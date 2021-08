,,Hňupe." ANO se chtělo smířit s Piráty a SPOLU. Raději nečtěte

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček chtěl poněkud uklidnit vyhrocenou předvolební kampaň. Piráti se STAN ji prý totiž agresivně narušují. Co se na něj za to sneslo snad ani nechcete vidět. „Babiš vraždil a devastuje tuhle zemi! Choďte kanálama,“ ozvalo se z koalice SPOLU. Připomenuta byla i lichvářská mafie a vodka z Ruska. ANO je údajně spolek zločinců a vláda jsou zmrdi. „Expert na politický marketing,“ Pavel Novotný by za rozesírání Babišovy kampaně dával rovnou medaile. „Nefňukej hňupe!“

reklama

Předseda Poslanecké sněmovny a člen hnutí ANO Radek Vondráček se na svém twitteru pokusil vyjednat „klid zbraní“ během probíhající volební kampaně. Zástupci Pirátů a hnutí STAN podle něj totiž úmyslně a vulgárně narušují politické mítinky hnutí ANO. „Rád bych vyzval představitele koalice Piráti a Starostové, aby se distancovali od svých členů a kandidátů, kteří cíleně dělají rozruch na akcích jiných politických subjektů,“ napsal a pohoršeně dodal: „Jinak bych si musel myslet, že v tom máte prsty. Vaši lidé jsou vulgární, agresivní, chtějí jen konflikt.“

Rád bych vyzval představitele koalice Piráti a Starostové, aby se distancovali od svých členů a kandidátů, kteří cíleně dělají rozruch na akcích jiných politických subjektů. Jinak bych si musel myslet, že v tom máte prsty. Vaši lidé jsou vulgární, agresivní, chtějí jen konflikt. pic.twitter.com/VjxqvNIEFI — Radek Vondráček (@vondraczech) August 23, 2021

Sjednat smír se mu ale bohužel nepovedlo. Diskuse pod jeho příspěvkem se doslova hemží výpady jeho politických oponentů a zdá se, že o klidnou politickou kampaň nikdo nestojí.

Například člen TOP týmu a sympatizant koalice SPOLU Nicolas Andrejič Vondráčkovi doslova hodil na hlavu jeho stranického šéfa Andreje Babiše: „Váš premiér rozkrádá a devastuje tuto zemi, a přitom zvládl povraždit pár desítek tisíc lidí. Vy byste měli chodit kanály a ne si stěžovat na twitteru, že vám někdo nadává,“ soptil mladík.

Váš premiér rozkrádá a devastuje tuto zemi, a přitom zvládl povraždit pár desítek tisíc lidí. Vy byste měli chodit kanály a ne si stěžovat na twitteru, že vám někdo nadává. — Nicolas Andrejič (@NicolasAndrejic) August 23, 2021

Další uživatel s přezdívkou Liberál Jiří O. zase Vondráčkovi vmetl do tváře jeho kauzy, jako třeba kdy údajně Vondráčkova advokátní kancelář spolupracovala s jistými poskytovateli půjček, nebo když během své návštěvy Ruska politik dorazil do televizního vysílání pravděpodobně ne úplně v nejlepší formě. „Pacholek a spolupracovník lichvářské mafie, člověk, který má problém dorazit do televize střízlivý a nejhloupější předseda Parlamentu v porevoluční historii si musí zasloužit svou pozici v sektě Svědků estébákových,“ odplivl si Liberál Jiří.

Pacholek a spolupracovník lichvářské mafie, člověk, který má problém dorazit do televize střízlivý a nejhloupější předseda Parlamentu v porevoluční historii si musí zasloužit svou pozici v sektě Svědků estébákových. pic.twitter.com/XOWeFbX3p0 — Liberál Jiří O. (@LiberalJiriO) August 23, 2021

Jistý Vojta Krejčíř Vondráčkovi zase vzkázal následující: „Mozna by vase hnuti mohlo prestat pro začátek krást, lhat a vyjebávet s celou zemi. Ono to totiž lidi uz dost sere, jestli vam to nedoslo...“ a svůj příspěvek navrh označil hashtagem „vládazmrdů.“

Mozna by vase hnuti mohlo prestat pro začátek krást, lhat a vyjebávet s celou zemi. Ono to totiž lidi uz dost sere, jestli vam to nedoslo...#vladazmrdů — Vojta Krejčíř (@vojtakrejcir) August 23, 2021

Pavel Kouba zase zpochybnil Vondráčkovo tvrzení, že by politickou kampaň ANO narušovali zrovna Piráti se STAN. „No to mi poser hlavu, proužkované tričko a hned se musí jednat o Piráty a toho starostu mas kde dutohlave?“ a škodolibě připsal: „Jinak mam velkou radost z tohoto tweetu, dokazuje nám jak mate v ANO staženej zadek, Babiš půjde do háje a sním i cela partička podržtašek a hlavně se začne vyšetřovat.“

No to mi poser hlavu, prouzkovane tricko a hned se musi jednat o Piraty a toho starostu mas kde dutohlave?

Jinak mam velkou radost z tohoto tweetu, dokazuje nam jak mate v ANO stazenej zadek, Babis pujde do haje a snim i cela particka podrztasek a hlavne se zacne vysetrovat ?? — Pavel Kouba (@Marlboro_cv) August 23, 2021

„ANO je vulgární, agresivní spolek zločinců, který vyvolává konflikty, pomlouvá a lže o ostatních politických subjektech. Možná se vám teď jen vrací vaše zbraň. Tak tu nefňukej, ty hňupe, a začněte dělat korektní kampaň, žádný populismus a nesplnitelné sliby – ale to neumíte, že,“ zalkal si další Babišův odpůrce.

ANO je vulgární, agresivní spolek zločinců, který vyvolává konflikty, pomlouvá a lže o ostatních politických subjektech. Možná se vám teď jen vrací vaše zbraň. Tak tu nefňukej, ty hňupe, a začněte dělat korektní kampaň, žádný populismus a nesplnitelné sliby – ale to neumíte, že. — Chebná elektrónka é třenáct (@jedle007) August 23, 2021

Korunu této opoziční smršti dodal, jak je jeho dobrým zvykem, starosta pražských Řeporyjí a stále výrazná tvář ODS Pavel Novotný. „Medaili každému, kdo vám jde rozesírat mítink, chátro zlodějská,“ ulevil si nad Vondráčkem výstřední politik. Na výtku, že vulgární narušování politické kampaně jen nahrává premiéru Babišovi, Novotný s klidem odvětil, že to chápe a dodal: „Dělám politický marketing, ale to na mém vděku k těm lidem, co tam jdou konfrontovat Babiše, nic nemění.“ Je to kampaň?

Medaili každému, kdo vám jde rozesírat mítink, chátro zlodějská — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) August 23, 2021

Já to třeba chápu, dělám politický marketing, ale to na mém vděku k těm lidem, co tam jdou konfrontovat Babiše, nic nemění — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) August 23, 2021

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.