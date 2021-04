„Havlíček je proruský politik... A kam jsou namířeny ruské jaderné hlavice?!“ Stanjura vypouštěl hněv v Partii. A ministr vypěnil

Dnes o půlnoci po půl roce končí nouzový stav, protiepidemická opatření se mírně rozvolňují – část dětí se vrací do škol, otevírají se některé obchody, část služeb a končí omezení pohybu mezi okresy nebo zákaz nočního vycházení. Česko má nového ministra zdravotnictví, už čtvrtého od začátku koronavirové epidemie – Jana Blatného vystřídal Petr Arenberger. Nedělní Partie na CNN Prima NEWS nabídla duel ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) – a prvního místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury. Ten se pustil do vlády, jež dle něj ztratila podporu. „Nejlepším řešením by byly předčasné volby,“ uvedl Stanjura, že opozice má už plán, návrhy Arenbergera označil za skandální a protizákonné a Havlíčka opakovaně označil za „proruského politika“.

Ministr Havlíček úvodem uvedl, že nemá obavy, že by se opakoval scénář z Vánoc, kdy se epidemie vymkla z kontroly – i když jsou nyní koronavirová čísla stále vysoká. „Opatření z posledního měsíce zabrala a my plníme, co jsme slíbili – návrat části dětí do škol a končící nouzový stav. Nemáme obavu, že by se to nezvládlo. Zatím tomu neříkáme rozvolnění, je to první krok... a za dva týdny uvidíme, co bude dále,“ uvedl, že opatrnost je namístě vzhledem k tomu, co se nyní odehrává v Německu, Francii, Polsku nebo Maďarsku, kde opět zavírají.

Podle Stanjury se epidemická situace zlepšuje vládě navzdory. Nebojí se proto, že by se lidé s přichodem hezkého jarního počasí „utrhli ze řetězu“. „To byla silná slova, která volili ministři před Velikonocemi, ale nebyla namístě. Situace se zlepšuje navzdory vládě. Máme hodně mrtvých, lidé ví, že mají být opatrní.“

Ovšem upozornil, že vláda nesmí hlavně dělat další „nesmyslná opatření“. „Taková opatření snižují důvěru lidí v ostatní opatření,“ zmínil Stanjura například zákaz cestování mezi okresy.

Velmi vítá, že se žáci vracejí do škol, žádal by ale jinou strategii testování. Měli by se podle něj používat vhodnější testy pro malé děti. Nerozumí tomu, proč ve školách je testování dvakrát týdně, když v zaměstnání to postačí jen jednou týdně. „Uvidíme, jaká bude reakce dětí a rodičů,“ řekl k testování.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) navrhne v pondělí vládě, aby se venku a uvnitř mohli nadále setkávat jen dva lidé. Ještě v pátek tvrdil, že bude možné shromažďování dvaceti lidí venku a deseti uvnitř budov.

Havlíček dal najevo jisté pochybnosti, jelikož i pohledy právníků na to, co je správné, se v této věci liší: „Ta diskuse není šťastná. Budeme poprvé v režimu pandemického zákona a ústavní právníci nabízejí různé pohledy,“ uvedl, co jej znervózňuje.

Rovněž i poradní skupina epidemiologů (MeSES) před přilišným rozvolněním varuje, shromažďování dvaceti a deseti osob může být prý velký problém. „My jsme pod velkým tlakem, jakým způsobem se nakonec rozhodnout. Rozumím, že je někdo naštvaný, ale chceme ochranu zdraví a ustát to?“ tázal se Havlíček.

Hodlá si proto ještě vyslechout odborné právní názory. „Přiznám se, že jsem z toho zmaten. Ústavní právníci na to skutečně nabízejí odlišné pohledy,“ zopakoval.

Otázkou je, zda se ministerstvo zdravotnictví nepohybuje již mimo meze zákona. Sám ministr Arenberger připustil, že možná tento návrh právníci shodí, ale že do případného rozhodnutí soudu to bude platit, protože by to pomohlo ke zkrocení epidemie, dokud to neshodí sám soud. „Ale otázkou je, zda lidem nařizujeme, co můžeme. Dnes to není zcela jasné. Těžko říct,“ krčil Havlíček rameny. Sám by se přikláněl raději k tomu, s tímto rozvolněním ještě chvíli vydržet a možná jej o týden posunout.

Stanjura se nad úřadováním nového šéfa resortu zdravotnictví zhrozil. „Je skandální, když ministr zdravotnictví připustí, že tuší, že jde o protizákonnost, ale spoléhá na to, že než to soud rozhodne a shodí, že to bude platit,“ chytal se nevěřícně za hlavu.

Opět tepal vládu za to, jak selhává v komunikaci: „Vláda něco oznámí, lidé se na to připraví, těší se na to. Pak přijde nový ministr, který je ve funkci tři dny, a je zase vše jinak. To je špatně!“ udeřil na Havlíčka s tím, že leccos je zřejmě mimo zákon. S příchodem nového ministra se kýžené změny nekonají.



Vicepremiér Havlíček by následně dotázán, kdy bude veřejnosti představen dlouhodobý plán pro rozvolňování. „Bude to čitelné a jednodušší než PES. V pondělí oznámíme dílčí rozvolnění, v následujících dnech dopřipravíme ostatní skupiny, další by mohla být za následující dva týdny,“ sdělil Havlíček, že intervaly by měly mít vždy 14 dní a velkou roli zde už sehraje očkování a testování.

