonec zaplatili a odešli. A situace se podle všeho opakuje. „Zase tu máme policii a oporu od Chcíplýho psa. Prý to dnes na pokutu není, přestože ji chtěli dostat, aby mohli věc začít řešit. Policie odjela,“ informovala Veronika Vágnerová včera.

