Automatická zbraň na českou opozici. Armáda používá, co Slováci zakázali

Poslanec ANO Pavel Růžička, místopředseda sněmovního výboru pro obranu, před nedávnem upozornil na možné „šmírování politiků“ ze strany armádního Velitelství informačních a kybernetických sil.

Mělo jít o interní armádní dokument nazvaný Volby 2025, ze kterého citoval výňatek, ve kterém se hovoří o shromažďování informací ze sociálních sítí a konvenčních médií, podle kterých by bylo možné identifikovat jednotlivce, skupiny a politické strany, které mají cokoliv proti armádě nebo NGŠ Řehkovi. V této souvislosti mělo velitelství shromažďovat osobní údaje a rozdělení těchto lidí podle názorů a skupin. Někteří vojáci měli vyjádřit obavu, zda toto konání není v rozporu se zákonem.

Na své dotazy dostal poslanec Růžička nejprve poněkud svéráznou odpověď na sociálních sítích a poté i oficiální vysvětlení se stejnou verzí: Šlo o „zadání armádního cvičení, při němž vojáci trénovali schopnosti pro případ, že budou vládou povolaní, aby pomohli mapovat ruské manipulace voleb“.

Na obranu náčelníka generálního štábu se postavili redaktoři Seznam Zpráv Lukáš Valášek a Adéla Jelínková, kteří Růžičkovy dotazy popsali jako „munici pro Putinův režim“, ve které poslanec „využil interní dokument“.

Ačkoliv se v dokumentu hovoří o „mapování terénu“, velitel kybernetických sil generál Radek Haratek ve vyjádření pro Seznam Zprávy mluvil pouze o „cvičení na reálných datech“.

Psali jsme: „Rudé právo v akci“ neuspělo. Armádní skandál žije dál

„Tak začíná deep state.“ Armádní spis k volbám? Vážná slova

Generál Řehka prý ztrácí nervy. Poslanci měl vyhrožovat rozšlapáním ksichtu

Anketa Máte důvěru ve velení Armády České republiky? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2920 lidí

Náčelník generálního štábu obvinil z úniku dat Ministerstvo obrany, s jehož šéfkou Janou Černochovou má dlouhodobé spory. „Proč unikají interní informace z Ministerstva obrany, které jsou následně šířeny poslancem Růžičkou a zneužívány proruskou dezinformační scénou, by měly šetřit jiné orgány než náčelník generálního štábu, ale zřejmě mají jiné a důležitější úkoly,“ řekl do článku Seznam Zpráv.

Následně novináři zveřejnili i další části dokumentu, který měl jeden z důstojníků velitelství rozeslat v lednu letošního roku. Experti podle něj mají „zmapovat terén, ve kterém se případné operace těchto aktérů mají odehrávat“, protože „snahu ovlivňovat budou mít organizace mimo politické spektrum, i jednotlivci, kteří budou cílit informačními operacemi na cílové skupiny – voliče – s cílem ovlivnit výsledky voleb“.

Valášek s Jelínkovou mimo jiné zdůrazňují, že v příkazu také bylo „omezit zpracování osobních údajů na minimum“.

Poté ale poslanec Růžička na sociálních sítích zveřejnil další dokument. Tentokrát jde o dopis příslušníků Střediska informační podpory, které je součástí 91. skupiny informačního boje a sídlí v Olomouci. Adresátem je major Radek Žák.

Konečně potvrzeno to, o čem několik týdnů píšu. Opravdu došlo ke skandálními zneužití @ArmadaCR. Pohádce o cvičení nemůže věřit nikdo, vlastně asi kromě dvou novinářů Seznam zpráv, kteří vyrazili do boje za @karel_rehka. Fakt by kvůli cvičení psali vojáci takovýto oficiální dopis… pic.twitter.com/37UNcbgOx9 — Pavel Růžička (@ruzickapavel70) July 21, 2025

Příslušníci vyjadřují obavy o dobré jméno armády, ale i o vlastní právní bezúhonnost. Konkrétně žádají o právní stanovisko k vyloučení protiprávního jednání při plnění úkolů, v jejichž znění je požadováno zpracovávat osobní údaje osob aktivně činných na sociálních sítích a jejich postoje k aktivitám Ministerstva obrany a válku na Ukrajině. Dotaz směřuje zejména na uchovávání jmen a názorů těchto lidí v podobě seznamů a prezentací.

Fotogalerie: - Konečná a Maláčová

Dopis je datován 20. května 2024. Podle poslance Růžičky to dokazuje, že sbírání těchto informací provádí armáda dlouhodobě a nejde pouze o jednorázové „cvičení“.

Podle poslance Růžičky byly takové akce minimálně dvě. Jednou z nich byla akce „Karel“, z níž měl vzniknout dokument „Volby 2025“, a druhou pak akce, z níž vznikl dokument „Výstup k TAA“.