V plánu by mohly být zařazeny některé věci, které obsahoval nedávno nový, dnes však už neplatný PES. A sice, že od 3. stupně je možné jít s negativním testem do hotelu a od 4. stupně do restaurace. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) mluvil například o tom, že by se mohlo jít do restaurace s PCR testem, který by platil po dobu 7 dnů.

„Ano, změna vůči jaru bude právě v tom testování, řada lidí je očkována. Nebude to na stupeň 3, 4 nebo 5. Co se týká služeb, uvažuje se o tom, že to bude podloženo tím, kdo je očkován, nebo tím, že se prokáže PCR či antigenním testem,“ řekl Havlíček. Pokud by docházelo k testování uvnitř podniků, měl by podle něj stát na testy přispět.

Nato první místopředseda ODS jen pobaveně spráskl rukama a spustil: „Pan ministr neodpověděl. Vláda nemá žádný plán. My jsme dávali vládě přitom jasný návrh. Havličkova slova zpětně: Semafor je skvělý. Zavedl se nový PES – skvělé. Ruší se PES – také skvělé,“ mával rukama, že slyší jen slova uvažujeme... zvážíme... uvidíme...

Co nejdřív by se podle Stanjury měl otevřít maloobchod. „Nikdo nikdy nezdůvodnil jeho zavření. Je to diskriminační,“ konstatoval. Největší problém je, že se málo očkuje. „Babiš sliboval 100 tisíc vakcinací denně, navíc vláda objednala málo vakcín, méně než mohla,“ připomněl, že zájem veřejnosti o očkování přitom rychle roste.

Dalším tématem byly změny ve vládě. Jan Blatný skončil v křesle ministra zdravotnictví, nahradil jej Petr Arenberger. Otázka pro oba přitomné pány byla stejná: Stojí za výměnou ministra Sputnik V? Odpovědi přišly odlišné.

Havlíček promptně odmítl, že by ruská vakcína byla důvodem odvolání Blatného: „Důvodem odchodu Blatného nebyl Sputnik,“ řekl jasně a stručně svůj názor. Podle něj Babiš a Blatný sdíleli v této věci stejný postoj: „Vyjádření premiéra a Blatného bylo stejné, že se Sputnik bude používat až po schválení Evropskou lékovou agenturou.“

Zcela opačný pohled nabídl Stanjura: „Sputnik je stoprocentně tím pravým důvodem, proč byl ministr Blatný odvolán. Díky souhře Zemana a Babiše padl. Rusové tak pokračují ve svém ideologickém boji,“ míní.

Opřel se do Havlíčka, že se neodváží říct také „pravdu“: „Nebude to kritizovat, je to proruský politik,“ udeřil na vicepremiéra.

Ministr Arenberger se prý bude snažit tlačit Sputnik opatrně: „Bude hledat cestičky, jak by to sem dostal a nepokazil si přitom svůj profesní obraz a nepozlobil prezidenta, aby se v tom nenamočil úplně. To vše místo toho, aby vláda sháněla jiné vakcíny, které certifikaci mají,“ zdůraznil, že takové jednání je zavádějící.

Následně se pánové začali dohadovat. Havlíčka nařčení, že je proruský politik, popudilo. „Nevím, co je na tom proruského,“ vypálil Havlíček, který v rámci toho otevřel i téma dostavby jaderné elektrárny Dukovany, kde se podle svých slov také nechová prorusky.

Závěrem se chvíli pozastavili u změn ve vedení ČSSD. Jan Hamáček i nadále zůstává v čele strany. Tomáš Petříček ve vedení končí, má údajně skončit i jako ministr zahraničí.

Stanjura v souvislosti s tím volá po předčasných volbách. „Vláda už dávno ztratila důvěru veřejnosti, neudržela si ani podporu KSČM, nemá tím pádem většinu v Poslanecké sněmovně. Nejlepším řešením by byly předčasné volby, snad se pro to najde dostatek hlasů,“ sdělil, že podle posledních průzkumů podporuje vládu pouze 11 procent lidí.

Opozice to bude iniciovat. „Pro vypsání předčasných voleb je potřeba 120 hlasů a abychom to reálně iniciovali, je potřeba schválený volební zákon. Senát ho 28. nebo 29. dubna schválí, pak to podepíše pan prezident, a pak si myslím, že je správný čas, aby Sněmovna rozhodla, zda se rozpustí, zda budou nové volby. Nejlepším řešením jsou předčasné volby,“ uvedl Stanjura. Vláda by podle něj měla také požádat Sněmovnu o vyslovení důvěry.

Vláda o důvěru podle Havlíčka rozhodně žádat nebude, pokud by ztratila většinu. „Je správné a férové dohrát hru, musí dotáhnout řadu věcí, nese si odpovědnost. Opozice je nervozní, nemá preference, jak by si představovala,“ hodnotí Havlíček s tím, že je de facto jedno, s čím by vláda přišla, pro opozici bude vždy vše špatně a nesystémové.

Pro předčasné volby se dnes v debatě vyslovil i předseda opozičních Starostů Vít Rakušan. Podle něj je poctivější, aby občané znovu rozdali karty ve volbách, než aby vláda vyjednávala o podpoře každého zákona.

