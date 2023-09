„Falšování dat, podvod!“ Byla u výzkumu vakcíny. Vše odhalila. Šokující materiál ke covidu

Srdeční zástavy, paralýza, „náhlá úmrtí“, dokonce výskyt Alzheimerovy choroby u dětí. Nemocnice se plní těžce nemocnými lidmi s hrozivými příznaky. Podle mnohých vědců se jedná o následky koronavirové vakcíny. A co na to ošetřující lékaři? Pacienty, kterým se začalo hroutit zdraví krátce po očkování, prý ignorují, jejich problémy bagatelizují či je dokonce označují za psychicky narušené. Whistleblowerka, která promluvila o zfalšovaných klinických studiích Pfizeru, do 6 hodin přišla o práci. Nový dokument Neviditelná krize přináší šokující odhalení a děsivé příběhy konkrétních lidí. Média už mezitím chystají společnost na novou vlnu covidu. A s ní i na další dávku.

reklama

„Ještě není konec,“ varuje novinový titulek deníku The New York Times z konce letošního srpna před další vlnou nákazy covidu-19, která údajně nabírá na síle. S nastupujícím podzimem se do médií opět vrací staronové téma pandemické hrozby. A s ním vše, co k němu patří: roušky, vakcíny, lockdowny a strach. Americký federální úřad pro veřejné zdraví, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tento týden vydal oficiální stanovisko, v němž doporučil novou dávku koronavirové vakcíny pro dospělé i pro děti starší 6 měsíců. „Máme k dispozici více nástrojů než kdy dříve, abychom zabránili nejhorším následkům Covid-19," uvedla v prohlášení pro média ředitelka CDC Dr. Mandy Cohenová. „CDC nyní doporučuje aktualizované očkování proti COVID-19 pro všechny od 6 měsíců věku, abyste lépe ochránili sebe i své blízké."

Plíživý návrat pandemické paniky už lze pocítit i v České republice. „Podzimní vlna covidu je tu, čísla rostou. Experti doporučují novou vakcínu“, „Dvojnásobek hospitalizovaných za dva dny a stovky nakažených denně“, „Covid nabírá na síle, první nemocnice v Česku omezila návštěvy. Chystají se další opatření?“ znějí mediální titulky z posledních dnů.

„Koronavirus tu stále je a stále na něj umírají lidé. Všem doporučuji, aby se nechali očkovat proti covidu i proti chřipce,“ vyzval v pondělí občany ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Nutno dodat, že zároveň však ve světě přibývá zpráv detailně líčících hrozivé zdravotní následky, které mnozí pacienti i lékaři přisuzují vedlejším účinkům právě koronavirových vakcín. Některé ze zaznamenaných případů mapuje nový dokumentární snímek The Unseen Crisis (Neviditelná krize) filmařky Cindy Drukierové, který přináší příběhy konkrétních obětí a rozhovory s klíčovými whistleblowery.

Fotogalerie: - Covid jako běžné respirační onemocnění

„Nikdy jsem nebyl bohatý, ale ve skutečnosti jsem si tak připadal i s tím málem, co jsem měl. Připadal jsem si jako milionář, protože jsme měli náš domov. Měl jsem svého syna, který pro mě znamenal všechno,“ svěřuje se s pláčem v očích otec jednoho z poškozených, šestnáctiletého chlapce, který zemřel pár dnů po první dávce vakcíny společnosti Pfizer v dubnu roku 2021.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 10% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 23382 lidí

Mnoho lékařů se prý bojí ošetřovat pacienty poškozené očkováním, neboť se obávají o svou kariéru. Objevují se tak případy, kdy do nemocnice dorazí mladá dívka, dříve zcela zdravá s žádným chronickým postižením, která má paralyzované končetiny a od lékaře si jako diagnózu vyslechne, že prý trpí „úzkostmi“.

