„Herci? Řev na mě?“ Babiš se s tím nemazal. Házel bramborami, cibulí a česnekem

Musí se prý smát, když předseda Fiala mluví o zahraniční politice a zahraniční ostudě. „Já nevím, kdy jsme měli premiéra, který by aktivně svolával summity V4,“ připomněl.

Kdyby dneska padla vláda, tak to podle Babiše totálně paralyzuje naši zemi. „O to vám jde? Tohle chcete?“ ptal se poslanců.

Pak znovu připomínal, kolik kontaktů v rámci EU navázal a jakou tam má pozici. „Já si nepamatuju premiéra, který by svolával V4 esemeskami. Měli jsme tu jednoho, co se ani nedomluvil,“ dodal.

Podle premiéra teď probíhá v EU klíčové vyjednávání, zda budeme mít předsedu Evropské komise, který bude mít rád náš region. Vláda se s Visegrádskou skupinou v tomto jednání významně angažuje, což by vyslovením nedůvěry přišlo vniveč.

A netýká se to jenom EU, ale řízení státu celkově. „Chcete mít zase rok a půl nejistotu? Já neví, jestli ti lidé, za které prý mluvíte, by si to přáli. Já myslím, že ne,“ řekl poslancům. „Česká republika se nikdy neměla tak dobře. A je to i výsledkem politiky hnutí ANO. Samozřejmě se tomu můžete smát,“ komentoval hluk ve sněmovně.

Ale fakta podle něj hovoří jasně. Například výběr daní byl v roce 2018 o 40 procent víc, než v roce 2013. „Víte, kolik je to peněz? 850 miliard korun,“ spočítal poslancům.

„Já nerozumím, proč chcete destabilizovat naší zemi, proč vnášíte nejistotu mezi lidi. Proč ještě stupňujete napětí a chcete naší zemi poškodit,“ kroutil hlavou Andrej Babiš.

Vyjádřil se k tvrzením opozice, že poškozuje pověst ČR ve světě. „Já jsem byl ve Spojených státech, bylo tam maximálně reprezentativní zastoupení. Tady někdo stále podsouvá, že máme nějaký špatný image. Včera v Drážďanech jsem se sešel s předsedou Bunedstagu panem Wolfgangem Schaublem, svým přítelem. Tak když mám tak špatný image, tak proč mi volá a píše tolik premiérů,“ ptal se řečnicky. Pokud někdko zhoršje naší image, tak jsou to podle Babiše „ti lidi co pořád někde chodí a něco říkaj.“

Pak se dostal k tématu Agrofertu a dotací, kvůli kterému opozice hlasování iniciovala. Babiše nechápe, proč se téma pořád řeší. „To jsme řešili už v roce 2016, přijali jsme Lex Babiš. Já jsem postupoval přesně tohoto zákona, odešel jsem z firmy, vzdal jsem se jí. Teď přišel nějaký audit, který vykládá náš zákon jiným způsobem. A my jsme se tím na vládě zabývali, a naši právníci na to mají úplně jiný názor,“ vysvětloval.

Odmítl slova z projevu Petra Fialy, že by vedl „kampaň“ proti orgánům EU. „Tady se pořád vykládá, že jsem způsobil nějaký problém. Nezpůsobil. To vy jste tady způsobili vracení 35 miliard z evropských fondů,“ připomněl. A dodal: „Já se těším, jak to tady budeme projednávat. Ty všechny tunely a korupce“. Musel by prý ve sněmovně mluvit pět hodin, aby vypočítal, co všechno má dnešní pravicová opozice za sebou.

„Zásadně odmítám zneužívání dotací. Dostal jsem dopis od komisaře Oettingera a udělal jsem přesně to, co chtěl,“ pokračoval premiér dále. Technikálie dotačního procesu je podle něj otázka úředníků, ne jeho jako premiéra. A čeští úředníci teď sepisují odpověď.

