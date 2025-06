„Děti nejsou pokusní králíci!“ Lékařka Dernerová varuje: Tiky, obezita, kyberšikana. A politici? Spí!

„Děti jsou až příliš křehké. Špatně zvládají stresové situace,“ zaznělo v neděli z úst dětské neuroložky a někdejší senátorky MUDr. Aleny Dernerové, která na Den dětí vystoupila na tiskové konferenci formátu STAČILO! – Jak to je. Místo patosu nabídla tvrdou diagnózu dnešní reality – a jasný směr, kterému se chce věnovat v případě svého zvolení do Poslanecké sněmovny.

Statistiky, ze kterých mrazí

„Rodiče a děti přicházejí s problémy, které jsou absolutně nové,“ popsala. Zkušená lékařka, která desítky let působí v ordinaci, vidí zásadní zlom: „Valným dílem se právě na této změně podílela doba covidová, kdy děti vysedávaly hodiny a hodiny na sociálních sítích. A to včetně on-line výuky.“

Sociální sítě podle ní nejsou jen náhodným doplňkem života dítěte, ale prostředím, které je „úmyslně vytvářeno tak, aby vyvolávalo v dětech závislost“. To považuje za zločin.

Dernerová také připomněla tvrdá čísla: „Podle nejnovějších statistik je pětačtyřicet procent dětí nedostatečně pohybově aktivních a čtvrtina dětské populace, je obézní.“ Dodala, že když k tomu připočtěme nedostatek spánku, tak to vede k problémům se soustředěním a selháváním ve škole. Dětem se zhoršuje paměť a kognitivní funkce a také chování.“

S tím ruku v ruce podle ní narůstají psychické potíže i kyberšikana. Mnozí rodiče přitom nemají ponětí, jak jejich děti tráví volný čas: „Děti nemají vůbec nastavené mantinely, co se týče využívání digitálních technologií,“ dodává dětská lékařka.

Zároveň však Dernerová ocenila, že existují i opačné příklady: „Moc chválím ty rodiče, kteří se i přes pracovní vytíženost dětem maximálně věnují, tráví s nimi hodně času a čtou jim.“

Sama označila současný stav zdravotnictví a školství jako „ptáka Fénixe, který se tetelí v popelu a nemůže už z toho popela snad nikdy vstát“. Přesto vyjádřila naději, že jej můžeme ještě oživit. Ostatně i proto se chce vrátit do celostátní politiky.

Konkrétní návrhy: mobilní ordinace, dostupné potraviny, návrat řádu do škol

Jako přechodné řešení označila možnost mobilních ambulancí, které by zajížděly do problémových oblastí. Uvažuje také o posílení ambulancí při nemocnicích a úpravách atestační praxe pro mladé lékaře: „Aby viděli, jak se tu pracuje, jaké jsou zde možnosti. Možná by se jim zde zalíbilo a mohli by v těchto regionech posléze i zakotvit.“

Dernerová rovněž upozornila, že mnohé rodiny nemají dostatečné finanční prostředky na zdravou stravu. Připomíná, že i proto hnutí STAČILO! prosazuje nulovou daň z přidané hodnoty na základní zdravé české potraviny: „Maso, mléko, brambory, zelenina… tak, aby zdravé jídlo nebylo luxusem.“

Alena Dernerová také podpořila zpřísnění pravidel pro digitální obsah dostupný dětem a výslovně se vyslovila pro zákaz mobilů do škol během vyučování: „Ochráníme děti před manipulací a závislostí. Děti nejsou pokusní králíci, potřebují klid, řád a zdravé prostředí.“

Vymezila se také proti nefunkční inkluzi ve školách a vysvětlila: „Chceme, aby děti mentálně postižené zažily úspěch, a proto se zasadíme o rozvoj speciálního školství.“

Na závěr pak vyslala jasný vzkaz směrem k veřejnosti: „Chceme změnu, ale ta se neobejde bez vás, rodičů.“