Farmaceutické společnosti, jakož i regulační úřady, navíc prý s poškozenými odmítají komunikovat a jakékoliv snahy o projednání vedlejších účinků vakcín systematicky bojkotují. Zde stojí za připomenutí, že právě tyto regulační úřady, jako je americké CDC, jejichž oficiálním posláním je chránit veřejné zdraví, bývají silně personálně provázány s farmaceutickým průmyslem. Podle výzkumu vědců z Harvardovy univerzity a Univerzity Jižní Kalifornie 54% zaměstnanců CDC po odchodu z úřadu získá pracovní pozice ve farmaceutických firmách. Tedy v těch samých farmaceutických firmách, na které má CDC dohlížet.

Fotogalerie: - Česká cesta z covidu

Dokumentární snímek Neviditelná krize dále přináší rozhovor s auditorkou společnosti Ventavia Research Group, kterou si Pfizer najal za účelem provádění klinických zkoušek pro svou covidovou vakcínu poté, co administrativa tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa vyhlásila operaci Warp Speed, jejímž cílem měl být co nejrychlejší vývoj očkování. „Nikdy za svou skoro dvacetiletou kariéru jsem neviděla klinický výzkum s tolika problémy,“ vypráví Brook Jacksonová, která dohlížela na průběh výzkumu ve dvou zkušebních centrech Pfizeru poblíž Dallasu. Hlášení vedlejších účinků prý byla ignorována a zaměstnanci firmy účelově zasahovali do tabulek, kdykoliv se jim to hodilo. „Data byla zfalšovaná, je to podvod," vysvětluje auditorka. Když se na bezprecedentní nesrovnalosti pokusila upozornit své nadřízené a poté i samotný Pfizer, byla opakovaně odmítnuta, a tak se rozhodla věc nahlásit americkému federálnímu úřadu pro regulaci léčiv FDA. Pouhých šest hodin poté, co se whistleblowerka obrátila na FDA, přišla o práci. A operace Warp Speed jela v klidu dál.

Vojenský lékař, podplukovník Pete Chambers, který byl vybrán, aby pomáhal s realizací vakcinační kampaně v Texasu, vzpomíná: „Všiml jsem si, jak vojáci přicházejí s bolestmi v hrudi, s dušností a s příznaky připomínající mrtvici. Museli jsme posílat vojáky do nemocnice. První byl sedmadvacetiletý s myokarditidou a perikarditidou. Za celou svou kariéru jsem viděl jeden jediný infarkt. Teď je vidíme pravidelně. Není to normální.“ Když se podplukovník snažil před aplikací očkovací látky vojáky informovat o možných rizicích, což vedlo k tomu, že naprosté většina vakcínu odmítla, byl odstaven ze své pozice. Prý na nátlak vysoce postavených armádních generálů.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 19491 lidí

Ostatní takové štěstí neměli. „Můj syn Sean hrál hokej celý svůj život. Aby v tom mohl pokračovat, musel se nechat naočkovat. Dal si jednu dávku vakcíny Pfizer a zemřel o 33 dnů později. Byl zcela zdráv bez jakýchkoliv poruch. Prostě zemřel za 33 dnů. A tady v Kanadě tu vakcínu dále tlačí. Chtějí ji dávat malým dětem,“ říká otec sedmnáctiletého Seana Hartmana z kanadského Ontaria. Uznávaný americký patolog později dospěl k závěru, že příčinou Seanovy smrti bylo působení očkovací látky na jeho organismus. Stát přesto rodině zamítl žádost o finanční kompenzaci.

Sean není zdaleka jediným. „Víme z dat CDC i z více než 200 studií, že myokarditida způsobená covidovou vakcínou představuje velkou hrozbu pro naše děti,“ vysvětluje internista a kardiolog Dr. Peter McCullough.