„Je to vděčná téma, že já jsme nějaký problém. Já žádný problém nejsem,“ ujistil poslance. „S oblibou kopete do mé bývalé firmy. A ona každý rok odvede sedmnáct miliard odvodů. Na ty důchody a sociální, co na to pořád zapomínáte,“ otočil se na Petra Fialu.

A pokračoval: „Čapí hnízdo. Každý v této zemi pochopí, že kdybych nebyl v politice, tak o Čapím hnízdu nikdo neslyší. Čapí hnízdo bylo kontrolováno devětkrát, a sedí tu lidé, kteří u té kontroly byli“.

A byli prý i u jiných věcí. „Byli jste u toho, když se tu rozkradly miliardy. Banky a pojišťovny. A kupońky, a lehlé topné oleje, A vy tady budete říkat něco o nějakém Čapím hnízdu? Neuvěřitelné,“ žasl.

Dalším oblíbeným tématem je prý řepka. Babiš připomněl, že je to už patnáct let, co se „všichni zbláznili, že dojde ropa“ a nechali se okouzlit biopalivy. „Tisíkrát se tu opakovalo „Babišova řepka“ Ale ona není Babišova. Tisíckrát se říkalo, že jsem něco způsobil. Ale já jsem nic nezpůsobil,“ odmítl.

A v této souvislosti si rýpl do opoziční SPD, která ohlásila, že bude hlasovat pro nedůvěru vládě: „Pobavil mě pan předseda Okamura, když dneska říkal, že bude hlasovat pro nedůvěru vládě, protože chce cibuli a česnek a brambory,“ zasmál se premiér.

A obrátil se i na předsedu ODS: „Pane Fialo, kdo tu od roku 1990 vykládal, že zemědělství nepotřebujeme, že si všechno dovezeme?“

Dnes prý předseda Fiala mluví o tom, co se děje v naší společnosti. Babiš to ale vidí jinak. „Naše země je plná aktivních občanů a na tom stojí naše demokracie. Lidi chodí na demonstrace, a já to beru velmi vážně,“ ujistil.

Bylo by ale prý dobré, kdyby aspoň jednou tito uznali, že se nám něco povedlo. „A my jsme toho udělali docela dost,“ ujistil Babiš. Pokud by někdo měl zájem, odkázal jej na svůj Facebook, kde skládá lidem účty každou neděli.

„Teď vznikl problém s paní ministryní spravedlnosti. A pan Fiala tu znovu opakoval tu nepravdu, fake news,“ protestoval premiér. Podle něj bylo dopředu jasné, že z ANO Jana Kněžínka oslovili s tím, že bude ministrem spravedlnosti pouze dočasně. Nyní tedy dočasnost pominula a byla vybrána řádná ministryně. „A vy stále opakujete tu nepravdu, že je tam nějaká souvislost, že je tam nějaká hrozba,“ protestoval premiér.

Připomněl, že Marii Benešovou na pozici nejvyšší státní zástupkyně jmenoval ctihodný Otakar Motejl. Pak z ní byla vyhozena, když šla proti ministrovi spravedlnosti v kauze katarského prince.

Ministryní již byla, takže je zkušená. „Byla obviněna z nejrůznějších věcí a přitom chtěla jen to, co její předchůdci,“ namítal premiér.

O obavách, že by mohla ovládat státní zastupitelství, se vyjádřil: „Jsou to stále jenom spekulace, co kdyby. Přitom neexistuje, že bychom někdy do něčeho zasáhli“.

Pak se znovu vrátil k celkovým úspěchům vlády: „Prožíváme nejúspěšnější období za sto let. Pořád slyším, že rozděluju společnost. Ale já nemám pocit, že bych ji rozděloval“.

Rozdělují prý jiní. „Chápu, že lidé jdou demonstrovat. Ale nechápu, když tam někdo přijde a má žlutou vestu. Co tím chce říct? Že v listopadu budou hořet auta v Pařížské?,“ připomněl protesty takto oděných demonstrantů ve Francii.

