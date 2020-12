„Dostali jste zaplaceno?“ Landa s Ledeckým opět rozmatlali svůj průs*r. A je hůř

reklama

Janek Ledecký a Dan Landa přišli s návrhem, jak narychlo otestovat občany, kteří by se chtěli zúčastnit koncertu či sportovní akce. Kdo by měl negativní test na covid, brána na koncert by se mu otevřela. Kdo by měl test pozitivní, musel by zařadit zpátečku. Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 13747 lidí

„Tři měsíce makáme s týmem vědců, doktorů, organizátorů kulturních i sportovních akcí. A podařilo se nám vyvinout systém SCB. Security Covid Barrier,“ ohlásil Landa.

Tenhle nápad však vzbudil mezi lidmi jistou nelibost.

„Dane, to si děláš srandu? Já mám kosmetický salón, když jsme zavření, taky nevydělávám, to jako mám zákaznice testovat? Snad chceme návrat k normálu, ale tím, co navrhuješ, přistupujeme na jejich hru, toto není cesta,“ přišla reakce od Ester Vaškové. Ale tím to neskončilo.

Dan Landa a Janek Ledecký se proto rozhodli nápad trochu rozvést a dovysvětlit.

„Jenom, aby bylo jasno. ani Dan, ani já se nechceme nechat povinně testovat na koncerty a ani nechceme, abyste se vy museli nechat povinně testovat na koncerty. Ale tohleto je takovej poslední pokus o nekonfrontační krok tady z té neúnosné situace,“ vysvětlil Ledecký.

Dan Landa jeho myšlenku ještě rozvedl.

Psali jsme: Přelstíme covid! Janek Ledecký a Daniel Landa mají plán. Tři měsíce ho chystali

„Poslední pokus o nekonfrontační krok, ale hlavně taky test veřejnosti, jak by reagovala na možnost se nechat dobrovolně otestovat s nějakým benefitem, protože to může být na kulturní akci, může to být na sportovní akci, nebo na jakékoli jiné akce, ale hlavně je to test vlády, jak se postaví k nějakému, řekl bych, alternativnímu řešení situace, které nevzešlo z jejich pera,“ vysvětloval Landa.

Ledecký zdůraznil, že jde o nezávislou iniciativu, která jde zcela mimo stávající státní struktury.

Psali jsme: Držková. Dan Landa a Janek Ledecký zjistili, co si o nich lidi myslí

„A i kdyby se tohle rozjelo v takovém pokusném režimu na pár akcí denně, tak už tohle by paradoxně snížilo ten index psa. A já nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale ve Sněmovně vzniknul tzv. opoziční PES. A kdyby se podařilo toho opozičního psa prosadit, tak tenhleten skok o jednu až dvě kategorie dolů by znamenal automatické zrušení nouzového stavu. A to za to fakt stojí,“ pravil Ledecký.

Když si znovu vzal slovo Landa, konstatoval, že jde o provizorní řešení, jak alespoň trochu vrátit život do normálu. „Je to hlavně útok na nouzový stav, ze kterého se musíme dostat ven. Máme i další pádný argumenty, ale ty zazní na tiskové konferenci v pondělí.“

Jenž se zdá, že lidé duu L+L už tak docela nevěří. Svědčí o tom alespoň reakce na sociální síti Facebook.

„Chlapi, mám vás oba rád /nejsme věkově daleko od sebe/, ale po včerejším videu nevím, jestli mě tohle přesvědčilo... Kdybych ještě připustil myšlenku, že jste si teda chtěli otestovat reakce lidí tímto způsobem – budiž. Ale nezdá se vám, že při vaší inteligenci to nebyla zrovna šťastná cesta?! Nezdá se vám, že zbytečně ze spousty normálních lidí v této zemi, kteří vám věří, za vámi stojí, a měli do této chvíle stejné názory, děláte tímto spíše hlupáky.... Zbytečně si nabouráváte důvěru ve vás...“ zaznělo v diskusi od Tomáše Hrušky.

