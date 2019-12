„Důchodce“ Babiš zaskóroval: Nejhustější nářez faktů. Na to bychom nikdy neměli, kdybychom to vedli jako ti diletanti před námi

Předseda ODS je slušný člověk, nekrade. Kmotři potřebovali někoho, kdo jim vylepší značku, ta však již je z podstaty nenapravitelná. Napsal ve svém každotýdenním shrnutí „Čau lidi“ premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Tento týden se pozastavil nad tím, jak ve Sněmovně probíhalo schvalování rozpočtu, a pustil se do poslanců ODS Petra Fialy a Zbyňka Stanjury. Ti by si prý měli nastudovat ekonomii. Připomenul přitom i „prasárnu“ ODS pod vedením Mirka Topolánka. Schodek 40 miliard podle něj není konečný a lidé by se nad ním neměli pohoršovat. „Jestli se někdo pohoršuje nad tím, že taháme důchodce z bídy a učitelům zvyšujeme prestiž, tak to sory jako,“ vzkazuje Babiš a posílá čísla všem „škarohlídům“.

Dále poukázal, že ve vládě schválili liniový zákon. Ten má zjednodušit povolovací procesy, tak aby se proces příprav veřejně prospěšných staveb zkrátil ze třinácti pod deset let. Stavba se pak bude povolovat v jediném řízení a zjednoduší se například i posuzování vlivů na životní prostředí.

Premiér dále informoval o příplatku patnácti set korun pro vojáky a o navýšení minimální mzdy o 1 250 korun na 14 600 korun měsíčně. „Je to podle mě dobrý kompromis mezi tím, co chtěli zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců,“ hodnotí.

A následně se šéf vlády přesunul i do sportu. Napsal, že se „hrozně těší“ na rok 2021, kdy budeme pořádat mistrovství Evropy v basketbalu a taky volejbalu. Zajímá jej taktéž mistrovství v judu, pořádané příští rok. „Určitě spousta z vás vzpomíná na tu brutální jízdu, co předvedli naši basketbalisti na mistrovství světa v Číně. Porazili Japonsko, Brazílii, Polsko, smetli Turecko a nakonec dopadli líp než USA. Skvělé šesté místo. Nejlepší výsledek od roku 1970. A k tomu měli naši borci největší úspěšnost v trojkách ze všech týmů světa. Pamatujete ještě na ten zápas s Tureckem, jak Ondřej Balvín dorazí ze vzduchu přihrávku Tomáše Satoranského? Taková lahůdka se prostě neokouká,“ holedbá se premiér. Ze juda zase vyzdvihuje úspěchy Lukáše Krpálka.

K tématu sportu Babiš zabíhá zejména ve spojitosti s tím, že ve vládě tenhle týden schválili jeho podporu ve výši 155 milionů.

Dále Babiš ve svém shrnutí otevřel i rozsáhlé téma týkající se státního rozpočtu na následující rok. „Však víte, vyšší důchody o 900 korun, vyšší rodičák o 80 tisíc, rekordní zvýšení platů učitelů. To už je jistota. Tenhle týden ale bylo ve Sněmovně druhé čtení tohohle nejdůležitějšího zákona roku a různí poslanci to vzali jako příležitost trochu se ukázat na kameru a do našeho rozpočtu si na poslední chvíli kopnout. Byl to obrázek, jak to v české politice funguje, tak se s vámi chci o něj podělit,“ otevřel téma.

Jmenoval, že když přišel na Ministerstvo financí, bylo zadlužení naší země 41,1 procenta HDP a příští rok podle všeho klesne na 29 procent. „A když počítám i příští rok, tak jsme lidem a firmám za sedm let ulevili na daních 129 miliard,“ napsal.

Zdůraznil, že plánovaný schodek rozpočtu na příští rok 40 miliard není výsledným a že za něj mohou „investice do lidí“. „Jen na platy vojáků, policistů, hasičů, učitelů a dalších státních zaměstnanců, kterým platy zvyšujeme, dáme 300 miliard korun. Do toho vyšší důchody, rodičovská a všechny investice, o kterých vám píšu neustále,“ ukazuje. Negace na toto téma prý nepřijímá: „A jestli se někdo pohoršuje nad tím, že taháme důchodce z bídy a učitelům zvyšujeme prestiž, tak to sory jako.“

Tyto investice bychom podle jeho slov neměli, kdyby stát jeho vláda vedla „diletantsky jako předchozí vlády“. „Jenže jsme zavedli manažerský přístup. Do řízení státu i do výběru daní,“ chválí. A posílá čísla všem „škarohlídům, kteří mají nějaké svoje pocity, ale neznají čísla“.

Načež započal výčet toho, že za jeho vládnutí zvedli minimální mzdu z 8 500 na 14 600 korun, průměrná mzda stoupla z 25 768 na 34 116 korun, průměrný důchod z 11 065 na 14 326 korun, sestřičkám zvýšili průměrný plat z 28 963 na 46 217 korun, lékařům z 59 556 korun na 86 859, učitelům z 26 535 na 42 469 korun, policistům z 32 646 na 49 534 korun, hasičům z 33 904 na 50 146 korun či vojákům z 36 961 na 51 308 korun. Průměrný plat ve státní sféře celkově pak stoupl z 25 880 na 39 569 korun.

A u platů Babiš nezůstal. Pokračoval například s tím, že na výzkum, vývoj a inovace dají příští rok z národních zdrojů o deset miliard víc než v roce 2014, a pochválil si i výběr daní. „No a podívejte se, jak se nám daří vybírat daně. Odhadujeme, že v příštím roce to bude už o 268,4 miliardy víc než v roce 2013. Když bychom vzali, kolik jsme vybrali celkem na daních a odvodech, to znamená na sociálním a zdravotním pojištění, je to za stejné období o 601 miliardu víc,“ ukázal. Prý to má být i díky EET, a to až o 33 miliard.

Došlo i na průběh samotného projednávání. „Nejvíc vtipní byli asi Petr Fiala a Zbyněk Stanjura,“ neodpustil si a oběma poslancům doporučil, aby si nastudovali ekonomii a dávali ve Sněmovně během hlasování pozor. Podle něj prý sami netuší, jak se státní rozpočet sestavuje. „Taky by se měli konečně zamyslet nad tím, že jejich vláda nasekala škody za 2 000 miliard a kvůli jejich 1 000miliardovému tunelu se soláry přichází náš stát každý rok o 30 miliard, každý rok likviduje náš rozpočet. Kdyby ODS pod vedením Mirka Topolánka tuhle prasárnu neudělala, byl náš schodek na příští rok jen deset miliard,“ soptí Babiš.

Doplňuje, že současný předseda ODS Petr Fiala to „nemá lehké“. „Je to slušný člověk, nekrade. Osobně mu fandím. Kmotři potřebovali někoho, kdo jim vylepší značku. Snaží se, ale má to těžké. Už jen proto, že je slušný, tak určitě sám nevěří, co říká,“ tvrdě se pustil premiér do opoziční ODS. Ta je prý však již z podstaty nenapravitelná.

