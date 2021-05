„Cílem vykonstruované Kroupovy kauzy bylo shození vlády!“ Expremiér Paroubek ohromil. V pozadí vystupuje jméno známého advokáta

„Je to přeexponované, nepravděpodobné na první pohled. Hamáček se nikdy nepustil do žádného politického dobrodružství tohoto typu. Jiná věc je, jestli uvažoval o cestě do Ruska ještě než se dozvěděl informace o Vrběticích. Já bych tam jel býval hned pro chybějící vakcíny,“ konstatuje k nejnovější kauze bývalý premiér Jiří Paroubek. „Hlavním cílem bylo shození vlády, a vedlejším rozbití sociální demokracie, která se nevydala tím směrem, jak si přáli lidé v pozadí Seznam Zprávy, kteří tam tahají za nitky těmi marionetami jako je Kubík a Kroupa,“ shrnuje.

Paroubek napsal o tématu na server Vaše věc dva texty ( Podle tvrzení Seznam Zprávy chtěl ministr vnitra a předseda ČSSD v Moskvě vyměnit kauzu Vrbětice za milion vakcín Sputniku V. Bývalý předseda ČSSD Jiřínapsal o tématu na server Vaše věc dva texty ( Neuvěřitelná kontinuita lží v podání J. Kroupy Tvrdý Hamáčkův protiúder ). V tom prvním označil povídačku Seznamu a Janka Kroupy za paranoický blábol. ParlamentníListy.cz se ho zeptaly, proč si to myslí. Nejdříve se věnoval osobě Janka Kroupy, který se dle něj snažil už v minulosti sociální demokracii před volbami poškodit.

„Před podzimními a komunálními volbami v roce 2006 se velice aktivně angažoval v takzvané kauze Budišov, kde zřejmě ve spolupráci s částí policie, pravděpodobně se jednalo o útvar ÚOOZ, došlo k využití konfidenta policie, který provokoval některé představitele sociální demokracie na místní úrovni na Vysočině, například starostu Péťu. Na různých opileckých seancích je tento konfident provokoval cílenými dotazy a snažil se vytvořit dojem jakéhosi spiknutí, jehož cílem je vykrást evropské fondy. A velmi aktivní v tom byl i Janek Kroupa,“ konstatoval Jiří Paroubek s tím, že část těchto věcí se nedostala ani k soudu a vyšuměly hned po volbách. „Součástí této akce Janka Kroupy a spol. bylo také to, že byla obviněna moje někdejší náměstkyně na ministerstvu pro místní rozvoj, dnešní eurokomisařka Věra Jourová. Byla vykonstruovaná kauza od A až do Z. Všichni účastníci tohoto údajného spiknutí, které zosnoval Janek Kroupa, byli zbaveni obvinění soudem,“ upozornil.

Vrací se i do roku 2010, kdy se Janek Kroupa několik měsíců před volbami do Sněmovny velmi angažoval v další kauze. „V MF Dnes, kde byli další výtečníci jako Jiří Kubík, dnešní šéfredaktor Seznam Zprávy, který s ním tehdy velmi úzce spolupracoval, tehdy přišli na to, že jsem se údajně setkal s lobbisty firmy Steyer a měl s nimi zřejmě činit nějaké korupční dohody v souvislosti s dodávkou vozidel Pandur, jejichž byl Steyer výrobcem,“ líčí bývalý premiér. „Pánové ovšem udělali jednu závažnou chybu, když několik týdnů rozvíjeli tuto kauzu. Tehdejší zástupce šéfredaktora MF Dnes řekl, že když se mnou dělal rozhovor v určitém dni v květnu 2006, tak když vylezl z kanceláře, kde ten rozhovor proběhl, v předpokoji na mě čekali zástupci Steyeru. Z Úřadu vlády jsem si odnesl termínovou listinu a z ní jsem zjistil, že ten den jsem byl na konferenci Evropská unie - Latinská Amerika ve Vídní,“ vzpomíná Jiří Paroubek .

Překročilo to už všechny meze

„Domnívám se však, že toto překročilo už všechny meze a ty jejich bláboly o tom, že mají svědectví Netolického, že měl jet Jan Hamáček do Ruska... No tak já jsem v několika svých článcích také doporučoval cestu Jana Hamáčka do Ruska několik týdnů předtím, protože když chybí vakcíny od západních farmaceutických firem, tak jsem to považoval za rozumné,“ upozorňuje expremiér. „Samozřejmě měl Jan Hamáček od 6. nebo 7. dubna informace kolem Vrbětic, takže nepředpokládám, že by si myslel, že je možné po takovéto informaci tam jet. Jsou už to takové zoufalé křeče, kdy už oni nevědí co, protože všichni účastníci schůzky ze zpravodajských služeb de facto potvrdili slova Jana Hamáčka. Server Seznam Zprávy by se měl rychle omluvit a snažit se urovnat celou záležitost s Janem Hamáčkem,“ konstatuje.

„Což ale neudělají. Bude se to řešit soudně, nějaké dva tři roky. S výsledkem ovšem jistým, protože toto je zjevné poškození Jana Hamáčka a snaha o poškození sociální demokracie v situaci, kdy se vydala jiným směrem, než si lidé jako Netolický a zřejmě i Seznam Zprávy a celá zájmová skupina, která se pohybuje v zákulisí Seznam Zprávy včetně Radka Pokorného myslí, že by se měla pohybovat. Je to pokus o to zničit sociální demokracii. Myslím, že v tuto chvíli se jenom ztrapnili a budou se ztrapňovat ještě dál, pokud v tom budou pokračovat,“ domnívá se bývalý předseda české strany sociálně demokratické.

A komu tato kauza Hamáček měla nejvíce prospět? „Tato kauza měla směřovat ke shození vlády. Opozice neměla odvahu k tomu, aby se shodla na nějakých opravdu důrazných krocích ve vztahu k vládě, které by znamenaly její ukončení. Pokud se bude hlasovat jenom o nedůvěře, tak vláda dovládne v demisi těch pár měsíců. Teď odpískala koalice Pirátů a STAN záměr na rozpuštění Poslanecké sněmovny. Myslím, že tady šlo o to dodat munici, aby k něčemu takovému došlo,“ vysvětluje Paroubek . Vedlejší cíl dle něj byla reakce na sjezd sociální demokracie. „Nepodařilo se sociální demokracii dostat pod dozor lidí jako je Radek Pokorný a do jiné politické konstelace, než v jaké je teď. To znamená ukončit spolupráci s hnutím ANO,“ myslí si.

Plány s Petříčkem se zhroutily, proto byla vykonstruovaná tato záštiplná kauza

Záměr se, zdá se, nezdařil, nebo se snad jeho protagonistům podaří splnit stanovené cíle? „Myslím, že se tak nestane. Piráti a STAN pochopili, že musí z toho vycouvat. Koalice Spolu je vedena politickými indolenty, ti v těch útocích budou pokračovat, což je bude stále dále oslabovat. Otázka je, zda to bude voliče pravice znechucovat natolik, že už ani nebudou přebíhat ke STAN a Pirátům, ale že třeba zůstanou doma. Což by z mého pohledu bylo nejlepší řešení,“ vysvětluje.

