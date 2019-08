Noční starosta v Praze, který má dohlížet na opilé cizince, sám prodává a distribuuje tvrdý alkohol

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte činnost současné vlády Andreje Babiše? 1 28% 2 53% 3 4% 4 5% 5 10% hlasovalo: 5935 lidí

„Noční starosta je institut, který v různých formách funguje v mnoha městech po Evropě. A Praha se svým pulzujícím nočním životem a čilým turistickým ruchem systematické řešení potřebuje. Podle oficiálních statistik u nás turisté každý rok stráví stejně nocí jako například v Barceloně – přes 18 milionů,“ uvedl tehdy Jan Štern a dodal: „Chci zdůraznit, že na prvním místě vždy musí být zájem těch, kdo ve městě žijí, bydlí a pracují. Budeme se určitě inspirovat v západoevropských metropolích jako je třeba Amsterdam.“

Jan Štern svá slova, doufejme, nemyslel ironicky.

Tato pachuť se totiž objevila poté, co ParlamentníListy.cz zjistily, že takzvaný noční starosta ke všem svým politickým povinnostem ještě čile podniká. A gró jeho byznysu rozhodně není zcela běžné. Ve dvou firmách, Containall & syn s.r.o. a Containall & dcera s.r.o., kde působí jako společník nebo zakladatel, se soustředí mimo jiné na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Tedy na tvrdý alkohol a jeho prodej. Základní kapitál obou firem jsou mimochodem čtyři koruny.

Mgr. Jan Čižinský



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Název společnosti je pro náš příběh důležitý. Kromě klasických eseróček je tu ještě jeden subjekt. Jmenuje se Containall o.p.s. (obecně prospěšná společnost) a Štern je zde jedním ze zakladatelů. Dalším je kupříkladu David Skála, v tuto chvíli radní na Praze 1. I Skála patří do spolku Praha Sobě, respektive Praha 1 Sobě. Obecně prospěšná společnost se na alkohol alespoň po formální stránce nesoustředí.

Jako druh obecně prospěšných služeb v oficiálním výpisu uvádí podporu neziskových organizací, kulturního života a umění, zejména pořádáním koncertů, výstav a jiných kulturních akcí, především ve vytvořeném sezónním centru s plně vybavenými prostory a s využitím podpor na různou uměleckou a občansky prospěšnou činnost. Bohulibá činnost, chtělo by se říci. Tak to možná vypadá, pokud by se tato parta nedala do „podnikání“ tam, k čemuž si řada odborníků ťuká na čelo.

Když se ParlamentníListy.cz podívaly na oficiální webovky spolku, všimly si místa, jemuž se v Praze neřekne jinak než Stalin. Jde o prostory bývalého památníku, které už nějaký ten pátek nezejí prázdnotou. „Hlavní činností kulturního centra Stalin je prezentace lokální mladé kultury, která pod kyvadlem od května do září dostává prostor v rámci multižánrového projektu.“

Krásně znějící slova je potřeba obohatit o osobní zkušenost našich redaktorů. Jde o místo na území Prahy 7 starosty Jana Čižinského (Praha Sobě), kde pravidelně narazíte na typický marihuanový opar, na řadu opilých mladistvých a poslední dobou se tohle místo spojuje i s útoky takzvaných dětských gangů. Že zde sežene tvrdý alkohol prakticky každý, je už nyní jasné, o drogách ani nemluvě.

Anketa Přispěli byste na pořízení Lavičky Václava Havla ve vašem městě nebo vaší obci? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 12750 lidí

Hana Třeštíková , MgA. PRAHA SOBĚ



místostarostka městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na celé věci je ovšem zarážející ještě jedna věc. ParlamentníListy.cz totiž disponují odborným posudkem Technického a zkušebního ústavu stavebního, který se objektem památníku Stalina zabýval. Prohlídka byla provedena v březnu 2016 za přítomnosti zástupců Ústavu i objednatele. V posudku, pod nímž je podepsán inženýr Václav Kučera, stojí dost děsivé skutečnosti. Ani ty samozřejmě nezabránily konání akcí a prodeji alkoholických nápojů lidmi spojenými s Prahou Sobě. Citujme zmíněný posudek.

„Nosné železobetonové konstrukce v podzemí okolo bývalého pomníku J. V. Stalina jsou ve velmi špatném stavu… Důvodem je koroze výztuže v betonových prvcích a koroze vlastního betonu.“ Tyto konstrukce mimochodem pocházejí z roku 1951. Podle oborníků jsou tedy staré přes 60 let a „jsou bez jakékoli údržby“. Vrcholem odborného posudku je pak konstatování, že „z uvedených důvodů nejsou konstrukce dostatečně spolehlivé ve smyslu platných norem“. I přes právě vyřčené nočnímu starostovi Šternovi ani Janu Čižinskému žádná z těchto skutečností nevadí. Akce se konají dále, konat se budou, lidé zvesela pijí a utrácejí, opíjejí se a tvoří společenský život pod záštitou obecně prospěšné společnosti.

Na tyto do očí bijící paradoxy jsme se samozřejmě zeptali vedení Prahy.

