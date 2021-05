„Do hospody už nepáchnete, Babiši a Prymulo.” Hospodští to myslí vážně

“Zákaz vstupu zločincům!”. Takto zostra přistupují někteří čeští restauratéři k politikům a dalším veřejným činitelům, kteří se podepsali během covidové krize na nejtvrdších opatřeních vůči jejich podnikům. Postupují ve spolupráci se slovenskou restaurací, která jako první černou listinu pro svoje politiky vystavila. Podle majitele restaurace Šeberák Jakuba Olberta by někteří politici neměli “už nikdy páchnout do restaurace”, protože prý zavinili smrt mnoha jejich kolegů.

reklama

Na slovenských i českých sociálních sítích začínají kolovat zprávy o známé bratislavské restauraci, která hodlá trestat vládnoucí politiky za nedostatečnou pomoc během covidových lockdownů. Trest je jednoduchý. Vybrané politiky a veřejné činitele zařadili na černou listinu a nehodlají je obsluhovat. K iniciativě se připojil i známý zpěvák Pavol Habera.

Hudebník vyzval politiky zodpovědné za průběh koronakrize, aby nechodili na jeho koncerty. “Připojuji se k iniciativě restaurace Dunajský pivovar v Bratislavě pana Halgaše! Za mně - nepřeji si, aby jakýkoli těchto politiků navštívil někdy v budoucnu můj koncert!” napsal zostra.

Anketa Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021) Odvádí 96% Neodvádí 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7642 lidí

“Nechci hrát pro někoho, kdo v těchto těžkých časech nepomohl kultuře a lidem, kteří v ní pracují! A nejen nám! Mohl bych tu ještě hodinu vypisovat všechny důvody, ale to by nemělo žádný význam. Tak už jen jedno - nikdo mě k tomuto příspěvku nevyzval a neztratil jsem žádné nervy. Je to jen moje rozhodnutí a je mi jedno, co si o tom kdo myslí!” vysvětlil Habera na svém instagramovém profilu.

Zákaz vstupu se týká 27 politiků s tím, že na čele seznamu je tamní exministr zdravotnictví Marek Krajčí, dále premiér Eduard Heger, ministr financí a expremiér Igor Matovič, současný ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský, vicepremiér Richard Sulík a řada dalších ministrů či státních úředníků.

Dojde k něčemu podobnému i v českém prostředí? ParlamentníListy.cz se s dotazy obrátily na známé restauratéry, kteří v době nejtvrdších lockdownů ostře vystupovali proti vládě a namítali, že státem nabízená pomoc není zdaleka dostačující k tomu, aby mohli adekvátně krizi překonat.

Redakce se zeptala Jakuba Olberta, majitele restaurace Šeberák na okraji hlavního města, co na iniciativu bratislavského podniku říká. Kdyby se mu prý ve dveřích restaurace objevil některý ze strůjců nejpřísnějších opatření, v ten moment by ho otočil a poslal pryč. “Do konce života by neměli páchnout do žádné restaurace za to, co nám udělali,” konstatuje nekompromisně.

“Zaregistroval jsem, že se v Bratislavě k tomuto kroku uchýlili a jednoznačně s touto iniciativou souhlasím. Je to jedna z mála obran, kterou můžeme udělat. Ti lidé, politici a další veřejní činitelé, co nás dlouhodobě ničili, tak neobsloužíme,” má jasno majitel Šeberáku.

Stejnou iniciativu nyní hodlají rozjet i v naší zemi. “Třeba takový pan Hamáček a další by už neměli páchnout do restaurace do konce života, protože to, čeho se dopustili, je zločin. Někteří kolegové už odešli z tohoto světa kvůli ekonomice svých podniků. Nejsou mezi námi ne kvůli covidu nebo proto, že by měli prázdnou lednici, ale nikdo to neřeší. Jsou tu lidé, co přišli o život kvůli tomu, že někdo tady chtěl přijít k velkým penězům a získat ještě větší moc. Spojili se majitelem restaurace Dunajský pivovar a k této iniciativě se připojujeme,” dodává Olbert.

“Ano, rozhodně s tím souhlasím a zahajujeme stejnou iniciativu. Máme vytvořenou síť spřátelených podniků a příznivců, kterých máme registrovaných asi 20 tisíc, takže umíme tyto věci řešit koordinovaně. Vytvořili jsme na stejném principu blacklist pro Českou republiku a nabídneme našim příznivcům, aby se k tomu připojili,” uvádí další z restauratérů Jiří Janeček.

