„Furt nemá čas. No tak se nemůžete divit, že si to musíme vynutit.“ Varování pro Fialu, možná poslední

Zástupci vlády dnes uvedli, že jsou připraveni platovou situaci zaměstnanců řešit, ale že se chtějí poradit. Takové vyjádření však Dufek nepovažuje za nic, co by odboráře mělo uklidnit. „Já si myslím, že vláda vždy naslibuje hory doly a pak se nic nesplní. Myslím si, že hraje o čas,“ vyslovil svůj názor.

Platy ve státní sféře by podle něj měly růst, byť mzdy zaměstnanců soukromých zaměstnavatelů rostou o poznání pomaleji. „Je jenom otázka, jak to bude vypadat v září, kdy se bude podle mě lámat chleba, protože situace není dobrá. Do státní sféry patří hasiči a další obory, které si to zaslouží,“ odmítl Dufek, že by to vůči zaměstnancům soukromého sektoru bylo nespravedlivé.

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával loni veřejný sektor 656 500 lidí. Polovina z nich vydělávala přes 41 921 korun hrubého měsíčně. Průměrný plat ve veřejné sféře činil 44 782 korun. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna zvedl základ výdělku neboli tarif o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se pro letošek výdělek zmrazil.

Průměrný výdělek státních zaměstnanců podle něj zvyšují platy na ministerstvech: „Samozřejmě že ve státní správě máte i vedoucí funkce na jednotlivých ministerstvech a ty na sobě v žádném případě nešetří. Tedy ten průměrný výdělek ve státní správě je daleko nižší, než se uvádí,“ řekl s tím, že je chyba, že státní úředníci neuvádějí, jaké pobírají platy.

Počet státních úředníků by se podle něj mohl značně snížit, mnohdy jsou zbyteční: „Jsem přesvědčen, že v některých případech je potřeba státní úředníky jednoznačně snížit,“ konstatoval odborář.

Zvyšovat platy by se podle Dufka mělo i v rekordní inflaci, odmítá, že by se tím roztočila ve velkém inflační spirála: „Rozhodně to tak není. Jsem přesvědčen, že se vláda rozhodla likvidovat deficit státního rozpočtu navýšením inflace a vymklo se jí to z rukou. Protože na zvyšující se ceny energií, a hlavně elektrické energie, jsem upozorňoval loni v dubnu na tripartitě,“ řekl s tím, že inflace není vyvolána jenom občany České republiky.

„Je naprosto nehorázné, že ČEZ prodává elektriku někde na burze v Lipsku a neprodává ji přímo v České republice, ač je to státní podnik,“ rozohnil se následně.

„Vláda by se konečně měla začít starat o hospodářství, aby pomohla jak malým podnikatelům, tak velkým. Měla by řešit inflaci tím, že když sáhne na ceny elektrických energií, že sáhne na ceny pohonných hmot. A co si budeme vyprávět, musí sáhnout i na ceny plynu, protože není možné, aby tu německé firmy nakupovaly plyn za pár korun a nám to prodávaly za takové hříšné peníze. To se to podniká, když se takovýmto způsobem rabuje rozpočet rodin,“ uvedl.

Hrozí podle Dufka jinak stávky a demonstrace? „Samozřejmě. Věřím, že pan premiér Fiala pochopí, že je třeba jednat. Mrzí mě, že jsme ho několikrát žádali o mimořádné jednání tripartity a furt nemá čas. No tak se nemůžete divit, že si to musíme vynutit,“ varoval Dufek, že se může opakovat demonstrace podobná té na Václavském náměstí, kde sám před deseti lety hrozil Nečasově vládě generální stávkou a vyzýval ji k demisi.

