„Dva hlavní body“, psal před jednáním špiček EU Fiala. Jak to v Bruselu dopadlo?

„Na Evropské radě nás čeká důležité jednání, které má dva hlavní body,“ napsal včera na svůj Facebook český premiér a následně tyto body rozvedl.

„Prvním bodem je energetika. Vítáme návrh Evropské komise, aby se začaly uskutečňovat společné nákupy plynu.

Jako Česká republika také chceme, aby se promítlo do závěrů dnešního a zítřejšího jednání zastropování cen plynu, který se používá pro výrobu elektřiny. Podle nás je to cesta, jak řešit problémy s cenami energií,“ zastavil se obšírněji u prvního bodu, aby pak stručně zmínil i ten druhý.

„Budeme také mluvit o dlouhodobé podpoře Ukrajině. Evropská unie musí reagovat na nové agresivní kroky Ruska.“

Jak informovala CNN Prima News, prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se v pátek nad ránem shodli na opatřeních proti vysokým cenám energií.

„Po zhruba desetihodinovém jednání to oznámil předseda Evropské rady Charles Michel. Série dohodnutých kroků má podle něj snížit ceny energií, zajistit bezpečnost dodávek a omezit spotřebu,“ uvádí CNN Prima News.

Mluvilo se hlavně o zastropování cen energií, pravidlech solidarity mezi členskými zeměmi a společných nákupech plynu. Lídři se nakonec shodli na podpoře všech tří bodů.

Kolektivní nákupy plynu mají totiž být podle nich na bázi dobrovolnosti s výjimkou plnění 15 procent objemu plynových zásobníků.

Zastropování cen sice požaduje většina unijních států, jejich představy o něm se ale často velmi liší a třeba Německo cenový strop odmítá.

Podle ČTK evropští lídři nakonec případné zastropování podmínili předcházející analýzou finančních dopadů a tím, že nepovede ke zvýšení spotřeby plynu. Splnění těchto a dalších stanovených podmínek může ale podle odhadů unijních činitelů jeho uvedení do praxe výrazně oddálit.

Jak bude nakládáno s pravidly dolidarity zatím není jasné, nehovoří se ani o další Fialově prioritě v podobě podpory Ukrajiny.

Předsedkyně Evropské komise však s výsledky jednání byla spokojena, jak deklarovala na svém Twitteru.

I welcome the results of today’s EUCO and the endorsement we received from leaders.



They gave strategic guidance on the energy package - from joint purchasing to investments ↓ https://t.co/wZpULwR4AU