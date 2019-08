„Čižinskému by u nich prošel i prodej pervitinu malým dětem.“ Kauza nočního starosty v Piráty vedené Praze očima vývojáře Vávry

Noční starosta Prahy Jan Štern hodlá spustit kampaň, která má zahraniční turisty přimět, aby se v Praze méně opíjeli a méně hlučeli. A když už se k tomu nedají přesvědčit, tak aby aspoň nedělali bugr v centru Prahy, ale na okrajích města. „My tenhle typ lidí a tenhle typ toho chování dlouhodobě v Praze nechceme,“ zdůraznil ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Štern. Anketa Myslíte, že vláda ANO + ČSSD s podporou KSČM vydrží na tomto půdorysu až do roku 2021? Vydrží 89% Nevydrží 11% hlasovalo: 2999 lidí

Server ParlamentníListy.cz však přinesl článek o tom, jak noční starosta napojený na hnutí Praha sobě podniká. Ve dvou firmách, Containall & syn s.r.o. a Containall & dcera s.r.o., kde působí jako společník nebo zakladatel, se soustředí mimo jiné na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Tedy na tvrdý alkohol a jeho prodej. Základní kapitál obou firem jsou mimochodem čtyři koruny.

Název společnosti je pro náš příběh důležitý. Kromě klasických eseróček je tu ještě jeden subjekt. Jmenuje se Containall o.p.s. (obecně prospěšná společnost) a Štern je zde jedním ze zakladatelů. Dalším je kupříkladu David Skála, v tuto chvíli radní na Praze 1. I Skála patří do spolku Praha sobě, respektive Praha 1 Sobě. Obecně prospěšná společnost se na alkohol alespoň po formální stránce nesoustředí.

Jako druh obecně prospěšných služeb v oficiálním výpisu uvádí podporu neziskových organizací, kulturního života a umění, zejména pořádáním koncertů, výstav a jiných kulturních akcí, především ve vytvořeném sezónním centru s plně vybavenými prostory a s využitím podpor na různou uměleckou a občansky prospěšnou činnost. Bohulibá činnost, chtělo by se říci. Tak to možná vypadá, pokud by se tato parta nedala do „podnikání“ tam, k čemuž si řada odborníků ťuká na čelo.

Když se ParlamentníListy.cz podívaly na oficiální webovky spolku, všimly si místa, jemuž se v Praze neřekne jinak než Stalin. Jde o prostory bývalého památníku, které už nějaký ten pátek nezejí prázdnotou. „Hlavní činností kulturního centra Stalin je prezentace lokální mladé kultury, která pod kyvadlem od května do září dostává prostor v rámci multižánrového projektu.“

Když si, s nadsázkou řečeno, Karel Gott českých počítačových her článek přečetl, neudržel se.

„LOL, pan noční starosta z Prahy sobě, co nás má zbavit ožralých turistů a bordelu, má obchod s chlastem a pořádá koncerty pro ožralé tůristy ve Stalinově pomníku, který je v havarijním stavu, což nebránilo jeho soudruhům, aby mu to pronajali. A ta diskuze pod tím příspěvkem od věrných soudruhů, kteří v opozici tepali jak největší úderníci, ale teď když jsou u vesla, prošlo by u nich Čižinskému asi i kdyby prodával perník malým dětem,“ napsal k tomu Vávra na sociální síti Facebook.

Psali jsme: „Svině.“ „Tlustý hňupe.“ Pavel Novotný a Jaroslav Foldyna slavili státní svátek Ostrý dojezd Nočních vlků: Raději čtěte sami. Proboha Praha má nočního starostu. Seznamte se Primátor Hřib: Praha začne systémově řešit kultivaci nočního života

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp