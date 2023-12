„Green Deal zboříme. Je šance.“ Petr Mach odkryl karty SPD

Petr Mach povede do eurovoleb společnou kandidátku SPD a Trikolory. Jak by fungovalo Česko, pokud by se zbavilo zeleného šílenství, jak označuje Green Deal? Co by znamenalo vystoupení z Evropské unie nebo z NATO? V pořadu K věci na CNN Prima News o tom hovořil s moderátorem Tomášem Vzorkem.

Petr Mach v minulosti nedokončil mandát v Evropském parlamentu, následně si dal politickou pauzu. Proč se nyní rozhodl vrátit v čele SPD?

„Pozoruji, že to, za co jsem celý aktivní politický život bojoval – tak ta situace se stává horší a horší. To, co se na nás žene pod hlavičkou toho, čemu se říká Green Deal, zakazování výroby aut a spalovací motory, systém emisních povolenek, který zdražuje elektřinu, teplo a postupně všechno... Ty strašné příspěvky na obnovitelné zdroje energií. To, co bylo kdysi úsměvné, nějaké zakazování žárovek, tak teď to doléhá velmi tíživě na peněženku, na rozpočet každé domácnosti. Neviděl jsem, že by byla nějaká reálná síla, která by se tomu stavěla,“ podotkl Mach.

„Nechci házet flintu do žita. Je tady reálná šance, že ten Green Deal opravdu na úrovni EU zboříme,“ dodal Mach. Vizí SPD je získat 3 a více mandátů. „Nebudeme tam solitéři, máme tam přátele,“ popsal dále Mach, kdy předpokládá, že jejich přátelé budou rovněž sílit.

Mach je mimo jiné také velkým zastáncem toho, aby Česká republika vystoupila z EU. Není pokrytectví, že nyní kandiduje do Evropského parlamentu? „Kdybychom měli u nás možnost uspořádat referendum o vystoupení z EU, tak já bych se bil za to, aby občané rozhodli o vystoupení, a pak by se na nás automaticky nevztahovaly takové věci jako Green Deal. Ani bychom si nemuseli nic měnit. Regulace EU by přestala platit na stát, který už není jeho členem,“ sdělil Mach.

„Nechci, abychom v roce 2035 byli tak zchudlí, že bychom nemohli jezdit autem na chalupy, nemohli si zatopit. A nemluvím jenom o roku 2035, kdy má ustat ta výroba spalovacích motorů, ale všech těch dalších věcech,“ poznamenal Mach.

„Když tu najednou vidím reálnou šanci, jak to bloknout na úrovni EU, tak to neznamená, že se ze mě stává fanoušek EU, pouze tady vidím reálné okénko, jak ten Green Deal zastavit. Tím se ze mě nestane fanoušek EU,“ dodal Mach.