„Tři roky stará zpráva nemůže být považována za statický posudek. Statický posudek v současné době zpracovává Kloknerův ústav a měl by být k dispozici na konci srpna,“ sdělil primátor Prahy Zdeněk Hřib s příslibem, že se věci bude věnovat po návratu z dovolené. Ostatní zástupci vedení města se odpovědi během několika dnů vyhýbali.

Prostor dostala rovněž opozice. Ta je na magistrátu zastoupena ODS a hnutím ANO.

„Považuji to za zcela nestandardní a budu se kolegů z Prahy Sobě ptát na sémantický význam slova transparentnost. Zde se mi, stejně jako v případě Šlechtovy restaurace, nezdá transparentního vůbec nic. Paradoxně od uskupeni, které transparentnost staví jako hlavní bod svého programu,“ uvedl pro redakci předseda pražské ODS Tomáš Portlík.

„Pokud je ta informace pravdivá, tak je to velmi závažná situace a mělo by se jí prioritně zabývat vedení města. Já sám určitě budu na zářijovém zasedání zastupitelstva vedení města v této věci interpelovat. Alarmující ale může být i možná souvislost s rozhodnutím Rady z konce loňského roku, kdy vedení města v čele s primátorem Hřibem zastavilo projekt na vybudování kulturně-vzdělávacího centra s galerií právě v prostorách bývalého Stalinova pomníku. Ten projekt měl i podporu vedení Národní galerie a nabízí se otázka, jestli v tomto případě nezvítězil výnosný byznys nad snahou o rozvoj kultury v Praze,“ řekl nám Lubomír Brož z hnutí ANO.

Mgr. Tomáš Portlík ODS



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Něco jsem slyšel, ale neznám detaily. Z toho popisu a z toho, co vím, to vypadá na střet zájmů – noční starosta má něco regulovat a sám přitom podniká někde, kde by zřejmě neměl. Toto udělat někdo z ANO nebo z jiné strany, byl by oheň na střeše. Nemluvě už o kontextu debaty, co s tím prostorem do budoucna. Bude místní starosta MČ Praha 7 objektivní, když tam působí člověk spojený s jeho subjektem?“ řekl ParlamentnímListům.cz Patrik Nacher (ANO).

„Uvedené informace od Vás slyším prvně, byť mě to bohužel vůbec nepřekvapuje. Celé sdružení pana Čižinského Praha Sobě vykazuje skoro až charakter sekty, proto se ani nedivím, že si vzájemně dohazují kšeftíky a případná smluvní pochybení si pak kryjí. V mnohém by to i vysvětlovalo dlouhodobý odpor pana Čižinského v minulém volebním období vůči zvažování projektů, jak prostory pod bývalým památníkem využít,“ uvedl další pražský zastupitel z řad ANO Petr Novotný.

Program v okolí bývalého pomníku J. V. Stalina běží v plném proudu

Svůj názor rozvedla také zastupitelka a šéfka kontrolního výboru pražského magistrátu z ODS Jaroslava Janderová.

„Jan Štern není noční starosta, ale předseda komise pro nočního starostu RHMP. To, že si nechá říkat noční starosta je úsměvné, a nesvědčí to příliš o korektnosti pana Šterna. Containall o.p.s. – ano dozvěděla jsem se o tom, že v této firmě funguje nejenom pan Štern, ale i radní MČ Praha 1 Skála. Považuji jejich postavení a aktivity v této o.p.s. za významný střet zájmů. Prostory bývalého pomníku Stalina jsou dle posudku z roku 2015 v havarijním stavu a bylo mimo jiné uloženo stavebnímu úřadu Praha 7 konat. Proč se nekoná, nevím, ale starosta Prahy 7 Jan Čižinský by se měl především starat o svoji městskou část. Celá záležitost je již předmětem zkoumání ze strany KV ZHMP (kontrolní výbor, pozn. red.), existují pochybnosti v dodržování procesních pravidel.“

Závěrem ještě přidejme oficiální stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy. „Containall o.p.s. by měla prostory využívat především k pořádání kulturních akcí, k čemuž byla uzavřena smlouva o výpůjčce, občerstvení zde může být poskytováno na základě nájemní smlouvy jako doplňkové poskytování občerstvení v rámci kulturního programu, je tomu tak podobně například v divadlech. Pokud je nám známo, tak objekt bývalého pomníku JVS byl zkolaudován v dubnu 1955, občerstvení s barem je nicméně provozováno mimo tyto prostory, prostory uvnitř objektu pak slouží jako zázemí (sklad) pro občerstvení,“ řekl redakci Tadeáš Provazník z pražského magistrátu a dodal, že nájemní smlouva byla uzavřena s Containall o.p.s. a tento spolek by měl být i provozovatelem.

Náhledy dokumentů uvnitř textu: Smlouva o výpůjčce a Odborný posudek (autorem je Technický a zkušební ústav stavební Praha)

Psali jsme: Lhal primátor Hřib? A bojová porada Čižinského s Minářem před Letnou, máme FOTO Honzovi Čižinskému prý smrdí... Prahou se šíří informace o velmi podivné zakázce v Kongresovém centru „Jeníčku, pacholíčku, ty chceš dostat přes držtičku?“ Pražský politik Čižinský tlačí do Dopravního podniku jméno, z něhož se prý lidem zvedá žaludek Ivan Bednář: Trh, nebo most?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: B. Richterová a T. A. Nový