35 let vám to vysvětluju, vždy se necháte zblbnout. Miroslav Sládek třeskutě

Váš návrat do politiky a spojení s Ladislavem Vrabelem byl pro mnoho lidí překvapivý. Připomeňme si, že jste bývalý předseda Republikánské strany, který dnes kandiduje za hnutí ČR na 1. místě. Ladislav Vrabel vás oslovil podle svých slov i proto, že si mu lidé o vás psali. Slyšel jste o něm ještě předtím, než vám zavolal, abyste se sešli a promluvili si o vaší případné kandidatuře?

Slyšel jsem o něm. Samozřejmě z médií, kde se o něm hovořilo negativně, ale jakmile o někom hovoří oficiální média negativně, tak to je nejlepší doporučení. Takže když mně zavolal, souhlasil jsem se schůzkou. Když jsme se sešli, zjistili jsme, že máme hodně společné názory, a začali jsme spolupracovat. Anketa Máte důvěru ve velení Armády České republiky? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1889 lidí

Kolikrát jsem si už říkala, proč vás neoslovili třeba z SPD nebo z jiných vlasteneckých stran. Program, jaký máte nebo jste mýval, má v podstatě kompletně SPD a jeho části dnes i další strany. Jak si to vysvětlujete? Nebo jste je odmítl?

Přesně to, co jsem říkal a před čím jsem varoval na začátku devadesátých let, se bohužel splnilo. Mám to i ve svých knihách a je to dohledatelné v mých projevech, takže to není tak, že bych chtěl být po bitvě generálem. Na moje varování došlo, takže bych si mohl otevřít věšteckou kancelář.

To je první věc. Druhá věc je o tom, že kdekdo ode mě potom opisoval. Já jsem dokonce v roce 2021 přestal úplně psát na Facebook, protože v SPD si obsah mých příspěvků okamžitě přetáhli myší, zkopírovali si to a vydávali to za svoje myšlenky. Tak jsem si říkal, proč bych za někoho dělal práci, a přestal jsem s tím. Od té doby také oni tak aktivní už samozřejmě nejsou, protože sami nedají dohromady ve spisovné češtině ani jednu souvislou rozvitou větu.

A pozor, nejsou to vlastenci, jsou to jenom podvodníci, kteří jsou na scéně politické podporováni hlavně mainstreamovými médii, jako jsou Česká televize, Nova, Prima a tak dále. Jsou podporováni, propagováni, a to proto, že ti takzvaní vlastenci slouží jako takový pojistný ventil u papiňákova hrnečku, když je nespokojenost lidí velká, aby se to ventilovalo, odlehčilo tomu, nalákaly se hlasy lidí tak, abych je nedostal já nebo ti, kteří změny myslí naprosto vážně, a tak aby se ty nepohodlné hlasy spláchly do kanálu. Vypadá to pak, že lidé mají jakoby na výběr, ale ve skutečnosti tady ti takzvaní vlastenci, kteří jsou prakticky každý den v televizi, jsou uměle vydržováni jenom proto, aby neutralizovali hlasy nespokojených voličů, vlasteneckých voličů.

Jednou z věcí, před kterou jste varoval už v devadesátých letech, byla migrace, vy jste v podstatě předpověděl migrační krizi. Vůbec nechápu, jak jste na to už tehdy přišel, protože spousta lidí to začala vnímat až kolem roku 2014. Co vás už tehdy varovalo?

Pamatuji dokonce, že to bylo někdy v červnu 1991 u Obecního domu, kde jsem prohlásil, cituji: „Ti přivandrovalci půjdou samozřejmě nejprve na Západ, kde je to bohatství, kde se budou mít lépe. Ale až Západ bude plný, tak se nám samozřejmě začnou hromadit tady.“ To je z roku 1991. Většina těch přivandrovalců buď nebyla na světě ještě, nebo ani nevěděli, že nějaká Evropa existuje, protože jim ještě OSN nebo Bill Gates nezapojili televizi do té jejich chýše, aby se o nás dozvěděli, jaké je tady bohatství, a nalákali je sem. Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 89% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7573 lidí

Jestliže my jsme jakžtak, řekněme, bohatí z pohledu z Afriky či Asie, tak nám tamní lidé samozřejmě závidí. A co je výsledkem toho, že se snaží, ne aby si to doma dali do pořádku, v potu tváře obdělávali rodnou hroudu a zvelebili si svou zemi?

Ne. Oni vidí tady to bohatství a samozřejmě za ním jdou. To je přece takový ten cyklus, který se odehrává opakovaně v lidských dějinách. Takže už se to prostě dalo čekat.

