„Cože, my jsme ve válce?“ Brabec byl v ČT pod palbou ze všech stran. Dorazit ho chtěl v závěru Moravec, ale byl odražen

Počty lidí pozitivně testovaných na koronavirus narůstají, v tuto chvíli jich je přes 230. Ale podle epidemiologů vlastně nedává příliš smysl stále aktualizovat toto číslo, protože samo o sobě nic neříká. Může naznačovat, že máme málo nemocných, ale také to může znamenat, že jen málo testujeme.

„Konáme rychle, to je jistě dobře, ale po tu dobu, co se s nákazou potýkáme, tak už bychom lépe měli zvládat i to informování. Není na Ministerstvu zdravotnictví nějaký strukturovaný web, na kterém se dozvědí třeba pracovníci neziskových organizací, kteří pečují o starší občany, měli by jít v pondělí do práce, ale nemají roušky, tak co mají dělat,“ dal příklad Vystrčil.

Magdalena Davis prozradila, že jako starostka Mníšku pod Brdy se snažila už v prosinci objednat respirátory FFP3 pro policisty a už v prosinci se dozvěděla, že nejsou k dispozici. Takže už v prosinci vláda musela vědět, že respirátory nejsou. „A ve chvíli, kdy nemám dost ochranných pomůcek, tak musím přijmout opravdu zásadní restriktivní opatření, aby se virus v Česku nešířil,“ konstatovala spolupředsedkyně Zelených.

Brabec oponoval, že ještě před pár týdny to vypadalo, že roušek i respirátorů bude dost, ale najednou se ukázalo, že spoustu dodávek výrobci odřekli, protože po rouškách a respirátorech volá celý svět. „Jde o miliardy kusů. Já jsem přesvědčen, že příští týden budeme schopni zajistit zásadní množství respirátorů. Tady zvítězilo takové to globální sobectví a každý se snažil zajistit sám. A tady je problém, že většina těch výrobců je v Číně. A Čína musela napřed vyřešit svůj problém a teprve teď vyrábí pro svět,“ uvedl ministr.

„My se můžeme bavit o tom, kdo nám to nedodal, proč nám to nedodal a co mu uděláme, až to překonáme, ale dneska jsme v podstatě ve válce,“ sdělil Brabec. – „My jsme ve válce?“ ptal se Brabce Moravec. – „Ve válce s virem,“ upřesnil ministr.

Vystrčil nabídl trochu jiný pohled. Zdá se mu, že ve válce nejsme. Jsme prý spíše v situaci, kdy vláda nechce přiznat skutečný stav věcí. Není pravda, že by naši zdravotníci měli ty respirátory. „Tak mi řekněte, kde, a já jim to dneska dovezu,“ sliboval Babiš v sobotu. Jenže z různých koutů republiky se ozývají zdravotníci, že ty ochranné prostředky nemají.

„Lidé mají vědět, jak to tedy je?“ tázal se Vystrčil. Pokud by bylo na něm, svolal by krizový štáb v čele s ministrem vnitra. – „Krizový štáb je vláda,“ ohradil se Brabec.

„Krizový štáb není vláda, krizový štáb je statut orgánu, který má řešit krizové situace,“ zdůrazňoval Vystrčil. Předseda Senátu by se prý obrátil na odborníky a následně by vybral některá z jejich doporučení. Pokud jde o to, která, to je politické rozhodnutí.

Moravec připomněl, že italská populace patří k nejstarším na světě, a v Itálii zemřelo na tisíc lidí. Naproti tomu v Jižní Koreji, která také má vysoký věkový průměr, zemřelo lidí jen 70. „Nejdeme tedy italským scénářem, tedy nezajištěním ochranných pomůcek a ochranou nejstarších obyvatel?“ ptal se Moravec.

„Nejdeme,“ ujišťoval Brabec. „Jdeme cestou, která je nejodvážnější a všechny země nás kopírují,“ odpověděl ministr. – „Jižní Korea nás nekopíruje,“ podotkl Moravec. – „Evropské země,“ upřesnil Brabec.

Vystrčil prohlásil, že by vládu pochválil za rychlost opatření, ale nepochválil by kabinet za poskytování informací. Upozornil také na to, že v České republice máme relativně malý počet nakažených, ale může to také být jen tím, že jsme otestovali příliš málo lidí.

„A já si teda neumím příliš srovnat, jak na jedné straně budeme mít karanténu – a na straně druhé budou lidi chodit do práce a budeme mít plné prostředky hromadné dopravy. Ale pan ministr tady říkal, že to konzultují odborníky. To jen já si to neumím v hlavě srovnat,“ podivoval se Vystrčil.

Když si vzal znovu slovo Brabec, upozornil, že vláda se snažila sehnat líh a teď se bude vyrábět dezinfekce. „Nad to, co je k dispozici na trhu,“ zaznělo od Brabce. – „Já jsem byl dneska v lékárně a na trhu není nic,“ řekl na to ministrovi Moravec. – „Máte pravdu, já jsem to taky nesehnal,“ připustil člen vlády.

Magdalena Davis upozornila, že v České republice není dost testovacích souprav, abychom věděli, kdo všechno má koronavirus.

Moravec chtěl poté slyšet, proč se na řádnou schůzi vlády chystá zákon o evidenci skutečných majitelů. který by mohl rozkrýt nebo nerozkrýt majitele firem, které mají prospěch z jejich zisků.

„Já vůbec nevím, co v tom zákonu je nebo není, protože řešíme krizi. Teď mě zkoušíte z něčeho, co jsem ani nečetl. Možná to bude tak, že se budeme zabývat podstatnými věcmi a na tohle vůbec nedojde,“ reagoval Brabec. Podotkl navíc, že tento bod má v gesci ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

„Mně to nepřijde vhodné, ale troufám si odhadnout, že po dnešních Otázkách Václava Moravce navrhne, aby byl tento bod stažen,“ odhadl Vystrčil.

Moravec poté chtěl přehodit výhybku ke globálnímu oteplování a k plánům EU na zezelenání její ekonomiky. Moravec zdůraznil, že v tuto chvíli je třeba řešit epidemii koronaviru.

Magdaléna Davis to viděla poněkud odlišně. „Já to téma klimatu vnímám jako úplně stejně urgentní. Nechci ho porovnávat s pandemií, ale z hlediska toho, co to pro nás bude znamenat do budoucna, z hlediska změn klimatu i migrace, považuji toto téma za velmi důležité,“ zdůraznila.

