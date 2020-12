Držková. Dan Landa a Janek Ledecký zjistili, co si o nich lidi myslí

reklama

Včera zpěváci Janek Ledecký a Daniel Landa představili plán, jak by se mohl do České republiky bezpečně vrátit kulturní život. A to přes organizované testování před každým koncertem, sportovním utkáním či jinou hromadnější akcí. Na přípravě strávili prý tři měsíce. Ledecký ke konci poprosil, aby jim lidé posílali podporu, ale i připomínky.

Psali jsme: Přelstíme covid! Janek Ledecký a Daniel Landa mají plán. Tři měsíce ho chystali

Landa i Ledecký video sdíleli na sociálních sítích. A tam se připomínek našlo více než dost. Zejména u Daniela Landy, u něhož se sešlo přibližně tři a půl tisíce různých komentářů, ale ani Ledecký není moc pozadu, jeho sdílení má 2,7 tisíce komentářů. Dohromady má video 12 tisíc sdílení. Z nejzákladnějších reakcí na facebooku je možné vidět, že převažují pozitivní reakce. Ale nezanedbatelná menšina se cítí být podporou pro testování před kulturními událostmi rozladěna.

Daniel Landa

Janek Ledecký

Anketa Pojedete na Vánoce k příbuzným? Ano 35% Ne 59% Ještě nevím 6% hlasovalo: 2452 lidí

„Dane, to si děláš srandu? Já mám kosmetický salón, když jsme zavření, taky nevydělávám, to jako mám zákaznice testovat? Snad chceme návrat k normálu, ale tím, co navrhujes, přistupujeme na jejich hru, toto není cesta,“ varovala Ester Vašková.

„Já vás mám oba moc ráda, ale s tímhle si dovolím nesouhlasit. Chápu, že se snažíte znovu otevřít divadla, umožnit koncerty a sportovní akce, ale v podstatě za cenu plošného testování. Ano, bude levnější, rychlejší... je to však cesta ke svobodě? A co lidé, kteří na koncert jedou z velké dálky, pojedou 2 hodiny, 2 hodiny budou čekat a nakonec pojedou domů s pozitivním testem... kolik jich to bude chtít risknout... Smutná doba,“ namítala Petra Makovská

„Lidi, prosím vás, já chápu, že hledáte cestu ven z tohohle humusu, ale to, co navrhujete, znamená, že podmíníte normální život testováním, později možná vakcínou? Za chvíli žijeme v Equilibriu... Normální je, že se zdraví lidé netestují. Tohle není cesta ze tmy, ale do ní...“ nesouhlasila Tereza Františková s Landovým postojem.

„Fandím Vám od začátku, ale tohle je pro mne zklamání, velký... To neřeší tenhle bordel, to bude řešit jen Vaší kapsu, že budete moct koncertovat, ale neřeší to situaci obyčejných lidí, kteří nevěří tomuhle divadlu, co s námi hraje naše vláda,“ vzkazoval Vlastimil Havelka pro změnu Ledeckému.

I ostřejší reakce byly. „Pro mě obrovské zklamání, by mě zajímalo, do čí prdele lezete, kdo vám za to zaplatil? Proč najednou takový veletoč? Je mi moc smutno a líto lidí, kteří ti, Dane, věřili,“ řekl Ivo Seidler. „Tímhle dáváte souhlas těm hajzlům na jejich plán, aby se uskutečnil, že se všude budeme testovat, bez toho nás nikam nepustí,“ tvrdila Velverie Roubíčková.

Obecně se v příspěvcích objevovalo slovo zklamání a výčitky, většinou z toho, že Ledecký s Landou byli považováni za bojovníky za svobodu, a tudíž za bojovníky proti covidovým opatřením. A teď podporují něco, co by znamenalo podmínění účasti na kulturních akcích testováním.

Ozval se i jeden komentátor „od fochu“. „Vážený pane Ledecký a vážený pane Lando. Jsem člověk z oboru (pořádání kulturních akcí) a bez jakýchkoliv emocí vám sděluji, že vámi představený projekt je naprosto šíleným nápadem, který posvěcuje současné jednání vlády a směřuje kulturu do ještě větší tmy,“ sdělil Radim Sedláček.

Organizátor akcí netuší, s kým dva zpěváci jednali, ale podle jeho názoru tento plán povede k jedinému – lidé vymažou živou kulturu ze svého života. „Nehledě k nákladům a otázkám reálné proveditelnosti tohoto postupu jsem přesvědčen, že vámi představené řešení povede do finále s názvem očkovací/vakcinační průkaz, bez něhož se v budoucnu již nikdo na živou kulturu nedostane. Proto vás vyzývám, spojme síly a postavme se proti tomuto šílenství. Moc času nám nezbývá,“ vyzval.

Ozval se také novinář deníku Právo Jan Martínek. „Janek Ledecký s Danem Landou včera představili dlouho očekávaný geniální plán, jak zajistit bezpečnost lidí na koncertech. Každý se před koncertem nechá testovat a kdo bude negativní, může jít. Kdo bude pozitivní, tak samozřejmě nemůže a automaticky bude hlášen na hygienu,“ popsal ve zkratce systém.

„Wow. Just wow. Tohle určitě nikoho nikdy předtím nenapadlo! Navíc to celý vypadá jako součást PR kampaně za určité typy testů a určitou firmu. Tu držkovou, co teď dostávají na facebooku od absolventů Vysoké školy života a odpůrců 5G čipování Billem Gatesem, dostávají celkem zaslouženě,“ mínil.

Psali jsme: Janek Ledecký převezl Babiše a covid. Lidi mu tleskají Chudák milionář! Covid maskuje zlo, řekl Janek Ledecký. A je mela Lže Babiš? Landa má prosbu k občanům. Jsou data o covidu skutečná? Pozor! Dan Landa a covid: Vážné prohlášení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.