Oba dva reprezentují organizaci Otevřeme Česko - Chcípl pes, jejímž prostřednictvím nyní vyzývají další podniky, aby do svých podniků zakázali vstup vybraným veřejným osobnostem spojeným s covidem.

Konkrétně jde o následující politiky či epidemiology: “Andrej Babiš, Jan Hamáček, Roman Prymula, Jan Blatný, Adam Vojtěch, Petr Arenberg, Mudr. Petr Smejkal, Alena Schillerová, Jana Maláčová, Karel Havlíček,” vyplývá z připraveného prohlášení iniciativy Chcípl pes, které mají ParlamentníListy.cz k dispozici.

Zároveň aktivovali internetovou stránku, kde bude možné podniky pro danou “černou listinu” zaregistrovat a k celé iniciativě se připojit. Stránku je možné zobrazit ZDE.

Fotogalerie: - Otevřené i zavřené zahrádky

CELÉ PROHLÁŠENÍ INICIATIVY CHCÍPL PES K ČERNÉ LISTĚ PRO POLITIKY:

Hnutí Otevřeme Česko – Chcípl pes vyhlašuje Black list pro zločince, kterým zakazuje vstup do našich podniků

Rok útlaku a šikany přinesl do gastronomie katastrofu nebývalých rozměrů. Zákaz svobodného podnikání způsobil ztrátu majetků, jistot, zaměstnanců, iluzí, zdraví, a nakonec i životů. V zájmu obohacení určitých skupin přišli ti, kteří budovali, dřeli a rozvíjeli své malé a střední podniky o vše.

Přežili ti, kteří se zadlužili, zastavili své majetky a věří, že bude líp. Přežili ti, kteří bojovali a nezavřeli. Přežili ti, kteří měli štěstí na místo, kde fungovalo okno.

Dnes jsme svědky doby, kdy soudy označují naše vládní představitele za ty, kteří znevažují a porušují zákon. Vydávají protizákonná opatření, které nás podnikatele ženou k bankrotům, chudobě, dluhům.

Už 6 měsíců bojujeme proti těmto lidem a jejich bezohlednému rozhodování o našich životech. Bojovali jsme na demonstracích, u soudů, v médiích. Zapomněli jsme však na jednu důležitou skutečnost. Oni nás potřebují. A to nejen kvůli daním a hlasům ve volbám, ale také kvůli ostříhání, nákupu, zábavy, obědu či kulturního zážitku.

Jak tedy můžeme bojovat u nás v provozovnách? Spojili jsme se s kolegy v Dunajském pivovaru v Bratislavě a inspirovali se. Vyhlašujeme podnikatelský black list pro ty, kteří svým zrůdným jednáním zahubili naše kolegy.

Dnes 26.5. 2021 vydáváme toto nařízení:

1) Zakazuje se přítomnost v provozovnách stravovacích služeb, restaurací, barů, hotelů, pensionů, maloobchodu, obchodních center, kadeřnictví, masážních salónů, fitness center, sázkových kanceláří, dále pak bazénů a umělých koupališť, divadel, sportovních areálů, ski areálů dále pak na kulturních akcích, sportovních akcích, trzích, filmových představeních, cirkusů, varieté, kongresů, vzdělávacích akcí a to těmto osobám:

Andrej Babiš, Jan Hamáček, Roman Prymula, Jan Blatný, Adam Vojtěch, Petr Arenberg, Mudr. Petr Smejkal, Alena Schillerová, Jana Maláčová, Karel Havlíček

2) tento zákaz se nevztahuje na hypermarkety, benzinové pumpy a květinářství

3) Každý zástupce poškozených subjektů má právo na odmítnutí zákazníka, který úmyslně poškodil, nebo poškozuje jeho svobodné podnikání. V případě neuposlechnutí výzvy zástupce dotčených subjektů se výše zmíněná osoba dopouští přestupku podle zákona č.250/2016sb.

Odůvodnění:

Výše uvedení zástupci státní moci vědomě poškodili práva a svobody občanů ČR. Přes opakovaný rozsudek NSS nadále omezují a zakazují právo na svobodné podnikání, čímž se dopouští trestného činu. Tito lidé jsou plně zodpovědní za ztráty majetků, zdraví a životů dotčených spoluobčanů.

Tento dokument slouží pro všechny odvážné podnikatele, kteří již pochopili zločinnost této vlády.

Jakub Olbert a Jiří Janeček

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.