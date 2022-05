„Co to meleš, h*so?“ Kauza Feri se teprve rozjela. Po převozu do špitálu

Anketa Jste pro razantní navýšení výdajů na obranu? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 26033 lidí skončil v nemocnici v sobotu v podvečer a jak k případu doplnil policejní mluvčí Jan Rybanský, šlo podle prvotních informací o pokus o sebevraždu.



„Naše posádky zasahovaly u úrazu 25letého muže. Muž utrpěl středně těžká poranění a po celou dobu byl při vědomí. Po ošetření ho záchranáři převezli do nemocnice,“ řekla serveru Novinky.cz mluvčí záchranářů Jana Poštová.



Server iDnes.cz později doplnil, že šlo v případě Feriho o sebepoškození a expolitika záchranáři našli v jeho bytě s pořezaným zápěstím a břichem.



Kdo záchranáře na místo zavolal a kdo jim pomohl otevřít dveře Feriho bytu, není jasné. MF DNES s odkazem na informace od záchranářů uvedla, že volajícím nebyl pacient. Mluvčí pražských policistů Jan Rybanský následně odmítl, že by dveře bytu museli otevírat policisté. „Policie byla na místě jako asistence, kdy na základě oznámení na linku 112 byli vysláni záchranáři i policisté. Je to standardní postup, kdy například záchranáři chtějí naši asistenci, tak ji poskytneme. Z důvodu asistence při otevírání bytu to určitě nebylo,“ sdělil iDNES.cz.

Již krátce po zveřejnění zpráv médii se po sociálních sítích šířily zprávy o údajném „demonstrativním pokusu“ o sebevraždu.



Bloggerka a komentátorka Zdeňka Ulmová po činu napsala, že jí exposlance líto není. „Mohlo by mi ho být líto, ale není. Kdo se chce zabít, tak se mu to podaří. Demonstrativní pokus. Možná hra na city, zničené ego. Ale jistě ne lítost nad těmi děvčaty,“ míní.



Rázně jí však oponoval řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS). „Já všude čtu, že není za nic odsouzený a on tvrdí, že prokáže svou nevinu. O kterých děvčatech je řeč? Proč měl projevit lítost a co vás vede ke spekulaci o ‚demonstrativní‘ sebevraždě,“ odmítal, že by bylo něco takového podložené.

Vy jste u toho nějak byla, či z jakého zdroje čerpáte, já všude čtu, že není za nic odsouzený a on tvrdí, že prokáže svou nevinu. O kterých děvčatech je řeč? Proč měl projevit lítost a co vás vede ke spekulaci o "demonstrativní" sebevraždě. Díky — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 29, 2022

A následně svou rétoriku po výměně názorů zostřil. „Taková štěkna bude vynášet prokurátorské závěry na vzdělaného člověka s právem a presumpcí nevinny, že se nestydíš, holoto,“ vybalil na twitterovou komentátorku.

Po přirovnání Feriho ke znásilňujícím ruským vojákům na Ukrajině se diskuse obou příliš neustálila. „Jste pokrytci. Když ruskej voják znásilní ukrajinskou ženu, dítě, odsuzujeme to všichni a nikdo u toho nebyl. Pokud český muž, co znásilní českou ženu a taky u toho nikdo nebyl, tak se najednou oháníte presumpcí neviny, lidovými soudy, a tak dále. Ať je to Feri, nebo Cimický,“ psala Ulmová, načež ji komunální politik vyzval k uklidnění s otázkou: „Co to meleš? Ty jsi pila?“

Co to meleš? Ty jsi pila? Uklidni se a přemýšlej chvilku, než něco napíšeš na sociální sítě, prosím tě. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 29, 2022

Později též starosta upozornil, že Feri zatím nebyl za žádný skutek odsouzen a je pouze stíhán, zbytek tak mají být zatím pouze dohady. „I proto je tam kriminálka. Nechutné, jak je na takového během chvíle nablito na sociálních sítích,“ napsal.



Feriho se kromě známého komunálního politika zastal též jeho bývalý spolustraník a exministr financí Miroslav Kalousek. Podle něj si Feri zaslouží druhou šanci.



