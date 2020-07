„Do karantény! Zavřít vás a je klid! Kvůli vám máme omezený výjezd na dovolené!“ Karvinsko pod palbou

reklama

„Zavřít do karantény celý Karvinsko!!! Kvůli vám je celá ČR v omezení jezdit na dovolené! Kvůli vám jsme na černé listině EU!!!! Být vládou, zavřu vás a je klid!!!“ zaznělo například na oficiálním faceboookovém profilu Karviná – oficiální stránka. Pisatel tak reagoval na zprávu, že karanténa Karvinska zatím nehrozí.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové je situace v regionu stabilizovaná. Toto tvrzení se však některým nepozdává. „Celý net uvádí, jak se situace zhoršuje, že už i Ken Superstarek připouští možnou karanténu, ale vše je ok. No pravá ruka neví, co mele levá,“ poznamenala k této zprávě jedna z diskutucujích. Kenem Superstarkem míní jistě ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), který se před lety účastnil pěvecké soutěže a měl přezdívku Ken.

„Stabilizovaná? Tak proč nás po celém Česku tak *hnojí*...,“ zeptala se pak v diskusi k tomuto tématu další uživatelka. Na to reagoval sám mluvčí Karviné Lukáš Hudeček. „To bychom také rádi věděli. Možná nemají o čem psát, tak jsme se stali obětním beránkem. Přes několik upozornění si média stále pletou okres Karviná a město Karviná. Je to nepochopitelné,“ uvedl smutně Hudeček.

„Ty útoky na Karvinou jsou už občas i přes čáru. A někdy zůstává rozum stát, co někteří dokážou vyplodit. Nežijí zde, ale vědí vše... (neznají ani rozdíl mezi Karvinou a Karvinskem),“ dodala pisatelka.

„Ministr Vojtěch a hlavní hygienička hovoří, že to je pod kontrolou, že to prostě klesá, že ty hodnoty k hustotě obyvatel regionu nejsou až tak špatné, ale ředitel zeměkoule Vondrák zase, že se to zhoršuje, že on vychází ze svých údajů, a pak řekne, že stejně nemá ty hlavní údaje ohledně osob, karantén a ani je mít nemůže atd. atd. Viz včera na ČT24 večer v jednom pořadu. O co jde Vondrákovi? S těmi svými grafy a statistikami a osobními pocity je už trapný. Plácá každý den něco jiného. Stresuje občany Karvinska. Už aby šel po podzimních krajských volbách od válu. Raději ať uvede, kolik zásluh mají na kraji jeho koaliční partneři, kolik věcí dotáhli do konce. Vondrák? To je pouze jedna malá trapná epizoda ostravského regionu. Přeceňovaná a uměle zveličovaná persona. HOWGH,“ pustil se pak do hejtmana Ivo Vondráka (ANO) jeden z dalších pisatelů, tentokrát v diskusi na profilu Karvinského a Havířovského deníku.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek dnes uvedl, že bez Karvinska by v Česku byla odeznívající epidemie. Pro Moravskoslezský kraj nyní statistici odhadují reprodukční číslo 1,51, což je počet lidí, kteří se v průměru nakazí od každého nemocného. Pro Karvinsko je reprodukční číslo 1,6. Neznamená to nekontrolované šíření v populaci, řekl Dušek.

Kvůli šíření COVID-19 v dole Darkov společnosti OKD zůstala na konci května na Karvinsku v platnosti mimořádná opatření, krajští hygienici je 12. června zrušili. Na konci června se ale začal počet případů nemoci v okrese prudce zvyšovat a testování ukázalo, že v dolech ČSM podíl nakažených pracovníků přesahuje 20 procent. OKD proto počátkem července přerušilo těžbu ve všech dolech. Na Karvinsko a sousední Frýdecko-Místecko se také vrátila mimořádná opatření, která například omezují účast na hromadných akcích a návštěvy nemocnic a sociálních zařízení a přikazují zakrývat si nos a ústa uvnitř budov nebo v MHD.

