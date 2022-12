„Došlo na má slova. Řeknu vše.“ Babiš vytáhl na Fialu

reklama

„Co se stalo minulý týden? No, největší událost byla, že Babiš pekl vánočku, ale prosím vás... Jinak, na zdraví! Toto je vaječňák z pumpy a je výtečný. Takže ten Babiš, ten zlý Babiš, on to točil v sedm ráno, do půl deváté. Akorát to náš tým trošku pohnojil, protože to zveřejnili odpoledne. Takže v sedm ráno, to ještě nějaký poslanci spali, když mě kritizovali,“ poznamenal k pečení vánočky, kdy se stal terčem kritiky, Babiš. Na sociálních sítích byla totiž Babišova činnost – pečení vánočky – zveřejněna v momentu, kdy se projednával státní rozpočet. Babiš se tak stal terčem kritiky, že se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny a zabývá se jinými kratochvílemi. Nynější pořad Čau lidi natočil se svou ženou Monikou, a to při přípravě sekané v jeho kuchyni.

„Ano, stále jezdím za lidma. Byli jsme v Mladé Boleslavi. A příští týden v pondělí jsme v Náchodě. Ale od úterý budeme dělat talk show. Bude to taková zábavná talk show. A v Olomouci, v úterý večer, uděláme první prezidentskou talk show. Takže pokud máte čas, přijďte. Možná vás to pobaví. Samozřejmě, můžete se ptát na cokoliv v rámci té vážné části prezidentského kandidáta. Potom pojedeme talk show do Háje ve Slezsku, do Opavy, do Ostravy a do Sokolova. Já myslím, že před Vánoci je potřeba se nějak svátečně naladit. Bude to moderovat můj kolega, stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, a budou tam i nějaké rodinné fotky. Tu talk show jsme nazvali Řeknu vám úplně všechno. Budu tam mít i hosty. Samozřejmě jsem pozval paní Postlerovou, která na mě křičí, když něco řeknu blbě česky. Snad bude hodná tentokrát. Dokonce o ní je i kapitola ve Sdílejte, než to zakážou,“ poznamenal Babiš.

„A teď to nejhorší. Představte si, že došlo na moje slova, nakonec jsem měl pravdu. 16. února 2022 se ministr hospodářství slovenské vlády Sulík potkal se slovenskými elektrárnami a donutil je podepsat memorandum, že maximální cena za odběr elektřiny na megawatt na Slovensku je 1500 Kč. Já jsem k tomu 18. 2. vyzval pana Síkelu. Vláda říkala, že je to blbost, že to zpochybňovali. A teď je to pravda. Skutečně Slováci budou mít 1500 Kč za megawatt a my budeme mít 6000 korun. Neuvěřitelné. Proč mají Češi platit čtyřikrát víc než Slováci? No protože máme neschopnou vládu, která odmítala stropovat, říkali, že je to populistické, a která vůbec nepochopila, na co má ten ČEZ. Mohla vykoupit minoritáře, rozdělit nerozdělený zisk 150 miliard, zinkasovat tento rok, který bude pekelný, 80 miliard, a možná příští rok bude mít ČEZ 200 miliard, a mohla zastropovat ceny elektřiny na 1500 korunách. Tak, jak to udělal Macron ve Francii, tam je EDF, to je český ČEZ. A proto má i nejnižší inflaci. Naše vláda, já neříkám, že je to Fialova drahota, ale je to jejich neschopnost srazit inflaci tímhle opatřením. Takže Slováci to mají, a my zase jsme za blbce. Protože tahle vláda nejenomže je neschopná, ale kašle na lidi,“ zmínil Babiš, že podle statistik máme údajně nejdražší elektřinu v Evropské unii, a přitom ji vyrábíme snad nejlevněji, a ještě ji exportujeme.

„Tak to je fakt už neuvěřitelné. To je největší problém všech občanů České republiky, všech zaměstnavatelů, všech živnostníků, všech podnikatelů. Drahé energie, které skutečně negativně dopadají na naše firmy, které nebudou konkurenceschopné. Protože když máme nejdražší energie a ještě k tomu kvůli ČNB nejvyšší základní sazby sedm procent na rozdíl od eurozóny, tak fakt to je smrtelný koktejl, který velice negativně dopadá na všechny občany České republiky. Rodinám na Slovensku elektřina vůbec nezdraží. Slyšíte to? Vůbec nezdraží. 1500 Kč, jak jsem vyzýval vládu, Síkelu a Fialu v únoru. 1500. A my máme šest tisíc. Čtyřikrát víc. O 400 % víc. A plyn zdraží jenom o 15 %. Tady je to na papíře. Premiér Heger to oznámil. A kdyby vláda nezasáhla, tak by se navýšila ta cena lidem o 380 %,“ sdělil dále Babiš.

„A prosím vás, přestaňte už lhát, že by to stálo něco rozpočet. Ne, zastropování elektřiny by nestálo vůbec nic, ale to byste museli trošku přemýšlet a jít v ČEZ za panem Šnobrem a spol. a říct mu: ‚Hele, my chceme 100 % ČEZ, my vás vykoupíme, pojďte se domluvit na tý ceně, jak to udělal Elon Musk na Twitteru, a rozdělíme 150 miliard, vy si z toho vezmete 40 a domluva.‘ A ČEZ bude znovu 100% v rukou státu. Ano, děkujeme ODS za kuponku, že všechno zničili, rozprodali, všechno je pryč. To je jediné, co nám tady zůstalo. A potom můžete samozřejmě dávat pořádné ceny pro lidi, a celý ten zisk 2022 a 2023 by byl státu. Ale na to by musel být ve vládě někdo, kdo něčemu rozumí. Zatím se tato vláda neshodla ani na složení dozorčí rady. Dobře slyšíte, ani ta koryta si nedokázali rozdělit, kdo tam bude sedět,“ zmínil Babiš.

Dále přinesl i okénko někdejší ministryně financí Aleny Schillerové, jež podle něj přináší jen špatné zprávy. Například o poklesu reálných mezd. Řeč byla i o novele služebního zákona. „Já souhlasím s tím, že státní tajemníci měli neuvěřitelnou moc, nebo mají, víc než ministr. A to jsme my chtěli změnit, aby ten ministr mohl mít nějakou kompetenci. Ale to, co dělá tato vláda, dělá novelu zákona o státní službě, aby mohli vytvořit další místa pro jejich spolustraníky, další koryta. Vzpomeňte si, pan ministr školství má šestnáct poradců. Já jako premiér jsem měl sedm nebo osm,“ poznamenal Babiš.