Ale tady nic, vše je v pořádku, nic se nedělalo a najednou v roce 2014 se to sem začalo valit. V roce 2015 Angela Merkelová prohlásila, že to zvládnou. Teď kancléř Merz zase prohlásil po deseti letech, „my to nezvládneme“. Ten problém ale už tady je.

Já vždycky vyznávám prevenci. Ta je vždycky lepší než léčba čehokoliv. Takže jsem tehdy vyzýval uzavřít hranice nebo zpřísnit dohled nad nimi a pouštět sem do republiky jenom ty, na kterých máme zájem z nějakých důvodů – pokud to je nějaký špičkový odborník nebo nějaký miliardář, který třeba z Hongkongu utíká před blížící se Čínskou lidovou republikou, komunistickou stranou Číny, tak ty sem brát, ale jinak sem nikoho nepouštět.

Kdyby mě tehdy někdo naslouchal, tak by tento problém dnes vůbec neexistoval.

Psali jsme: Na Fialově akci se dostal k mikrofonu Miroslav Sládek

Jak vnímáte, že například protimigrační Stačilo! včera oficiálně potvrdilo, že se k nim připojí i ČSSD a Jana Maláčová bude jejich lídryní v Praze? Ona je ale jednou z těch, kteří v ČSSD kdysi migraci viděli velmi pozitivně. Ve Stačilo! je zase hodně lidí, kteří jsou velice protimigrační. Myslíte si, že jim to spojení a programový kompromis může fungovat?

Nejprve co se týká Stačilo! a Sociální demokracie. To jsou zrovna takoví podvodníci jako celá ta parlamentní banda, říkám tomu banda sedmi, protože tam je sedm stran a jsou to lháři všichni. A soudružka Konečná přece jako europoslankyně v europarlamentu hlasovala už v minulých letech pro usnadnění cesty především Afričanů a přijímání Afričanů, tedy pro imigraci, přistěhovalectví, přivandrovalectví. Myslím, že celé to hnutí Stačilo! je spíš způsob, jak vytunelovat poslední majetek komunistické strany. A co se týká toho, že se spojili s paní Maláčovou, tak samozřejmě to je jenom o tom, že se řídí tím, co chtějí lidé slyšet.

A to je protiimigrační politika, tak oni to vykládají. Ale pokud by se dostali do Parlamentu, tak budou dělat přesně pravý opak, to znamená to přivandrovalectví, tu imigraci podporovat. Jsou to další takoví lháři jako třeba ten spletenec kolem SPD. S panem Vrabelem tomu říkame ODS Béčko, protože paní Majerová bývala v ODS a místopředseda SPD Radim Fiala také.

A ti mají takovou tu vlasteneckou rétoriku, ale je to podvod, protože když se podíváte na to, co udělali za uplynulých dvanáct let, kdy jsou v Parlamentu, tak zjistíte, že kromě právě mluvení, tlachání, mlácení prázdné slámy za celá ta léta neudělali proti tomu přistěhovalectví, proti těm problémům vůbec nic. Neprosadili ani v době, kdy díky tomu, že byl Babiš u moci a oni ho podporovali, čili měli šanci v té době prosadit jakýkoliv zákon, tak prostě neudělali vůbec nic.

Motoristé, no tak to je úplně kapitola sama pro sebe, protože ti se tím ani netají. Dali se dohromady s Přísahou, která je jasně proimigrační, pro EU, pro NATO.

Dostanou se podle vás tyto strany do Sněmovny a jaké to pak podle vás bude?

Teď je tam slepenec sedmi, z nichž většina před čtyřmi lety obelhala voliče a neudělali za čtyři roky vůbec nic. I pokud se to teď změní, bude tam Babiš, zase neudělají nic až na to, že místo sedmi podvodnických stran tam bude asi jich dohromady patnáct, protože se to rozpadne samozřejmě. Ten jeden slepenec se rozpadne na pět stran, Stačilo! se rozpadne na dalších pět stran, takže místo bandy sedmi podvodníků tam bude třeba banda patnácti podvodníků.

Někteří lidé se opravdu obávají, že to tak může dopadnout. Nicméně i tak říkají, že do toho půjdou, protože to pořád bude aspoň trošku lepší, než když tam jsou nyní ti liberálové a vládne pětikoalice. Může to být řešení, nebo ne? Alespoň dočasné?

Ne, to není žádné řešení. Ani dočasné, ani trvalé. Protože tam je dvě stě poslanců v současné době a jeden je za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Oni se vůbec neliší. Oni se liší jenom tím, co vykládají při těch besedách na televizní obrazovce. Tam se liší, tam se kritizují, ale ve skutečnosti mají stejné cíle, stejný program, jsou všichni namočeni ve stejných kšeftech. Takže to je jedna banda, dvou set gaunerů, lhářů a podvodníků, kteří jenom ohlupují voliče, aby se tam udrželi nebo dostali se tam znovu jako poslanci, a nebudou dělat vůbec nic. A takové to lidové, no jo, máme na výběr mezi zlem a menším zlem, to je tragický omyl, to nepomůže vůbec. Ani krátkodobě, protože je to stejná banda.

