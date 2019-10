„Gott? Prostě dobro.“ Babiš hodně osobní: Promluvil o smrti Mistra

Nejsilnější spojenectví na politické scéně. I to je podle odborníků vztah mezi Andrejem Babišem a prezidentem Milošem Zemanem. Ještě v roce 2011 přitom označil Miloš Zeman tehdy politického nováčka Andreje Babiše za nevěrohodného a připomněl Babišovu nepovedenou privatizaci Unipetrolu, o 2 roky později Babiš prohlásil, že pro první přímou prezidentskou volbu je Miloš Zeman tím nejhorším možným kandidátem a podpořil Karla Schwarzenberga. S vládním angažmá Andreje Babiše se ale vztah Babiš–Zeman začal měnit, při neshodách s premiérem Bohuslavem Sobotkou Miloš Zeman tehdejšího ministra financí dlouho podporoval, po parlamentních volbách v roce 2017 pak dvakrát pověřil Andreje Babiše sestavením vlády, a to bez jakékoliv záruky o předjednané podpoře kabinetu. Andrej Babiš zase před druhou prezidentskou volbou veřejně podpořil Miloše Zemana.

„Já mám s panem prezidentem korektní vztah, my se setkáváme každý měsíc, samozřejmě řešíme veškeré témata a já myslím, že je asi dobře, že poprvé de facto asi od revoluce je tady pozitivní vztah mezi prezidentem a premiérem, v minulosti vždycky ten prezident a premiér měli, měli, neměli moc dobré vztahy a vlastně nějakým způsobem se vzájemně napadali; a pan prezident Zeman je první prezident, který byl zvolen přímou volbou, takže on má obrovský mandát a na ten druhý mandát ho volilo 2 850 000 našich občanů, takže to, že my se nehádáme a někomu to vadí, tak to je jejich problém, ale já určitě není to tak, že bych já s prezidentem ve všem souhlasil,“ poznamenal Babiš a poukázal například na vydání Nikulina či přesun velvyslanectví do Jeruzaléma.

„Podle řady kritiků ale v tom vašem vztahu v podstatě jde spíš o takovou přetlačovanou, kde vy jste ten slabší. Argumentují tím, že byste nechtěl například na prezidenta podat kompetenční žalobu, protože ho budete potřebovat, pokud byste se znovu chtěl stát ještě českým premiérem, co na to říkáte?“ zeptala se pak moderátorka Babiše. „Tak já rozhodně jsem nechtěl být nikdy českým premiérem, pro mě je to nenormální život. Já jsem založil hnutí a někoho jsem hledal, protože ta korupce tradičních demokratických stran byla skutečně neúnosná,“ uvedl Babiš a odmítl, že by byl v podřízené pozici vůči českému prezidentovi.

„Ale proč bych já, proboha, žaloval prezidenta, co by to vyřešilo, že bysme zablokovali, že by tam zůstal ministr Staněk, že bysme se zase dohadovali proč, nakonec se to vyřešilo samo?“ poznamenal ke kompetenční žalobě na prezidenta, jež mu je vyčítána. „Já jsem postupoval podle koaliční dohody a zkrátka za ten srpen se pan Šmarda tak vyprofiloval, že bylo jasné, že když přijde do vlády, tak to totálně rozvrátí, už nám stačí paní Maláčová, která nám trošku rozvrací tu vládu,“ podotkl.

V pořadu se Babiš vyjádřil také ke klimatické změně, kdy hovořil například o uhlíkové neutralitě, kterou Česko spolu s dalšími zeměmi na summitu v Bruselu zablokovalo. „My máme jasný plán na rozdíl od ostatních, který tam mluvili a nemají vůbec nic, ale uvidíte, když dáme na stůl, kdo jak plní pařížskou klimatickou konferenci, proto já jsem řekl 2050 ano,“ poznamenal Babiš. „Věřte mi, že děláme maximum,“ dodal.

A jak premiér vnímá skutečnost, zda se hnutí ANO podaří dovládnout v současné koalici s ČSSD do řádných voleb? „Já si myslím, že dovládneme, určitě ano. Co by, co by sociální demokracie dělala, kdyby nebyla ve vládě? Pan Hamáček je zachránil tím, že šli do vlády. O čem by mluvili?“ zeptal se Babiš, ale zároveň vyzval ČSSD, aby si přečetla koaliční smlouvu, a to například v souvislosti se zavedením bankovní daně. Odmítl ale to, že by uvažoval o výměně jakéhokoliv ministra.

