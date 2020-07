„Dobytku!“ Foldyna nevydržel slova generála Pavla. Připomněl akci NATO i zabitou tříletou holčičku

Jaroslav Foldyna se rozlítil na možného prezidentského kandidáta generála Petra Pavla, a to kvůli jeho besedě v Plzni, kde řekl například, že k bombardování Srbska došlo kvůli tomu, aby neproběhla další genocida. „Dobytku! Kreaturo!“ častoval Foldyna Pavla. „Zabili jste tříletou Milici Rakić kazetovou bombou. Zavraždili a zmrzačili jste stovky civilistů, a to vše v rozporu s mezinárodním právem,“ dodal.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna se na Facebooku rozzuřil poté, co sdílel článek ParlamentníchListů.cz, který zachycoval besedu generála a možného kandidáta na prezidenta Petra Pavla. Debata probíhala v Plzni a reportáž zachytila slovní přestřelku s bývalým politickým vězněm Michalem Drabíkem, jehož část rodiny pochází ze Srbska.

„Jak je možné, že NATO jako symbol svobody bombardovalo bez mandátu OSN Srbsko? Kosovští Albánci byli předtím označeni jako teroristé… tam zemřely tisíce a tisíce lidí. Moje máti byla Jugoslávka, táta byl Čechoslovák. Lidé utíkali do Bulharska nebo Rumunska. Jugoslávci se nás za války i v roce 1968 zastali a my jsme se jim odvděčili takto? My jsme uznali Kosovo, které doteď Slováci neuznali. Jak se na to díváte,“ tázal se například Drabík.

Celá reportáž ZDE:

Podle generála Pavla je potřeba reakci Západu vidět v kontextu Srebrenice, „… ke které došlo jen pár let předtím. Nechci se vracet k detailům, ale faktem je, že názor politiků je ovlivněn i emocí a společenským veřejným míněním, a to bylo tehdy. Politici v případě vidiny další genocidy byli ochotni sáhnout k vojenskému nástroji a zabránit tomu. Nevidím do hlavy jednotlivým politikům, kteří se podíleli na tom rozhodnutí, ale bylo to přijato kolektivně a my jsme byli, myslím, v NATO nějakých čtrnáct dní. Miloš Zeman byl tehdy předsedou vlády, který se pod to podepsal,“ zněla jedna z odpovědí.

Jaroslav Foldyna se však rozzuřil a na Facebook napsal, že oni zabili tříletou Milici Rakić kazetovou bombou, „ty dobytku!“ osočil generála. „Zavraždili a zmrzačili jste stovky civilistů, a to vše v rozporu s mezinárodním právem, ty kreaturo!“ dodal.

Ani diskutérům pod příspěvkem poslance se reakce Petra Pavla nelíbila. „To je hovado,“ myslí si Darina Svihova.

To uživatel se jménem Kharl von Bildenberg si myslí, že generál má slabost pro gaye a zatímco po kapsách stále nosí sovětské patroly, tak už to táhne s americkými imperialisty proti Rusku. „Podobně jako předek dědka Kharla Karel I. Filip ze Schwarzenbergu. Ten dělal carovi poradce, a když Napoleon vytáhnul na Rusko, převlékl kabát a šel zabíjet rusy... Hanba!“ dodal von Bildenberg, který do komentáře přidal fotku Návrhu na kádrové opatření vojáka z povolání k propůjčení medaile Za službu vlasti, které patřilo právě Pavlovi. V komentáři tedy upozorňoval na jeho komunistickou minulost.

Kharl von Bildenberg přidal ještě jeden komentář, zachycující fotku think-tanku Evropských hodnot. „Generál Pavel a pražská pobočka sorosova think-tanku Evropské hodnoty. Po generálově pravici stojí gay – pornoherec Jacob Janda,“ napsal uživatel.