Dám příklad. Teď nám přece jen hrozí, že ne tuto zimu, ale tu další zimu kvůli těm emisním povolenkám nakonec zmrzneme všichni, když by přišlo globální oteplování. Takže zmrzneme, protože to se přece schvalovalo, když byl Babiš předsedou vlády a Havlíček prvním místopředsedou.

Nebyly vůbec žádné připomínky k tomuto zvěrstvu. A teď vykládají, že pokud je občané zvolí, takže s tím něco budou dělat. No to je podvod. To je lež. Proč s tím něco nedělali, proč to nepřipomínkovali, proč proti tomu nebojovali v době, kdy se to projednávalo a schvalovalo. Proč teď, když je to schválené, bez připomínek i z české strany od Babiše a Havlíčka, tak jak to, že najednou vykládají, my s tím budeme něco dělat, my to budeme znovu projednávat… To chci vidět.

Víte, jak to bude vypadat v Bruselu nebo ve Štrasburku? Zasedne Macron s Merzem, budou se radit za zavřenými dveřmi, pomalu se otevřou dveře a strčí tam hlavu buď Fiala, nebo Babiš – to je úplně jedno, který z nich – a Merz zařve: „Heraus! Ven!“ A Macron se zeptá, kdo to byl, a Merz na to odvětí: „Ále, nějakej idiot, toho si nemusíš všímat.“

Takhle bude vypadat cokoliv, kdyby nás náhodou napadlo tam něco připomínkovat.

Čili ty politiky poznáme ne podle řečí, ale podle toho, co udělali. U těch emisních povolenek totálně zklamali, protože neměli jedinou připomínku, a teď lžou před volbami, že s tím něco budou dělat, když už se s tím skoro nic dělat nedá.

Mezi voliči ODS vypukla velká panika poté, co to jsou asi dva roky, tato vláda v Bruselu odsouhlasila emisní povolenky a Green Deal, kdy jim slibovali, že budou hlídat a negovat v podstatě v plném rozsahu. Začali od nich prchat a řešit, kdo to zachrání – jestli ANO či Motoristé, levicovější voliči pak doufají ve Stačilo! či SPD. Lidé doufají, že když se podaří zneškodnit volbami pětikoalici, tak se většina problémů vyřeší, ale vy varujete, že ve Sněmovně bude mnoho různých lidí a subjektů. Nechci být nezdvořilá, ale vaše Hnutí ČR na 1. místě má pramalé šance, že se do Sněmovny dostane. Už jen proto, že nemáte za sebou žádné vlivné sponzory, nezvou vás do mainstreamových médií. I přesto do toho jdete?

Vadí mi, že stejné věci musím vysvětlovat lidem už 35 a 30 let. Vždycky se nakonec nechají zblbnout televizí a krátce po volbách začnou říkat „ježiš, to dopadlo blbě, no to jsme to spletli“. No, to je ale pak už pozdě. Lidé se musejí probudit už teď. Teď mají možnost to aktivně změnit. Anketa Máte důvěru v generála Michala Koudelku? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8111 lidí

Lidem, kteří za mnou chodí s tím, že jsem měl před pětatřiceti lety pravdu, říkám, no ale já nemám dalších třicet let na to, abych začal, abych zase čekal, aby mě zase někdo říkal, že jsem měl pravdu.

Teď je jediná šance to zlomit, protože pokud se nepovedou tyto volby, čili pokud nesvrhneme všech těch 200 poslanců, a já říkám „pobijte je všechny, Pánbůh si je už přebere“, tak pokud se jich nezbavíme, tak se to zabetonuje a žádné normální demokratické volby už nebudou.

To bude jenom taková šaškárna, jako byla Národní fronta Československé socialistické republiky, taky tam bylo plno stran, komunisté, lidovci, socialisté, chovatelé zvířectvá, svaz žen, kdekdo tam byl, ale ve skutečnosti to byla jenom taková šaškárna. A to tady samozřejmě hrozí. Všem to říkám, všichni mají tu možnost, takže nechci potom slyšet po volbách, aby mně někdo zase říkal, že já jsem to spletl. Teď mají lidé šanci, tak teď se do toho musejí pustit.

A že nemáme sponzory, to je fakt, samozřejmě je to vždy na té kampani, ale na druhou stranu alespoň nemusíme nikoho poslouchat. Protože ti sponzoři vyžadují po těch stranách, po celé té parlamentní bandě sedmi a těch slepencích, vyžadují, aby je poslouchali.

