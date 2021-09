„Doufali jsme ve víc, ale...“ Zatímco Fiala s Pekarovou opodál rozdávali noviny, my jsme v Liberci zpovídali kandidáty SPOLU

„Když to řeknu pocitově, zaznamenali jsme před pár lety, před covidem, na Letné obrovské davy lidí, kteří po té změně volali. A volali i po tom, abychom se spojili a té změny dosáhli. Když to vezmu čistě pragmaticky a podívám se, jak vypadají veřejné finance, tak je jasné, že když se nic nestane a změna nepřijde, tak se řítíme k dluhové brzdě a velkému průšvihu,“ vysvětlila PL.cz na předvolební akci koalice SPOLU v Liberci jednička jejich kandidátky v tomto kraji, poslanec ODS Petr Beitl. Většinou se zde nacházeli sympatizanti koalice, kteří doufali, že se jim podaří sestavit vládu, ale procházeli tudy i zklamaní nevoliči. „Nevěřím ani pravičákům, ani levičákům, ani babišákům. Volit nepůjdu,“ konstatoval jeden z nich.

Marian Jurečka se po příchodu s vervou pustil do kampaně. Foto Oldřich Szaban

Co by znamenalo pokračování současné vlády, kterou označují jako vládu populistů či komunistů, nebo vlády, které říkají vláda populistů a extremistů? „Nerad volím silná slova, ale to by byla skutečná katastrofa. Pokračovalo by zadlužování státu, které v posledních letech enormně stouplo, a každý z nás v tuto chvíli dluží o 92 tisíc korun více než v roce 2013. Pokud s tím vláda něco neudělá, hrozí nám vážné problémy. Jak komunisté, tak SPD se netají tím, že chtějí referendum o vystoupení z EU a NATO. Jejich cílem je otočení naší politické orientace na Východ,“ domníval se. „Naše země opravdu stojí na rozcestí. Už dvě volební období nám vládnou populisté. Podle toho bohužel dopadla pandemie, těch třicet tisíc mrtvých je děsivá bilance. Rozpočet se hroutí, ale vláda nerušeně rozdává dárky vybraným voličům, aby premiérovy firmy mohly dál čerpat dotace z našich daní. Politika se u nás dělá ze dne na den. Žádná vize,“ doplnil v rozhovoru pro předvolební noviny předseda ODS.

Petr Fiala se fotil s příznivci. Foto Oldřich Szaban

Lidé pozitivně přijímají náš společný projekt

Liberecký krajský předseda TOP 09 Martin Chroust už zažil předvolební kampaně do voleb komunálních, krajských a evropských. Je tato v něčem jiná? „Dříve na nás byli lidé v kampani na ulicích více rozzlobení. A říkali, že to hodí někomu jinému, a jmenovali nějakých osm jiných stran. Nyní je dle mého pozitivní posun v tom, že jdeme dohromady, takže jsme velký subjekt. Jsou samozřejmě lidé, kteří řeknou, že nás volit nebudou. Ale velká část lidí je těch, kteří maximálně prozradí, že jen váhají mezi námi a koalicí Pirátů a Starostů. Rozdávám letáky, lidi je přijímají a pozitivně vnímají ten nás společný projekt,“ podělil se s PL.cz o své dojmy z kampaně. „To je rozdíl oproti jiným volbám, kdy jsme byli rozděleni. A někdo volil ODS, někdo TOP 09, a jiný KDU-ČSL, další Piráty či Starosty, ti jsou ostatně v tomto kraji hegemon. Byla to taková přetahovaná. Teď je synergie jiná. A pozitivní reakce jsou i od toho křídla PirStanu. Není to teď tak vyhraněné, dříve to bylo více,“ dodal. V Libereckém kraji si dle něho tři strany zastoupené v koalici SPOLU „nehází klacky pod nohy a drží basu“.

A co vidí negativně? „Že to zatím podle průzkumů vychází na remízu. Doufali jsme, že spojení těch stran udělá větší procenta. Máme ale ještě tři týdny, tak uvidíme, jak to dopadne. Věřil jsem, že s PirStanem dáme tu stojedničku. Teď možná budeme čekat na nějakou drobnou stranu, jestli se tam dostane. Ale ten samý problém má ta druhá strana. Když stoupá ANO, tak klesá Přísaha a ČSSD, všichni ostatní jsou mimo,“ upozornil na možné nelehké sestavování vlády po volbách. „Doufám ale, že nakonec to racio převáží a ty dvě koalice dají většinu. Děláme pro to všechno. V terénu máme ohlasy na kampaň většinou pozitivní,“ sdělil Martin Chroust.

V tu chvíli přišel povídající si dvojici pozdravit poslanec ODS a bývalý primátor Jablonce Petr Beitl, který je jedničkou kandidátky SPOLU v Libereckém kraji. PL.cz se ho zeptaly, proč by si lidé měli přát změnu, kterou slibují. Proč by je měli volit a chtít, aby utvořili vládu. V čem by byli lepší než vláda současná? „Když to řeknu pocitově, zaznamenali jsme před pár lety, před covidem, na Letné obrovské davy lidí, kteří po té změně volali. A volali i po tom, abychom se spojili a té změny dosáhli. Když to vezmu čistě pragmaticky a podívám se, jak vypadají veřejné finance, tak je jasné, že když se nic nestane a změna nepřijde, tak se řítíme k dluhové brzdě a velkému průšvihu. To jsou pro mě dva základní důvody,“ prozradil PL.cz.

Nevěřím ani pravičákům, ani levičákům, ani babišákům. Volit nepůjdu

Tři předsedové, lidé z kandidátky SPOLU v Libereckém kraji, například dvojka Zdeněk Chmelík (TOP 09) či čtyřka Štěpán Matek (KDU-ČSL), ale i další členové, sympatizanti a dobrovolníci, se vydali do ulic Liberce. Kolem stánku v Kostelní ulici však dál procházeli Liberečané. Třeba strojař Tomáš. „Rozhoduji se mezi dvojkoalicí Pirátů se Starosty, a koalicí SPOLU. Spíše se přikláním k těmto. Jako strojař mám obavy z příklonu k elektromobilům, považuji to za nesmysl, který navíc nás může ekonomicky poškodit. Vadí mi, že se k tomu žádná strana moc nevyjadřuje,“ konstatoval. Podnikatel Zdeněk je dlouholetým voličem ODS. „Podporuji je a samozřejmě je budu volit i teď. Babiš musí pryč. Jen mám obavy, že ty dvě koalice to dohromady nedají a budou potřebovat někoho dalšího. Aby ale bylo koho. Proto říkám těm, kteří by je mohli volit, ať volí Maláčovou, že jim přidá. Bylo by to sice komplikované, ale lepší sestavit takovouto vládu než vládu s Babišem,“ konstatoval stoje kousek od stánku koalice SPOLU. Zrovna kolem procházel jeho kamarád hudebník Petr, a Zdeněk ho lákal k volbě této koalice. „Dej pokoj. Dříve jsem ODS volil. Ale teď už nevěřím ani pravičákům, ani levičákům, ani babišákům. Volit nepůjdu,“ konstatoval Petr a se zachmuřenou tváří odcházel pryč.

Markéta Pekarová Adamová lovila pro návštěvnici něco z košíku. Foto Oldřich Szaban

Za malou chvíli poté naopak přicházeli zpátky na základnu v Kostelní ulici tři předsedové se svým doprovodem. Ještě chvíli zde diskutovali, fotili se, pak se rozloučili a jejich karavana zamířila jinam.