A v rámci akce Karel se podle něj neplánoval pouze monitoring, ale i aktivní zasahování do on-line světa. Vážně se hovoří o vstupování do skupin pod falešnou identitou a zaujme třeba i pojmenování „akce Ferdinand“ pro střelbu na Roberta Fica. V jejím rámci se hovoří o aktivním dohledávání vazeb atentátníka.

Tak znovu, jedna akce @ArmadaCR je akce "Karel", jejímž výsledkem je dokument „Volby 2025“, a druhá akce, jejímž výstupem je dokument „Výstup k TAA“. A jak se řeší akce "Karel" na poradě? Tady jsou instrukce. ?????? pic.twitter.com/GtMwoG6PWM — Pavel Růžička (@ruzickapavel70) July 21, 2025

Ve zveřejněném dopise ale zaujaly i některé detaily, prozrazující, s kým armáda na těchto aktivitách spolupracuje. V dopise je výslovně jmenováno třeba monitorovací využití mediální služby Gerulata, což upoutalo pozornost Společnosti pro obranu svobody projevu.

„Naše armáda používá software Gerulata??? Ptejme se, na co přesně,“ vybízí. A upozorňuje, že slovenská firma Gerulata Technologies spolupracovala v minulém volebním období i s tamním ministerstvem obrany. Za 400 tisíc eur měla vyhledávat „dezinfo“ a vytvářet seznamy osob i alternativních médií včetně tehdejších opozičních politiků.

Kromě toho společnost spolupracovala i s ministerstvy vnitra, zahraničních věcí a financí. Ficova vláda v květnu 2024 veškeré smlouvy vypověděla se sdělením, že nevidí důvod zapojovat do strategické komunikace státu soukromé společnosti nebo neziskový sektor.

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 89% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 7974 lidí

„Pokud byli zástupci firmy Gerulata Technologies na Slovensku zapojeni do aktivit na dehonestaci tehdejší opozice, pak je docela alarmující, když české silové rezorty využívají jejich služby na hlídání narativů u současné opozice české,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz ředitel SOSP Vlastimil Veselý.

Další zneklidňující zprávou podle něj je, že hon na údajné dezinformace ze strany státu stále v tichosti pokračuje. „Desítky milionů korun se stále utrácejí na to, aby mohli vojáci analyzovat sloh a jazykovou skladbu opozičních politiků a publicistů, zda se náhodou nepodobá narativu (výkladu), se kterým zadavatelé sledování nesouhlasí,“ varuje.

Společnost vystupující pod sloganem Prorážíme mlhu informační války na sebe poprvé upozornila v časech pandemie. Její zakladatel Michal Trnka se právě v roce 2024 rozpovídal pro český Forbes. A čtenáři se tak rozkryla jedna dlouhá podnikatelská historie.

Jeho otec Miroslav Trnka stojí za společností ESET, která už od devadesátých let patří k nejúspěšnějším slovenským firmám. Dva kamarádi, kteří na konci osmdesátých let na koleni vytvořili antivirový program s žertovným názvem Nemocnice na okraji disku (NOD) dnes patří k nejbohatším Slovákům a rovněž sponzorům liberálních politiků, médií a neziskovek.

Syn, který ve firmě začínal, dává své osamostatnění a vznik nové značky do souvislosti se spekulacemi o spolupráci ESETu s americkou CIA, se kterými v roce 2019 přišel poslanec Luboš Blaha a prezidentský kandidát Štefan Harabin. Odkazovali mimo jiné na úniky Wikileaks a tuto spolupráci dávali do souvislosti s podporou některých liberálních kandidátů ze strany manažerů společnosti.

Lidé reprezentující společnost, včetně Miroslava Trnky, stojí například za slovenským Deníkem N, podporovali Progresívne Slovensko i některé prezidentské kandidáty. Je ale pravdou, že mnohem aktivnější než Trnka je jeho kolega z firmy Anton Zajac, kterého už několikrát nazvali jako „slovenský Soros“.

Mapujeme narativy...

Trnka junior následně založil technologický startup Gerulata Technologies, jehož cílem bylo „vytvořit software, který by monitoroval konspirační teorie a hoaxy na internetu“.

„V současné době pracujeme na modelech umělé inteligence, které nám poskytují velmi dobrou mapu, jak propagandistické narativy přicházejí ze zahraničí,“ vykládal vloni pro Forbes. Trochu to připomíná někdejší slavný článek Ondřeje Kundry „Čeští géniové čtou budoucnost“ s Františkem Vrabelem o jeho firmě Semantic Visions.

Psali jsme: Na zakázku. Celé jinak. Po show Koudelky a spol. vážná sdělení

Zadlužený „prodavač mlhy“ Vrabel dál „bojuje s dezinformacemi“. Spolek se ho nezbavil

Guru boje s dezinformacemi. Zakázky od státu i ČT, propojení s Pavlem. A pak... „Zaříznut.“ Zlé tušení proč

Mimo jiné Michal Trnka v rozhovoru hovořil o tom, jak jeho společnost expanduje do zahraničí. „Máme celé spektrum různých klientů, ale největší část tvoří různé státní instituce. Konkrétně je to armáda nebo ozbrojené složky, které tvoří asi největší část našich klientů. Jsou to různé vládní instituce, mohou to být také zpravodajské služby nebo diplomatické mise,“ popisoval.