„Přes 80 procent nežádoucích účinků vakcín je neurologických, což z tohoto problému dělá tak devastující nemoc… Řada pacientů trpí periferní neuropatií způsobující necitlivost v nohách, parestézii a strašlivé bolesti, pálivé bolesti, které mohou být enormně zneschopňující“ uvádí profesor Paul. E. Marik, který je s více než 500 recenzovanými články druhým nejpublikovanějším odborníkem v oboru anesteziologie a intenzivní péče na celém světě. „Víme, že spike protein obsažený ve vakcínách způsobuje trvající zánět buněk tvořících imunitní systém, který jej vede k tomu, aby napadaly vlastní organismus,“ vysvětluje mechanismus vedlejších účinků vakcín Marikův kolega Dr Pierre Kory. „Je to strašně komplexní. Téměř každý orgán byl zasažen,“ dodává. Zejména prý nervová soustava, srdce a celý kardiovaskulární systém, ale to není všechno. „Neexistuje žádný orgánový systém, který by nebyl zasažen. Tinnitus, vertigo, závratě, ztráta sluchu, ztráta zraku,“ jmenuje. „Je to nekonečné.“

Fotogalerie: - Kronika doby covidové

V poslední době se v médiích dokonce mluví o výskytu Alzheimerovy choroby u dětí. Dočteme se, že stovkám dětí je diagnostikována „dětská demence" a vzácné onemocnění popisované jako Alzheimerova choroba smíšená s Parkinsonovou chorobou. Možné vysvětlení? „Výsledky naznačují, že RNA vakcína má specifické sekvence, které mohou vyvolat patologické prionové konfirmace, o kterých se ví, že způsobují ALS, degeneraci předního spánkového laloku, Alzheimerovu chorobu a další neurologické degenerativní onemocnění,“ píše imunolog Dr. J. Bart Classen ve své recenzované studii „RNA vakcíny proti Covid-19 a riziko prionových onemocnění“.

Lékař a biochemik Dr. Robert Malone, původní patentovaný vynálezce technologií očkování pomocí mRNA a DNA, však vysvětluje, že i přes masivní statistické důkazy je obtížné prokázat příčinnou souvislost mezi působením vakcíny a propuknutím zdraví poškozujících účinků v jednotlivých případech. Jedinou cestou, jak v této věci dosáhnout spravedlnosti, jsou podle něj hromadné žaloby. Tak, jak se to stalo například u nepříznivých zdravotních následků kouření, které se podařilo prokázat až u soudu právě hromadnými žalobami. Příčinnou souvislost totiž lze snadněji prokázat u velkých celků pomocí statistiky.

Někteří právníci v Americe proto už vytáhli do boje. Vyzbrojeni daty získanými od DMED (Defense Medical Epidemiology Database), epidemiologické databáze amerických ozbrojených sil, která zaznamenává každou lékařskou prohlídku podstoupenou armádním příslušníkem. „Máme data od tří whistleblowerů, která plánujeme použít u soudu,“ uvedl advokát Thomas Renz na slyšení pořádaném republikánským senátorem Ronem Johnsonem. „Máme data ukazující na nárůst počtu nechtěných potratů skoro o 300%, skoro 300% nárůst výskytu rakoviny, nárůst počtu neurologických poruch o 1000%,“ šokoval právník. Krátce po jeho vystoupení americké ministerstvo obrany uvedlo, že databáze obsahovala chybné údaje a následně je změnila tak, aby i čísla z předešlých let byla vyšší a tím se naoko smazal narůst výše uvedených zdravotních poruch v ozbrojených silách po zahájení koronavirové vakcinace. „To nám chcete říct, že naši vojáci byli tak těžce postižení?“ namítá jeden z whistleblowerů, vojenský lékař podplukovník Pete Chambers. „Jak vůbec někdo mohl projít vstupními fyzickými testy?“

Psali jsme: Lidé jsou rádi, že si vůbec mohou něco dovolit. Ale HDP stagnuje Pro Libertate: Nejvyšší soud otevřel cestu ke covidovým kompenzacím. Postavil se proti účelové dezinterpretaci zákona „Říkejte, že covid není z laboratoře.“ CIA chtěla uplácet, tvrdí svědek Nezákonné. Cenzura? Soud shodil Bidenovy lidi kvůli covidu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE