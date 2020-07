„Gabčík a Kubiš byli vrazi. Nemohou mít čistou duši.“ Podepsán známý aktivista

Turecko po čtyřech letech propustilo Čechy Miroslava Farkase a Markétu Všelichovou vězněné za podporu terorismu. Do Česka se vrátili v pátek večer. Všelichová o svém propuštění napsala na facebook, načež se strhla diskuse, v níž mimo jiné padlo i to, že Gabčík a Kubiš, kteří stáli za atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha, byli vrazi.

„Víte, já jsem byla dřív hodně kritická k novinářům (novinářkám) a humanitárním pracovníkům, kteří investují desetitisíce do zajištění svého pohodlí a bezpečí. Proč? Protože jsem na vlastní oči viděla, že z těch peněz by ve válkou zničené Sýrii mohlo žít pár měsíců několik vesnic. Proto jsem také při té poslední cestě jela pozemní dopravou přes Turecko. Přece nedám dvacet tisíc za letenku. Vždyť tím můžu v Sýrii zajistit několik rodin... nojo, jenže teď už vím, že když se na tu bezpečnost vykašlat úplně, můžete taky skončit na čtyři roky zavření jako já, a nepomůžete vůbec nikomu a ještě stojíte stát peníze. Beru si poučení (nakonec, o tom přece život je), po letech jsem tedy přeci jen trochu pochopila slečny Lenku a Markétu a i těm se tak trochu za dřívější kritiku omlouvám. Tohle pro tuhle chvíli vše, přátelé, vyšel mi negativní covid, takže, vyrážím sehnat kafe!“ dodala.

„Díky všem, co stáli při mě celé ty roky, stejně tak děkuji těm, kteří se ke mě obrátili zády, není nad to protřídit si přátele, a kritické situace jsou k tomu jako dělané,“ zakončila.

„Takže už nebudete kritizovat ‚sluníčkáře‘?“ zeptal se následně Všelichové v diskusi bloger Miro Semecký, který se velmi výrazně staví proti prezidentu Miloši Zemanovi i premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

„Co? Já sluníčkáře nikdy nekritizovala, sama jsem sluníčkář,“ odvětila mu Všelichová. To však Semecký vyvrací, s tím, že nechápe, jak může sluníčkář bojovat proti Islámskému státu.

„Já to teda chápu velmi dobře. Bejt sluníčkář fakt neznamená, že se před zlem budeme plazit po břiše nebo mu zpívat mantry na usmířenou,“ zareagoval na to syn Johna Boka Jan Rovenský.

Semecký se pak dočkal i otázky, co v jeho pojetí znamená sluníčkář a proč to kohokoliv diskvalifikuje z boje proti Islámskému státu. „Asi člověk, který pomáhá do roztrhání těla, ale duši má čistou. Ale jak mohu udržet duši čistou, když mačkám spoušť zbraně?“ napsal Semecký. „Mohli mít duši čistou, řekněme, Gabčík s Kubišem?“ odvětil tedy Rovenský, s tím, že podle něj ano.

„Gabčík s Kubišem provedli pozitivně vnímanou vraždu. (Tedy pokus, který dokonala příroda.) Stejně jako komando, které zabilo Bin Ládena (to už pokus nebyl). To ale neznamená, že každý z nich není vrah. A ať si takový čin ospravedlňujeme, jak chceme, stále jsou to lidé, kteří vzali život jinému člověku. A nikdo takový nemůže mít čistou duši,“ odvětil Semecký, s tím, že to prostě není možné.

„Ty jsi ocas někdy.. Opravdu! Takže když Ti bude mordovat matku, tak ho necháš a budeš přihlížet, místo toho aby jsi zasáhl. Aby jsi jel čistou duši? Definuje čistou duši. Není náhodou opak pravdou, že ten, kdo přihlíží zlu a tiše ho přehlíží, aniž by zasáhl a postavil se mu čelem, je jen obyčejný sráč a srab? Zlu nelze přihlížet se založeným rukama a tiše ho schvalovat. Díky takovým poserům a magorům se dějí právě ta zvěrstva, co se stala a ději stále. A pokud řekneš třeba o policistovi, který zastřelí na ulici nebo v budově clověka, který ohrožuje ostatní nebo má rukojmí, je vrah. Prosim tě dej si facku a padesát kliků, ať se probereš. Myslím, že jsou to jen Tvé provokatérské kecy,“ napsal mu v diskusi další z uživatelů.

„Myslím, že Miro neprovokuje, ale myslí to vážně. Takhle vypadá důslednej pacifismus. Gándhí by mu to podepsal. A je třeba přiznat, že k tomu, postavit se zlu bez násilí a nechat se zamordovat, je obvykle třeba ještě víc odvahy, než mu čelit silou. Základní potíž s tímhle přístupem je, že tváří v tvář koncentrovanýmu zlu a la nacisti, stalinisti, hutujské milice či daeš, je téměř vždycky k hovnu...“ odvětil Rovenský.

