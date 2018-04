„Hnali ho jak zvíře, dostali ho, začali bít pěstmi.“ Po otřesném incidentu mluví Plzeňáci o cizincích

Podle očité svědkyně, která celému incidentu příhlížela, se vše odehrálo tak, že dva chlapci, kteří byli velmi vyděšení, utíkali a za nimi běželi čtyři další, kteří na ně řvali, že je dobijí. Prvnímu z nich se podle příhlížející dívky utéct podařilo, zato druhý takové štěstí neměl.

„Druhý to nedal. Hnali ho jak zvíře, dostali ho, začali bít pěstmi, pak ho strhli na zem a začali do něj kopat. On se nijak nebránil, jen skučel,“ popsala událost stále šokováná dívka s tím, že s kamarádkou pak z místa utekly, jelikož měly strach, že by je mohli napadnout také. Situace se odehrála navíc prý tak rychle, že nestačila ani přivolat policii.

„Věděla jsem, že musím zavolat policii, ale měla jsem neskutečně roztřesené prsty. Nikdy jsem něco podobného ještě nezažila, pořád mi naskakovaly jiné číslice a najednou se kolem nás šíleně rychle v protisměru hnala policejní auta,“ uvedla svědkyně, kterou prý překvapilo, jak rychle se na mistě policisté objevili.

Podle informací serveru Krimi-plzeň.cz však pozorná obsluha městských kamer konflikt včas zaznamenala a ihned informovala nejbližší hlídky informaci o napadení člověka. „Strážníci městské policie na městských kamerách viděli, že ve Františkánské ulici v Plzni dochází k potyčce a na místo vyslali hlídky. Strážníci po příjezdu na místo našli na zemi ležet zraněného muže narozeného v roce 1999,“ uvedla tisková mluvčí policie.

„Zraněného muže jsme po ošetření na místě transportovali na chirurgické oddělení Fakultní nemocnice Lochotín,“ doplnil tiskový mluvčí záchranářů.

Na útočníky, kteří si to následně zamířili do nedalekého klubu Alibi ve Františkánské ulici, už čekala Městské policie ve vchodu do podniku. Na místo bezprostředně poté dorazily i další hlídky, tentokrát Policie ČR, a policisté se strážníky společně zajištěné muže prohledali, zadrželi a odvezli k dalším úkonům. „Zadrženi byli čtyři podezřelí, ročníky 89, 93, 95 a 98. Případem se dále intenzivně zabýváme,“ dodala mluvčí policie.

Místní lidé však upozorňují, že takových případů by mohlo okolo cenra Plzně přibývat. Na sociálních sítích lidé totiž sdělují, že šlo o dělníky z Východu a rozčilují se nad tím, že v Plzni pro ně bohužel přibývá ubytoven.