Takže my máme zase výhodu, že sice nemáme peníze do kampaně, ale na druhou stranu nemusíme žádného toho sponzora poslouchat a víme, co dneska ti sponzoři chtějí – zbrojit. Členství v EU, členství v NATO, členství v WHO a tak dále. To všechno chtějí, a proto ty strany buď o tom nemluví vůbec, anebo jsou pro.

Vy sice nemáte moc peněz na kampaň, ale podařilo se vám dostat do povědomí lidí fakt, že znovu kandidujete. A to mimo jiné i díky tomu, že, jak jsem si všimla, navštěvujete mítinky pana premiéra, které dělá s tou herečkou, která hrála blbou blondýnu. Vy jste tam dokonce překonal rekord v hlášení se hodinu a půl. Média sice pak zpochybňovala, že už to někdo překonal před vámi, ale všichni se toho všimli. Jak vás napadlo tam jít?

To byla taková náhoda. Něco jako tehdy, kdy mě ještě pustili do televize – před dávnými lety, tak já jsem byl zvyklý si nosit takové to pitíčko v krabičce, a tak jsem si ho vzal s sebou automaticky, když jsem šel poprvé do televizního studia, protože jsem to tak dělal při každém mítinku. A vyvolalo to takovou pozornost, že jsem ho už od té doby prostě nosil všude s sebou. A stejně tak to bylo i v tom Zlíně na mítinku premiéra.

My jsme si tam zamluvili náměstí na mítink, protože jsme politická strana, která si vůbec může dovolit něco takového svolat, protože nikomu jinému by tam nikdo nepřišel. Takže my si tohleto můžeme dovolit. Takže jsme ho nahlásili na náměstí. No a po nás se tam přihrnul pan Fiala.

Takže jsme tam byli shodou okolností dřív my a on pak později na stejném místě. Tak jsme si řekli, že se půjdeme na něj podívat také.

A tam jste tedy měl ten rekord v hlášení se…

Ano, a mám rekord, protože to by nikdo nevydržel, hodinu a půl se hlásit. Tak jsem se hlásil. Paní Pazderková mě nevyvolala, samozřejmě, a když dávala mikrofon někomu poblíž mě, tak si stoupla tak, aby mě před kamerami zakryla. Ale já se prostě hlásil dál a nedostal jsem se ke slovu, ale díky tomu se o nás začalo mluvit.

A potom, když tady v Brně měl pan Fiala další setkání s občany, tak jsem tam šel znovu, znovu jsem se hlásil asi hodinu, no a konečně mě tedy vyvolali, takže jsem mu mohl položit tu otázku. Ale faktem je, že to pozornost vyvolalo.

A jakou jste mu položil otázku?

Na rovinu, já jsem se bál, že ta otázka by mohla být vykládána proti mně, dokonce tak, jako že jsem pro ODS. Já se totiž snažím vždycky pochopit člověka, který sedí nebo stojí proti mně, nejenom jako nepřítel, ale vůbec partner v té komunikaci – jeho myšlenkové pochody. A dělám to tak, ať se bavím s kýmkoliv. Takže samozřejmě tak přemýšlím i o Petru Fialovi a chápu, že jako politik musí dělat některá nepopulární opatření. To lze pochopit.

Mám nějaký názor, jsem pevně přesvědčen na základě třeba studia ekonomie, politologie nebo na základě zkušeností, dějepisu, dějin, o tom, že některý krok je nezbytný pro národ a stát, tak udělám to opatření, i když je třeba nepopulární, i když tím riskuji, že ztratím nějaké body, nějaké hlasy. To jsou věci nezbytné. Na druhou stranu jsou věci naprosto zbytné, které může udělat jenom idiot.

A tam jsem to právě vysvětloval na příkladu toho, že třeba důchodová reforma je určitě nezbytná, takže je potřeba do toho jít. Ale na druhou stranu zvyšování platu politiků v roce, kdy jsou volby parlamentní, to může přece udělat jenom idiot. Nebo když v roce voleb se zvednou poplatky za Českou televizi, na kterou se nikdo nedívá, a kterou všichni dokonce nenávidí jako bandu darmožroutů, tak to přece také může udělat jen úplný idiot.

Takže jsem položil otázku, proč dělají tato nepopulární opatření v roce voleb a co je k tomu vede.

A aby nemusel pan Fiala moc přemýšlet, tak jsem mu nabídl tři odpovědi. Takto: za a) jsou hloupí, za b) jsou navedení a za c) požadují to po nich sponzoři na jejich výplatní listině.

A on se začal trochu rozčilovat, že není na žádný výplatní listině.

A do toho se mě pořád snažili přerušit, skákali mně do té otázky, ale já jsem to chtěl uvést, tu otázku, proč ji vůbec kladu.