„Přeji mu uzdravení nejen fyzické. Zaslouží-li si trest, ať ho dostane a ať si ho odpyká. Ale také si zaslouží druhou šanci. Je mu 26 let…“ zveřejnil.

Přeji mu uzdravení nejen fyzické. Zaslouží-li si trest, ať ho dostane a ať si ho odpyká. Ale také si zaslouží druhou šanci. Je mu 26 let…https://t.co/mtSx8sOxsH — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) May 28, 2022

Z politického spektra se ke kauze vyjádřila rovněž ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ta ve vysílání CNN Prima News popřála Ferimu brzké uzdravení. „V tuto chvíli bych Dominikovi popřála brzký návrat z nemocnice a hodně zdraví a aby měl štěstí, že kolem sebe bude mít lidi, kteří mu budou v těchto těžkých dnech oporou,“ řekla.

K pomoci Ferimu vyzval také opoziční poslanec ANO Radek Vondráček. „Když se člověk dostane do takovéhle situace, tak je potřeba mu nějakým způsobem pomoct,“ řekl po činu pro CNN Prima News.



Právník Ondřej Dostál (Piráti) pak kritizoval množství informací, které uniklo do médií. „Policejní mluvčí si info o ‚pokusu o sebevraždu‘ měl odpustit,“ soudí.

2/2 Zdroj: https://t.co/pB6bxFD7ib

Mluvčí ZZS, dle citace, neřekla víc než lze. Policejní mluvčí si info o "pokusu o sebevraždu" měl odpustit. Info o pobodání do břicha nemělo zaznít. To že pacient není označen jménem nestačí, pokud jde poznat nepřímo (v čemž je bulvár zdatný). — Ondřej Dostál (@dostalondrej) May 28, 2022

Společně s bývalým premiérem Mirkem Topolánkem pak kritizoval i citlivé fotografie politika, jež některá z médií zveřejnila.

Souhlas, tohle je blbě. Jestli má pan Feri kolem sebe kohokoliv od práva, měl by už bombardovat redakci i špitál podáními na téma ochrana osobnosti, zdržení se protiprávního jednání, odškodné. Přidat může stížnostní carpet-bombing ÚOOÚ a data protection officerů dotčených entit. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) May 28, 2022

„Ve státě, kde je možno vyfotit zemřelého, přidat k fotce text ve smyslu ‚byl to pitomec‘ a celek použít na vládní očkovací kampaň, je vskutku možné úplně všechno,“ dodal.

Ve státě, kde je možno vyfotit zemřelého, přidat k fotce text ve smyslu "byl to pitomec" a celek použít na vládní očkovací kampaň, je vskutku možné úplně všechno. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) May 28, 2022

Na nezodpovězené otázky týkající se Feriho zranění pak poukázala novinářka Barbora Koukalová. „Sebevražedný Feri usmívající se z lékařského lehátka. Kdo asi zavolal tu záchranku? Já to těm Pražákům říkám furt, přestaňte si v barech kupovat ten kokain, vytahujete z peněženky dvoulitr akorát tak za namletý prášek na čištění odpadu a pak to takhle dopadá,“ sdílela vlastní teorii.

A komentátor Honza Paluska celou kauzu hodnotí s tím, že jej zanechává klidným. „Asi už jsem starej, ale poslední tři témata, kterýma žijí sociální sítě – tedy že jsme dali na prdel Amíkům v hokeji, že Dáda Patrasová nabořila svůj fekální vůz se 7,5 promile v žíle a že Dominik Feri konečně vopíchal něco jinýho, než nezletilou holku proti její vůli – mě nechávaj naprosto klidným,“ zhodnotil.

Exposlanec Dominik Feri v současné době čelí trestnímu stíhání za sexuální obtěžování a znásilnění, přičemž před 9 dny státní zástupce zamítl stížnost, kterou Feri proti zahájení trestního stíhání podal.



U dívek, s nimiž se seznámil na sociálních sítích a poté je pozval do svého bytu nebo bytu svých přátel, se měl podle zveřejněných svědectví v Deníku N a A2larm dožadovat pohlavního styku, k němuž dívky nedaly souhlas.

V případě odsouzení hrozí exposlanci až 10 let vězení, protože je stíhán i pro trestný čin znásilnění spáchaný na dítěti, které dovršilo 17 let, uvedla v březnu policie.

