„Havla zvolili komunisté. Kalousek potřebuje zakrýt hříchy. A ODS?“ mladý komunista nakládá opozici

Prý je to též jediné politické uskupení, které se dokázalo „podívat minulosti do očí a omluvit se a projevit určitou sebereflexi“. „Takoví sociální demokraté, ODS a lidovci by měli za posledních třicet let zpytovat svědomí také,“ tvrdí.



Ke značně kontroverzním názorům některých členů KSČM, kupříkladu Marty Semelové, že Milada Horáková nebyla ke svému přiznání přinucena, podotýká, že jde o „názorový rozptyl“. „Paní Semelová byla několikrát zvolena do parlamentu, takže nějakým skupinám veřejnosti její názory nevadily,“ připojil. Dle něho to „je historie“ a „mají ji vykládat historici“.

Sám sice nesouhlasí s názorem o vině Horákové, připojil však, že to je „třeba vnímat v kontextu“.



Komunisté jsou podle něho „demokratičtí v mnoha ohledech až moc“. Za demokracii pak pokládá, že určitý problém zpracovává množství poradních orgánů a různé skupiny, než je komunikován s voliči.



Zachariaš dále okomentoval dění po roce 1989, přičemž odmítl, že za naši zaostalost před Západem může předlistopadový komunistický režim. „Třicet let je na nápravu dost. Je vidět, že dálnice D1 postavená v 70. letech má pořád dva pruhy, jsme pořád chudí příbuzní Západu a společnost se k většímu blahobytu neposunula,“ myslí si.

Došlo i na porovnání nedávno zesnulého komunistického funkcionáře Miloše Jakeše s prvním polistopadovým prezidentem Václavem Havlem. To se objevilo na komunistických sociálních sítích a vyvolalo silné reakce.



„Ta fotka ukazuje dva současníky, jeden moc předával, druhý ji přijímal. Oba formovali konec 80. a začátek 90. let. Je to ukázka toho, že pan Jakeš se nad to dokázal povznést. Jedna z těch fotografií je z filmu Milda, kde pan Jakeš zapózoval na lavičce Václava Havla,“ uvedl. Prý na snímku nevidí nic špatného.

Kritika vzešla i od šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska. Ten jej označil za bolševickou nestoudnost. Zachariaš má za to, že bývalý ministr financí „potřebuje zakrýt své hříchy, tak dělá tato prohlášení, aby měli jeho fanoušci co sdílet“.



„Je to součást toho, co hlásal Václav Havel. Jsme jiní, nejsme jako oni, dost bylo nenávisti. Nevím, proč je to rozčiluje, když Václav Havel byl zvolen prezidentem díky hlasům komunistických poslanců,“ doplnil.



Vyjádřil se i k aktuální toleranci vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) ze strany komunistů. S tou mladý komunista souhlasí, dokud se jim Babiše „bude dařit tlačit k levicovým opatřením“.

„Když se rozhodovalo, zda se přikloníme k podpoře, tak jsme stáli před rozhodováním, jestli si stoupnout do opozice mezi pány Kalousky, Stanjury, Fialy, Bartošky a další, nebo se pokusíme převzít odpovědnost a tlačit Andreje Babiše k levicovým opatřením, která pomůžou velké skupině lidí. Andrej Babiš nejdříve nabídl spolupráci ODS, takže hrozilo, že se vrátí, co se předvádělo od roku 2006 do roku 2013. Je dobře, že jsme tomu zabránili. Nevidím nic špatného na zvyšování mezd a důchodů,“ rozebral Zachariaš. Psali jsme: „Dálnice, modernizace hospodářství, zdravotnictví. Za nás by to bylo dávno hotový.“ Tak trochu jiné ohlédnutí za Jakešem To tam nedávejte... Xaver pustil minutu z rozhovoru s Jakešem. Přiznání největší chyby v životě. A další zjištění o slavném projevu Jakeš to neříkal kvůli penězům, ale... Disident Karel Srp odhaluje pozadí legendárního projevu na Červeném Hrádku. A nejen to Toto o Jakešovi nebylo zveřejněno. Komunista Skála promluvil