Jan Tesař prohlásil, že Landa s Ledeckým chybují už v tom, že přistupují na pravidla vlády a počítají s tím, že testy na covid jsou nezbytné.

„Vážení pánové, vaše chyba je, že akceptujete jejich pravidla. V našem normálním světě, který chceme zpět, není žádný nouzový stav, žádné testování a žádný pes. Až pochopíte, že jediné co je třeba hájit, je běžný život se všemi riziky a radostmi, které to obnáší, tak to zkuste znovu,“ prohlásil Tesař.

Eva Jirků oba hudebníky označila rovnou za zrádce.

„Dane, Janku, zvládnete se po téhle vaší zradě ještě podívat v zrcadle sami sobě do očí??? Každý si chrání svůj byznys, o tom žádná, ale tohle je přes čáru. Zdaleka nemám a nikdy nebudu mít tolik, co vy (myšleno materiálně), stejně jako spousta lidí, kteří vám věřili. Přesto bych se k něčemu tak odpornému NIKDY nesnížila, i kdyby mi nabízeli království...“ vypálila.

Zazněla také připomínka, že podobnou cestu propaguje i evoluční biolog Jaroslav Flegr. Podle kritiků však Flegr, Ledecký i Landa přehlížejí možnost, že více testovaných lidí přinese také více falešných pozitivit.

„Flegr propaguje stejný projekt, viz ofiko web, máme to chápat, že sdílíte i jeho názory? Jestli se takto půjde testovat x tisíc lidí, nebude to mít opačný efekt? Protože více testů = více falešně pozitivních a jedeme v tom dál. Fanoušek se bude muset hlásit hygieně a půjde se svými blízkými, rodinou, přáteli, kolegy atd. opět na 2 týdny do domácího vězení. Nějak v tom nevidím žádnou výhodu To by ty vaše testy musely být 100% spolehlivé a dokázaly by nalézt opravdu nemocného člověka, který je schopen vir šířit. Dokud budeme testovat zdravé bezpříznakové lidi a na základě falešně pozitivních výsledků je posílat do vězení, nikdy tohle nemůže skončit,“ padlo.

Blanka Zbořilová prohlásila, že pánové si pokazili pověst. Mírně řečeno.

„Pokud šlo o testování reakcí lidí, tak to jste po... Všichni Vám na to skočili, a výsledek? Rozdělení na 1) lidi, kteří Vás odsoudili a 2) lidi, kteří se kvůli vám dvěma nechají otestovat a bohužel pravděpodobně i zmrzačit očkováním. Navíc jste tím přispěli k propagaci očkování. No, ne každý nápad je dobrý. Teď jsem se podívala na ty stránky, existují, takže vy je pomáháte propagovat. Ne, že jenom jako, ale doopravdy,“ napsala.

Nakonec zazněla i otázka, zda za toto video dostali Ledecký a Landa zaplaceno?

„Tomu přece sami nemůžete věřit. Proč to tedy děláte? Podporujete vytvoření benefitů, a je to vážně smutný pohled. Dostali jste za to zaplaceno? Podle mě by to měli lidi, co vás sledují, vědět. Jak se zajistí, že bude testování i na malých kulturních akcích, plesech atd. I na malém městě se konají desítky akcí během jediného dne. Budeme si házet mincí? Vytvoříme další korupční prostředí? Budeme to vážně podporovat? Pokud by to šlo, rád bych se s vámi sešel a pohovořil osobně, bez emocí a lidsky,“ poznamenal Petr Kvapil.

Psali jsme: Zatýkání a internace? Komentátor Vyoral se obává příštích covidových dnů. A hospodským vzkazuje... Bohdan Babinec: Neprosazujme lockdown, ale správné postupy ve virologické ochraně „Tohle už je moc.“ Už ani Hamáček nechápe nová opatření vlády Ministr Blatný: Opět připomínám možnost plošného dobrovolného bezplatného testování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.