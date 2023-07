„Dáme základny, a ještě zaplatíme. Vláda bez hrdosti.“ Před Sněmovnou bylo živo

reklama

Thor o vládě

Třicátník Ondřej Thor z Ústí nad Labem už čtyřiašedesát dní čeká před Úřadem vlády České republiky, který sídlí ve Strakově akademii, na demisi vlády. Tu dobu má vyvěšenou na kšandách. Právě si však odskočil na Demonstraci proti pobytu cizích vojsk na území České republiky pořádanou stranou Svoboda a přímá demokracie na Malostranském náměstí. „Situace v naší zemi je neúnosná a musí to skončit,“ řekl na úvod.

„Týká se to všeho. Toho, jak Jurečka vyhrožuje ředitelům úřadů práce. Toho, že Černochová páchá vlastizradu tím, že podepsala tuto protiústavní smlouvu o obranné spolupráci s USA. Chce sem natáhnout vojáky, kteří nebudou spadat pod naše zákony. Toho, že Válek, který adoroval očkování a není schopen zajistit léky pro zvířata, natož pro lidi, je pořád ve funkci ministra zdravotnictví. Toho, že Rakušan má kolem sebe kauzu Dozimetr, kryje nezákonný zákrok před muzeem, starostu Řeporyjí a zároveň zlikvidoval Českou poštu. Je zde spousta souvislostí, kterým již nelze nečinně přihlížet. Musí se to změnit,“ sdělil.

Před Strakovou akademií ho třeba v minulých dnech navštívil právě řeporyjský starosta Pavel Novotný. „Přišel si udělat agitku. Chtěl agresivně poukázat na nesoulad jeho názorů s našimi. Moc se mu to ale nepovedlo, protože jsme jeho zlou energii nepřijali. Byli jsme v klidu,“ říká Thor s tím, že se snaží být vnitřně klidnou silou, protože jinak by to tak dlouho nevydržel a musel by „všechny pobodat“.

V Ústí by chtěl vybudovat sportovní volnočasové centrum pro děti, kde by se rozvíjely ve sportu, gastronomii, ekologii, mediální a finanční gramotnosti, ale nikoho to téma prý nezajímá. „Vzdělání našich lidí nikoho nezajímá a místo toho dochází k ukrajinizaci našeho školství,“ doplnil s tím, že s programem SPD se ztotožňuje. Před vládou hodlá být maximálně dva roky do dalších voleb, ale domnívá se, že ke konci současné vlády dojde dřív.

Štěpánek o Česku

Zatímco v davu rozvinul jeden pán transparent s nápisem „Nechceme tu americké vrahy z My Lai“, začal na pódiu do mikrofonu hovořit první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek s tím, že čerpá pro tento projev inspiraci ze scény z filmu Láska nebeská. V ní se britský premiér postavil aroganci amerického prezidenta s tím, že Velká Británie je sice země malá, ale významná.

Štěpánek sdělil, že naše země má bohatou historii: „Jsme zemí otce vlasti Karla IV., církevního reformátora Jana Husa, učitele národů Jana Amose Komenského, světového skladatele Antonína Dvořáka, jehož hudba zněla i na Měsíci. Jsme země vynikajících protiválečných spisovatelů. Jaroslava Haška, Karla Čapka. Země nositele Nobelovy ceny za literaturu, básníka Jaroslava Seiferta. Země Milana Kundery. Země, která byla v meziválečném období ostrovem demokracie v moři okolních nacistických a fašistických států. Jsme země, která se v novodobé historii se Slováky dokázala rozdělit civilizovaným způsobem, zatímco v jiných zemích mezi sebou válčili.“

ParlamentnímListům.cz následně na diktafon sdělil: „Inspiraci Láskou nebeskou jsem už použil v rozhovoru, ale na veřejné akci to má premiéru. Je to trefné přirovnání vzláště nyní, když nám Fiala vnucuje vládu, která postrádá hrdost, kterou potřebujeme. Smlouvy uzavřené s kýmkoliv mají být oboustranně výhodné, a ne jen pro toho druhého. Fialova vláda schvaluje takovou smlouvu chytře za zády veřejnosti, a ještě zatajila, že nejde o jednu, ale o x základen. Američané nic budovat nemusejí. My jim to dáme, a ještě jim to zaplatíme. Je to podvod na veřejnosti, o kterém se sice dozví, ale aby nebylo pozdě.“

Podle něj je třeba, aby vlastenečtí politici zanechali svárů a osobních nevraživostí a spolupracovali, jako to dělá Trikolora s SPD. „Je třeba vytvořit synergický efekt, který k téhle politické síle přitáhne víc voličů. Jsme otevřeni spolupráci s ostatními vlastenci. V okamžiku, kdy se takový subjekt může pohybovat na úrovni dvaceti a více procent, tak s tím už se v Poslanecké sněmovně dá pracovat. A pokud budeme vládními stranami, tak toho pak můžeme hodně ovlivnit správným směrem,“ dodal a doplnil, že nespolupracující vlastenci spíše přisypou hlasy protivníkům.

