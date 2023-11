„Fiala má jednat v Bruselu. Místo toho hladí hrochy v Africe!“ Havlíček totálně vypěnil

Hrozící zdražování energií a video premiéra Petra Fialy na nákupech v Německu, které v české společnosti vyvolalo vlnu kritiky, byla v nedělní Partii témata místopředsedy Sněmovny Jana Skopečka z ODS a Karla Havlíčka z hnutí ANO. Ten se opřel do premiéra Petra Fialy, že místo aby řešil v Bruselu drahé energie, „hladí hrochy v Africe“. Kritizoval jej také za to, že srovnávacími nákupy cen potravin v Německu a Česku zesměšnil Česko.

reklama

Od ledna mají růst ceny elektřiny, domácnosti a firmy čekají na konečná slova Energetického regulačního úřadu i politiků.

Německo ve čtvrtek ohlásilo, že masivně podpoří firmy a před drahými energiemi jim pomůže. Vláda Olafa Scholze schválila dotace 300 miliard korun. Česká vláda podle Skopečka takovýmto způsobem firmám pomoci nemůže. „Dotační závody s Německem se skutečně vyhrát nedají, je to ekonomika mnohem bohatší, s rozpočtem v lepším stavu, může si to dovolit. Na straně druhé český průmysl a české firmy využívají celou řadu jiných finančních nástrojů včetně fondů z Evropské unie, které německé firmy nemohou čerpat,“ uvedl.

„Firmám i domácnostem bezesporu s energiemi pomůže. Stejně jako pomáhala v roce 2023, kdy na pomoc s cenami energií šlo ze státního rozpočtu 110 miliard korun,“ ujišťoval Skopeček. „Musíme vidět, že klesá a bude klesat cena silové energie, všichni přece tušili, že ve chvíli, kdy stát na sebe převzal břemeno velké části regulované složky energie, že to není donekonečna,“ zdůraznil, že je v pořádku, když se platba, která šla ze státního rozpočtu, nyní vrací zpět na spotřebitele.

Fotogalerie: - Jednání o rozpočtu

Zároveň Skopeček uvedl, že Green Deal, ke kterému jsme se přidali, má také své důsledky zvyšující se ceny energie. „Uměle si zdražujeme energii emisními povolenkami a ve chvíli, kdy se to skutečně projeví v konečných cenách, tak to začínáme řešit, ale my taháme za kratší konec provazu,“ uvedl s tím, že systémově nevyřešíme cenu energií bez toho, aniž bychom si připustili, že rychlost, jakou se v rámci EU dostáváme k bezemisní energetice, je iracionální.

„Pokud s tím něco neuděláme na úrovní Evropské unie a nezměníme ten přístup, tak se obávám, že v nadcházejících letech nemůžeme počítat s tím, že by ceny energií klesaly na konkurenceschopnou úroveň,“ uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na rozdíl od Skopečka se Karel Havlíček hození českého průmyslu přes palubu obává. Vládu kritizuje za to, že vrací poplatky za obnovitelné zdroje lidem a firmám na faktury. Tvrdí, že byly možné hradit z emisních povolenek, ministři to odmítají. „Strkají předčasně hlavu do písku. Jedná se o 26 miliard korun, které chce vláda přenést na domácnosti a na firmy. My tvrdíme, že v tuto chvíli je možné to platit z modernizačního fondu, protože ještě nebyla přijata transpozice evropské směrnice, tak co tu řešíme?“ uvedl.

Následně se opřel do vlády a premiéra Fialy, že nikdo nekoná: „Proč už někdo nejel do Bruselu, proč se nezačalo jednat?! Pan premiér Fiala místo toho, aby bouchnul do stolu a jasně určil ministra, který za to bude zodpovědný, tak hladí hrochy někde v Africe. Neřeší se tu naprosto zásadní věci,“ rozčílil se stínový premiér Karel Havlíček v pořadu Partie.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 28207 lidí

Odmítl slova Skopečka, že česká vláda dala ze svého v roce 2023 až 110 miliard korun na podporu energetiky. „To není pravda, vláda pouze vrátila lidem a firmám to, co zaplatili. Vláda si to stáhla z dividendy z ČEZu, z Windfall tax a stáhla si to z těch poplatků za ty nadměrné ceny. Jinými slovy vláda pouze vybrala více peněz, protože neuřídila ceny energií,“ uvedl Karel Havlíček.

