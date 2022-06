„Fakticky tady nebude plyn od 11. července.“ Přišlo varování, u kterého běží čas

V pořadu O čem se mlčí, se sešli energetičtí experti Ivan Noveský a Vladimír Štěpán. V pořadu předestřeli chmurnou předpověď, ve které naznačili, kdy přestane do Česka téct ruský plyn a co to může pro tuto republiku znamenat. Padlo přesné datum.

Pokud do Česka opravdu nepoteče od 11. července plyn, jak Štěpán prorokoval, pak budeme muset zašít čerpat pln z českých zásobníků a tyto zásobníky tak ještě před zimou budou prázdné. Tak to vidí Štěpán. Naši sousedé, jako Německo, už řekli, že nám nepomohou. A není žádný jiný stát, který by nám pomohl, upozornil.

Noveský to viděl stejně jako Štěpán. Podotkl, že většina plynu do Česka dnes míří přes Nord Strem 1, kde dodávky plynu postupně klesají. „A my vlastně nevíme, komu ten plyn v zásobnících patří. To jsou zásobníky RWE a je možné, že oni budou chtít ten plyn prodat v Německu,“ upozornil Noveský.

„V zimě zaplatíme za topení plynem 100 až 200 tisíc a za elektřinu 200 až 400 tisíc. ... A ten, kdo to zavinil, tak to je spíš Evropská unie, protože ta opakovaně vyzvala Rusko, aby přestalo plyn dodávat. Vždyť tu opakovaně byly výzvy ‚nechceme ruský zemní plyn. Zastavte dodávky ruského plynu a ruské ropy‘. A česká vláda se k tomu bohužel přidala. Bohužel, když se začnou politici míchat do energetiky, tak je to vždycky špatně,“ podal svůj pohled na energetickou krizi Noveský.

Štěpán konstatoval, že jedinou možností pro Česko je jen a pouze přímý kontrakt s Ruskem. Podle Štěpána hrozí, že se v Česku bude nakupovat plyn za 10 až 20 tisíc na burze za jednu MWh.

Noveský se přidal. „Bez toho kontraktu Česká republika nemá šanci,“ vyjádřil svůj názor Noveský.

Štěpán do kontrastu k chování české vlády postavil chování vlády v Bratislavě, která už se dohodla na dodávkách elektřiny zafixovaných na 60 euro. My už teď kupujeme za 280 euro a půjde to na 400. To je naprosto nezodpovědné od naší vlády. Oni opravdu čekají, že lidi přijdou o domy a průmysl, až to někomu za korunu prodá a potom teprve budou konat. A odbory mlčí,“ zlobil se Štěpán.

