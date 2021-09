„Hajzle zkurv*ný! Jsi zmr*, volí tě idiot*...“ Již smazáno. Přesto to lidé zachytili. Mladý Babiš se utrhl ze řetězu

Anketa Má být Hana Lipovská odvolána z Rady ČT? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3618 lidí



Že je Babiš junior v pořádku, to mu potvrzuje i Klusák, který s ním prý tráví mnoho času, což naznačuje též účast na jeho narozeninách. Mladý Babiš je dle Klusáka „vyrovnaný a klidný“.



O vyrovnanosti Babiše juniora by však leckdo mohl mít pochyby, pokud zabředne do jeho posledních vyjádření a příspěvků na jeho twitterovém účtu.

Video pořízené Klusákem na mítinku premiéra Babiše v Ústí nad Labem:

AKO SA CÍTIŠ, OTEC? pic.twitter.com/xR5KjeUTqF — Andrej Babiš Jr (@andrejbabisjr) September 2, 2021

Psali jsme: „Č*rák a k*nda Zeman“. Nájezd Babišova syna má své pozadí. Stačí zapátrat

Velké pozornosti například nabralo juniorovo vyjádření, že by jeho otci „prospělo vězení“. „Prospělo by mu trochu si posedět, vyléčilo by ho to a já bych věřil, že existuje spravedlnost. A řekl bych si, že to v Česku není tak špatné, že tu funguje právní stát,“ uvedl Babiš junior.

A ve svých příspěvcích na sociální síti Twitter se teprve dějí věci. V minulém týdnu Babiš junior po vyjádření premiéra k jeho osobě neudržel nervy a začal sypat jeden komentář za druhým.



„Jsi prohrál, ty hajzle zkurvený!“ vzkázal v odpovědi svému otci. A pokračoval: „Psychopat jsi ty, stačí se podívat na kriminální rejstřík tvého zaměstnance z Agrofertu! Jsi de facto Alexadr Lukašenko a tvoje jediná šance je pozavírat 70 % Česka a první blázni budou Klusák a Šafr. Jsi skončil!!! ‚PR‘ mám u prdele, jak tvoji trollové,“ spustil v přirovnání premiéra k běloruskému vůdci a vyjádření, že „první blázni“ podle něj v případě jeho „jediné šance“ budou režisér Klusák a šéfredaktor serveru Forum24 Pavel Šafr.

Fotogalerie: - Babiš do roztrhání těla

Právě Šafr měl stejně jako Babiš junior problém s policií, když se s policisty začal hádat poté, co ho přistihli za volantem „pod vlivem“.



Babišův syn, jenž podle tvrzení premiéra trpí duševní nemocí, byl hospitalizován poté, co ho policisté nalezli u krajnice dálnice D1 ve stavu, kdy museli při jeho zadržení a hospitalizaci policisté použít i pouta. Dle Babiše juniora šlo o „legraci“.



V příspěvcích, které se šíří na twitteru a jejichž kopie zveřejnil i server Expres.cz, Babiš junior v průběhu minulého pátku varoval, aby si lidé dělali kopie jeho příspěvků. „Když se uklidní, tak mažu,“ varoval před tím, co nakonec později udělal.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

České policii zanechal s označením profilu svého otce a PR specialisty Marka Prchala vzkaz: „Debilové“. Připojil též jméno amerického herce George Clooneyho.



Prchalovi dále zanechal zvláštní vzkaz. „Prchale, kde jsi můj miláčku? Nebuď slušný, ok? Napiš, prosím tě, že Babiš mladší sundal PR a že ‚mluví jak blázen československy a nespisovně‘ – KDE MÁŠ trolly, prosím tě?“ objevilo se na jeho účtu v příspěvcích kombinovaně česky a slovensky.



A nechyběla ani angličtina. „Umíš anglicky Prcale?“ tázal se a napsal mu, že je „dost zajímavé“, že jsou jeho věty v angličtině „chybné“. „Feťáku,“ doplnil.

Fotogalerie: - Vřava kolem Babiše

Závěrem nechal vzkaz i svému otci. „Nevyhraješ. Neuhnem. Nemáš na mě. Petrimex. OFI. Unipetrol. Istrochem. Bečva. Vykupování časopisu Reflex zaměstnanci Zmrdofertu. KRYM. ‚Neovládám média‘. Nemáš ani twitter účet, neboť to píše Prchal. Jdeš proti svobodě a demokracii. JSI ZMRD!!! Volí tě jenom idioti,“ zaznělo od Babiše juniora ve vzkazu, který poměrně jasně vyjevil, co si myslí o voličích nejsilnějšího hnutí ANO.

Premiér Babiš již dříve uvedl, že mu je jeho syna líto a označil ho za „rukojmího“ Klusáka. „Já jsem viděl, že můj syn se na všechno ptá: Víťo, můžeme? Tomu příběhu, že tam byli náhodou, nikdo neuvěří,“ podotkl. Jeho potomkem prý má manipulovat „skupina podvodníků“, včetně šéfredaktora Pavla Šafra.

Psali jsme: Šarapatka znovu okouzluje svou sociální „bublinu“: Jak je Zeman zralý na kazajku, jak fyzicky zastrašil Matochu... „Bludy. Agresivní. Křičel.“ Babiš mladší? Z ANO přišel Dominiku Haškovi papír Odpověď Víta Klusáka prezidentovi: Trousí nesmysly. Už ztrácí kontakt s realitou Byl úplně mimo. Kdo přivedl Babiše jr. do Ústí? Paroubek odkazuje na dění před 15 lety

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.