„Gretu konečně sejmuli, já mám strašnou historku.“ Šok o Soukupovi a ČT. Pozor, Milion chvilek... U Xavera to jelo na plné pecky

Luboš Xaver Veselý nově zaměstnal komentátora Info.cz Petra Holce v pořadu Podtrženo sečteno. Holec hned na začátku naložil Gretě Thunbergové a prohlásil, že je rád, že ji Andrej Babiš „sejmul“. Komunisté jsou prý v agonii a snaží se zachránit, ale neví jak. Moderátoři ČT by měli zveřejnit své platy. O ČT se prý začal zajímat i spolek Milion chvilek. „Myslím, že na to nedostane čtvrt milionu lidí na Letnou,“ odhadl komentátor. A nejvíce urazil ředitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa. Přirovnal ho ke Gretě Thunbergové. A řekl, že by se skvěle hodil do Newsroomu ČT24.

Xaver Veselý se otázal, jestli má Holec děti, na což komentátor odvětil, že nikoliv. Ale že by jeho děti protestovaly za klima si prý představit dovede, a to kvůli setkání s „alternativními vinaři" v rakouském Burgenlandu, kteří byli hrdí na to, že jejich pětiletá dcera chodí demonstrovat za klima. „Já jsem si říkal, co asi to pětiletý dítě o tom ví? Ale to je bohužel dnešní trend," shledal Holec. Dodal, že se jedná o debatu, která by se měla vést na vědecké úrovni, a i tam prý neví komu věřit. „Už jsme tolikrát viděli, že i vědci se pletou. Podle spousty vědců jsme už dávno neměli mít ropu, vzduch, vodu, a máme je furt," doplnil ještě komentátor. Babiš podle něj udělal dobře, že se ozval.

Jako další na řadě byl rozhovor s ředitelem Národního divadla Janem Burianem, kterému stávkují zaměstnanci kvůli osobě „nového“ uměleckého ředitele Opery Per Boye Hansena. Holec odtušil, že vždy dělal v soukromých médiích, kde se nestávkuje. Když stávkují lidé, kteří „skoro umírají“, tak to prý chápe, ale u umělců nikoliv. A změna managementu je dle jeho názoru také něco, za co se nestávkuje.

Následoval návrh šéfa komunistů Vojtěcha Filipa, aby novináři přiznávali majetek. Holec dodal, že jeho by se zákon netýkal, protože je zaměřen jen na veřejnoprávní média. Ale zažertoval, že Xaver Veselý jako pracovník ČRo by už měl sepisovat. „Je to krásná, komunistická lustrace,“ prohlásil komentátor. „Já když se na Vojtěcha Filipa dívám, tak se mi zdá, že už není úplně při smyslech, už je to úplná agonie u komunistů, snaží se zachránit a neví ani čím. Vemte si, že jsou jednou nohou ve vládě a preference jim spadly pod pět procent. Ale na druhou stranu on přiznal, že komunisti vymírají, takže se to možná vyřeší samo,“ poznamenal komentátor Info.cz. Fotogalerie: - Koněvem sem, Koněvem tam

Veselý se pak ještě zeptal, zda by z toho zákona mohlo „pojít“ něco dobrého. Dle Holce je majetek soukromá věc, ale kdo by podle něj měli najít odvahu zveřejnit své platy, jsou přední moderátoři ČT. „V BBC to udělali, a Britové se nestačili divit,“ připomněl komentátor, ale Xaver Veselý mu ironicky připomněl výrok ředitele ČT, jenž onehdy pravil: „Nejsem si jistý, že česká společnost je na takovouhle situaci připravená.“ Holec pak odtušil: „Oni nebyli zralí ani ti Britové, protože se nestačili divit, kolik berou ti moderátoři. Milion liber ročně klidně kontrakt. Takže já myslím, že by k tomu Česká televize měla sebrat odvahu.“ Veselý ještě zmínil odměny a majetek generálního ředitele Dvořáka, ale Holce více zajímaly příjmy lidí v ČT: „Celé to podnikání, ty produkční skupiny, které tam točí. Vemte si, tam je neustále klika lidí, kteří se tam točí, dokumentaristi, filmaři, to už je jak jedna velká rodina. A jsou tam pomalu už tři generace jistejch lidí. A pořád jsou to stejná jména.“

Po Vojtěchu Filipovi a ČT se dostalo na Benjamina Rolla, číslo dvě v Minářově spolku Milion chvilek. Holec utrousil, že ho Roll lehce děsí, protože mu připomíná mladé svazáky, konkrétně zapáleného vedoucího. Ale uznal Rollova slova, že síla davu, jako např. na Letné, je děsivá, i že je nutné správně volit slova. Xaver Veselý zažertoval, že Roll by byl v SSM „požární preventista“. Komentátor ještě poznamenal, že nezávislá justice sebrala Milionu chvilek jeho hlavní téma, a Roll prý uvedl, že se tedy budou věnovat zprávám o ČT. „Myslím, že na to nedostane čtvrt milionu lidí na Letnou,“ odhadl novou strategii. Fotogalerie: - Medaile Senátu

Dostalo se i na Jaromíra Soukupa, jehož ohlášené hnutí List údajně nezvolilo v zákonné lhůtě vedení. Dle Holce je dění kolem Soukupa tak bizarní, že neví, zda „tam“ vůbec ještě někdo nad něčím přemýšlí. Generálnímu řediteli Barrandova jde podle jeho názoru o to, aby zachránil svůj zadlužený byznys. Veselý se ještě zeptal na to, jaký je Soukup jako moderátor. „Párkrát jsem si to z profesního zájmu pustil, hrozně jsem se bavil. To je něco... to je Greta taková. Ale starší a mužská. Nedá se mu upřít, že některé ty věci měly racio, i ohledně hospodaření ČT, to se mu nedá upřít. Ale jinak ta forma, to je, jak říkám, Greta,“ shrnul Soukupovy pořady komentátor Info.cz. Xaver Veselý ještě žertem dodal, že Soukup bude mít svou rubriku v Newsroomu ČT24. „To by mu sedělo. Našel by konečně své místo,“ poznamenal komentátor.

Na závěr byla zmíněna zpráva, že poslanci neschválili ústavní žalobu senátora Lásky na prezidenta republiky. Holec odtušil, že ji ani schválit nemohli, když v sále nebyli. „Když Kateřina Valachová přednášela stanovisko za ČSSD, proč nebudou hlasovat pro, tak tam nebyl skoro nikdo,“ dodal. Senátoři si podle něj hledají důvody pro svou existenci a senátor Láska si našel tento. „Byl to teda den nelásky, když jste si poslechl, co v té Sněmovně zaznělo,“ okomentoval projevy politiků. „On chodil a říkal – to nemá šanci. Tak když na něco nemáte šanci, proč to děláte? Já jsem to nepochopil. Ne, že by si Miloš Zeman nevykládal Ústavu po svém a to jeho prezidentství nebylo dalším krokem někam do neznáma, ale když něco nemá šanci, proč si nepočkat na moment, kdy to třeba šanci mít bude?“ doplnil k Láskově pokusu o obžalobu prezidenta.