„Není to o tom, že bychom měli soutěžit s Německem, je nepřijatelné, že zatímco Německo odpouští platby za obnovitelné zdroje a mělo ještě levnější ceny energií pro firmy, tak my jim dnes zvyšujeme část za regulovanou složku, což pro firmy bude znamenat 100 až 200 procent nárůstu,“ řekl Havlíček. Připomněl, že jsou zde jasné signály, že český průmysl není v dobré kondici.

Skopeček uvedl, že podle informací z médií a Evropské komise jasně vyplývá, že peníze z emisních povolenek lze použít pouze na nové obnovitelné zdroje. „Nelze s nimi řešit obnovitelné zdroje, které jsou stávající,“ kontroval Jan Skopeček. „Chtěl bych, aby to otevřelo racionální diskusi o podílech obnovitelných zdrojů, ale na úrovni Evropské unie nemám pocit, že se to děje. Vybrali jsme si ideologické cíle a zapomněli na konkurenceschopnost a úroveň evropských občanů,“ volal Skopeček po zatáhnutí za záchrannou brzdu.

Anketa Je srovnání Petra Fialy s Milošem Jakešem přehnané? Je 2% Není 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7356 lidí

„Myslím, že trošku byla chyba u Energetického regulačního úřadu, ten měl chápat, že to nemůže vystřelit bez nějaké koordinace s vládou. Když takovou věc oznamuje, musí tušit, že cena energií je velmi citlivá věc,“ dodal.

Karel Havlíček to označil za informační chaos a mimořádnou vládní konferenci k cenám energií za „ostudou“. „Žádné grafy, žádná čísla, žádné analýzy, nesvádějme to na Energetický regulační úřad, to není o metodice,“ zdůraznil.

Až patnáct procent domácností podle výpočtu Havlíčka narazí tvrdě do zdi, poprvé pocítí velmi drahé energie. Následně se pánové dlouze dohadovali o tom, zda opozice oprávněně či neoprávněně straší lidi vysokými cenami energií. Skopeček uhodil na Babišovu vládu, že neudělala dostatečné kroky v energetické bezpečnosti.

Exministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček závěrem nešetřil ostrými slovy na premiéra Petra Fialu pro jeho srovnávací video ohledně cen českých a německých potravin, které vzbudilo obrovský poprask a stalo se terčem posměchu. „Bylo to katastrofální, co předvedl pan premiér. Domníval jsem se, že větší neštěstí než je pan Síkela už nemůže tuto vládu potkat, to jsem netušil, co udělá PR tým pana premiéra," hrozil se. „Bylo to smutné, on zesměšnil hlavně sám sebe, připadal mi jako roztržitý profesor, co si chtěl po roce udělat palačinku s Nutellou, rozhodl se nakupovat v pohraničí a zjistil, že ceny jsou tam jaksi jiné než u nás. To tu mimo jiné tvrdíme už rok a půl. Zesměšnil tím ale i Česko. Stali jsme se terčem vtipu celého Německa," kroutil nevěřícně hlavou nad tím, že pan premiér a členové vlády zřejmě vůbec netušili, jaká je situace ohledně cen potravin.

Skopeček jako ekonom připustil, že takové srovnávací video je „velmi ošidná věc".

Psali jsme: Kdy tu pec spustíte? Firma nechce říct. Jde přitom o celý kraj Havlíček (ANO): Vláda po ERÚ žádá vyřešit kvadraturu kruhu Proč ze sebe Fiala udělal bl*ce? Ekonom tuší. I to, co premiér ještě neví „Až tři biliony korun na dálnice.“ Kupka koukal. Nevěděl o nich

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE