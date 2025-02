„Fiala si rozkouše brejle.“ Turek s Muskem. Nad touto fotkou vypukla řežba

Filip Turek se podíval do Spojených států amerických. Zavítal tam na konzervativní konferenci CPAC. „Udělejme budoucnost zase velkou,“ sdílel k fotografii, na které pózuje vedle ministra pro efektivitu Elona Muska. A reakce začaly pršet.

„Tvl, ty máš ale známosti,“ okomentoval Turkovu fotku s Muskem Vadim Petrov.

Někteří uživatelé sociální sítě vyjádřili obdiv k Muskovi a k Turkovi. „Totální frajer, který těm českým bezzubým zoufalcům na politické scéně totálně vypálil rybník,“ napsal jeden z komentujících.

Jiní však vyjádřili skepsi vůči politickému kontextu setkání. „Steve Bannon evidentně hajloval a přál si doživotní prezidentství pro Donalda Trumpa, Elon Musk pobíhá po pódiu s motorovkou a neumí dát dohromady souvislou větu (k čemu ty černé brýle!?, tradiční hodnota asi!?) a vy spolu s Vondrou, 49denní premiérkou Truss, Ficem ad. v publiku... ‚demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou‘, chjo,“ reagoval další uživatel, jenž tím kritizoval i vystoupení Steva Bannona na konzervativní konferenci CPAC, který svou přednášku zakončil zdviháním pravé ruky.

Někteří komentátoři to brali jako dobrou záminku si kopnout do vlády Petra Fialy. „Myslím, že si světový lídr Fiala rozkouše brejle, až tuto fotku uvidí,“ poznamenal někdo. „Libtardi se můžou vyfotit spolu se světovým lídrem, blyštivým Péťou. To budou jiné vzpomínky. Hodnotové,“ ironizoval další uživatel.

Přišla i podpora Turkovi a jeho politickému stylu. „Filipe, vy mě fakt bavíte. Máte skvělý tah na bránu a jdete po těch libtardích šmejdech pěkně. Jak tohle celé dopadne, jsem nesmírně zvědavá. Držím nám všem palce. Ty klády, které házejí šmejdi do cesty (i lidé, u nichž by mě to vůbec nenapadlo), jsou děsivé. Vy jste borec. Věřím, že upřímný, pravdivý a čestný. Díky. (Něčemu člověk věřit musí),“ napsala další příznivkyně.

Na druhou stranu se objevily i kritické hlasy. „Nojo, bratříčkovat se s oligarchy... To je nářez, a lidi vám tu tleskají... Asi lidstvo fakt jde do háje,“ zareagoval jeden ze skeptiků.

Někteří vyjádřili naději, že by spolupráce s Muskem mohla přinést konkrétní výsledky. „Mohl byste s panem Muskem domluvit, až skončí v USA, mohl by poslat svůj tým k nám? Nebo do Bruselu?“ nakladl otazník kdosi s pohledem do budoucna.

Jiní však požadovali více než jen fotografie. „Jakým způsobem v USA pan Turek buduje skvělou budoucnost pro ČR? Prosím o konkrétní kroky. Fotky asi stačit nebudou,“ napsal pochybovač.

Přišlo i ocenění Turkova vytváření mezinárodních kontaktů. „Je potřeba dělat kontakty, než to tu přebereš,“ napsal jeden z uživatelů.

Jiní se zaměřili na vztah mezi Muskem a prezidentem USA Donaldem Trumpem. „Hezký, Elona závidím. Snad Trump dostane rozum a přejde ho ta trapná etuda, kterou předvádí. Zpívá až moc podle not z Kremlu. A to se mi vážně nelíbí,“ podotkl další.

Někteří se zaměřili na ironii setkání mezi kritikem elektromobilů a jejich výrobcem. „To se takhle setká největší kritik elektromobilů a největší výrobce elektromobilů a děsně si rozumějí. Mimochodem, poslední dobou se tu nějak houfně rozdávají bany za nesouhlasný názor. To je ta svoboda slova?“

Někteří jiní vidí v setkání příležitost pro Českou republiku. „Dobře, tak možná přeci nebudeme pro USA na páté koleji. A ještě jedna věc, to, co jsi Filipe dokázal ty, tak Fiala si musel koupit za 300 miliard,“ zaznělo.

Objevily se i obavy z politického směřování. „Čím uděláte budoucnost skvělou? Tím, že zničíte Ameriku? Že si znepřátelíte i tu druhou půlku světa? Že budete kamarádit s diktátorem Putinem? Turek taky dostal peníze od Rusů? Jako Musk na nákup Twitteru a Trump na zaplacení dluhu?“ konspiroval debatér pod příspěvkem.

Někteří uživatelé sítě vyjádřili naději, že by spolupráce s Muskem mohla přinést pozitivní změny. „Tomu říkám hustá dvojka, která je schopná pohnout světem... Filipe, ‚vem‘ Muska prosím na 1/2 roku do Prahy, aby se vymetl ten bordel, co tam zanechala tahle vláda i ty minulé,“ napsal poslední z komentujících.

Filip Turek byl na 20. ledna 2025 pozván na inauguraci Donalda Trumpa do role prezidenta USA. Byl tam spolu se zakladatelem politické strany Motoristé Petrem Macinkou. Mezi dalšího hosty inaugurace byli europoslanci frakce Patrioti pro Evropu, jejíž součástí je i hnutí ANO Andreje Babiše. Nyní přiletěl Filip Turek do USA na konzervativní konferenci CPAC, kde se setkal i s Elonem Muskem.