Proč některé herečky říkají, že mám vypadnout? Proč? Dokonce tam někdo rozdával plakáty s adresou, kde bydlí můj nejbližší spolupracovník. Proč?,“ nechápe Andrej Babiš.

„Lidi na mě křičí, že jsem estébák,“ začal další téma. Vyzval opoziční poslance, z nichž jeden si na svazcích StB postavil svou kariéru, ať lidem vysvětlí, proč zde bylo se svazky manipulováno a tisíce z nich zmizely.

On sám má prý čisté svědomí, a potvrdil mu ho i soud. „Já jsem ten soud vyhrál. Vyhrál jsem ho třikrát. A vy to opakujete už sedm let,“ připomněl.

Poslanci by podle něj měli při příležitosti 30 let od Listopadu 1989 spíše vysvětlil mladé generaci, jak to tady bylo po roce 1990.

„Lidi mi sprostě nadávají, ale já jsem nic neudělal. A vyhraju to. Na tisíc procent, pokud existuje nějaká spravedlnost,“ ujistil.

Pak prozradil, že mimo demonstrující skupiny naopak cítí od lidí velkou podporu. „Byl jsem ten víkend na bahnách v Roudnici, a za celou dobu na mě nikdo nezakřičel. Naopak jsem cítil velkou podporu,“ vyprávěl.

Je mu prý líto, když někteří herci říkají, že voliči ANO jsou hloupí, nebo že nemají žádné vzdělání. „Proč to říkají? My si vážíme voličů. Proč tu někteří lidé dělají z milionu a půl lidí nesvéprávné hlupáky?,“ durdil se premiér.

„Zásadně odmítám, že jsem v politice udělal něco špatně. Já jsem to všechno dal na papír,“ pokračoval v projevu.

„Tady předseda ODS už dopředu ví, že budu před soudem. Proč bych byl před soudem, když jsem nic neudělal? To už ti nemáme presumpci neviny? Nerozumím,“ zmínil pak svou kauzu.

„V Drážďanech na mě nějaká dáma začala křičet demisi, demisi. Ale já nechápu, proč bych měl dávat demisi. Není na to žádný důvod. Vláda má výsledky,“ zaznělo následně ze sněmovního řečniště.

Následoval výčet vládních úspěchů: „Jsme nejstabilnější ekonomika podle Bloombergu za 2018,“ uvedl například. „My jsme tu zemi nezadlužili, my jsme od roku 2014 snížili zadlužení,“ rozporoval tvrzení opozice.

„Plníme ty sliby důchodcům, patnáct tisíc důchodu do roku 2021. I platy učitelům dáme, jak jsme slíbili,“ připomněl předseda vlády.

Z dalších resortů zmínil například z tolik kritizovaného ministerstva životního prostředí: „My jsme vloni vytvořili národní koalici pro boj se suchem. Podporujeme výzkum. Schválili jsme výzkumný program Prostředí pro život“. Celkem měly být v resortu schváleny projekty za 377 milionů.

„Našli jsme zdroje na základě požadavků starostů. 4,8 miliardy jsme dali na školky. 7,4 miliardy na zlepšení sociální péče,“ vypočítával.

Výčet zakončil jednoznačně: „Je jasné, že naše vláda má výsledky“.

Na závěr tedy zopakoval, že vláda se má čím pochlubit a není důvod, aby končila. „Beru tuto iniciativu jen jako pokus o destabilizaci naší země a doufám, že ty předčasné volby nemyslí vážně,“ uvedl k hlasování o nedůvěře. Věří, že vláda dokončí volební období a splní svůj program.

„Z 650 úkolů už 140 máme splněno,“ připomněl. Další návrhy leží ve sněmovně, takže je prý na poslancích, zda budou jednat o legislativě, nebo stále diskutovat o vyslovení nedůvěry vládě.

autor: Jakub Vosáhlo