Jejich hlavní platforma Gerulata Juno dokáže pro klienta filtrovat a prohledávat veřejně dostupný on-line obsah a provádět s ním kvantitativní analýzy, grafy a sledování trendů.

Tendr pro slovenské ministerstvo obrany společnost vyhrála v roce 2022. Ministrem tehdy v Matovičově a posléze Hegerově vládě byl Jaroslav Naď. Po prohraných volbách se přesunul do Česka, kde jej jako poradce najala Jana Černochová. Několikrát na sebe upoutal pozornost svými reakcemi na slovenské politické dění, než se letos v červnu objevila zpráva o jeho trestním stíháním evropskou prokuraturou ve věci zpronevěry 7,4 milionu euro, určených na pomoc Ukrajině. Zadrženo bylo několik podnikatelů a ministerských úředníků, sám Naď v té době pobýval na dovolené v Kanadě .

Jaroslav Naď s Janou Černochovou v pražské restauraci

Před volbami 2023 lídr tehdejší opozice Robert Fico zveřejnil informaci, že skupina slovenských státních úředníků a neziskových organizací měla v Bruselu na schůzce se zástupci EU a NATO vystoupit s varováním, že slovenská opozice představuje hybridní hrozbu, hrozí, že bude usilovat o vystoupení ze západních struktur. Proto měli tito lidé ze Slovenska přímo žádat o intervenci.

Skupina se v Bruselu měla sejít mimo jiné s eurokomisařkou Věrou Jourovou, se zástupci Evropské služby pro vnější činnost, i zástupci NATO.

Tehdejší ministerstvo vnitra na Ficova slova reagovalo: „Je legitimní, pokud se odborníci ze státní správy věnují hybridním hrozbám a obraně proti nim“. Konání schůzky a účast svých lidí potvrdil i Národní bezpečnostní úřad. Úřady ale výslovně popřely, že by jejich zástupci přímo žádali vyslání mise NATO na Slovensko.

Jedním z politiků, kteří postup úředníků vehementně hájili, byl i končící ministr Naď. Ten mimo jiné tvrdil, že na nebezpečí Roberta Fica v Bruselu nikdo nemusí upozorňovat, protože tam o něm všichni dávno vědí.

Bruselské schůzky se ve slovenské delegaci podle uniklého dokumentu z ministerstva obrany měli účastnit i zástupci společnosti Gerulata Technologies. A Společnost pro obranu svobody projevu upozorňuje, že za stolem měl sedět i Peter Jančárik, tehdy za projekt Konšpirátori.sk (který inspiroval český spolek NELEŽ), dnes v Česku působí ve společnosti Seznam. Tam pracuje jako „koordinátor boje proti dezinformacím“. Nedávno představoval předvolební spolupráci s projektem Demagog.cz, který má předem kontrolovat tvrzení politiků, kteří budou chtít na Seznamu, české internetové jedničce, před volbami inzerovat.

V tomto kontextu je podle Společnosti pro obranu svobody projevu posuzován i text redaktorského dua Valášek – Jelínková, který dehonestuje poslance Růžičku a příběh záhadného počínání velitelství informačních sil převrací ve výklad, že „velitelství se teď ale ocitlo pod palbou od ruské propagandy“.

Poslanec SPD Radek Koten pro ParlamentníListy.cz uvedl, že pokud armáda shromažďuje materiály na opozici a říká tomu „cvičení“, tak je na místě se ptát, zda ještě žijeme v demokracii. „To dělala StB, že shromažďovala informace na ‚živly‘,“ říká.

Podle poslance, který je členem výboru pro bezpečnost, by měla být svolána mimořádná zasedání výboru pro obranu i bezpečnostního. Jenže v obou je problém v podobě výrazné většiny vládních poslanců, kteří mohou zmařit jakékoliv hlasování.

Na výboru pro obranu se Pavel Růžička coby místopředseda již pokoušel chování Velitelství informačních a kybernetických sil řešit, ale většina mu to znemožnila. „V minulém volebním období měla předsedy těchto dvou silových výborů opozice. Tentokrát si je nechala koalice a vypadá to, jak to vypadá,“ poznamenal k tomu poslanec Koten.

„Podle mnohých se jedná o porušení zákona, protože Armáda ČR nemůže takové aktivity vykonávat. Je-li tomu tak, jedná se o jedno z největších politických zneužití silových složek od Listopadu 1989,“ obává se Vlastimil Veselý.

Psali jsme: „Stahuje se ti prd*l.“ Rakušan hrubě napaden za kritiku opozice „A tehdy zavládla výborná nálada.“ Vidlákovy detaily z jednání se SOCDEM 449 Kč za knihu myšlenek Petra Fialy. Premiérův „spolek pro moderní politiku“ Bomba. Prý existuje tajný armádní dokument k volbám. Poslanec chce odtajnění. Už sám začal