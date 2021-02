„Hnusný věci“ od Benešové, řekl Pithart. A jel dál. Krutá diskriminace, 20 let

V Událostech, komentářích České televize se střetli předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), bývalý předseda Senátu za KDU-ČSL Petr Pithart a poslankyně hnutí ANO Helena Válková. Debatovali o změně volebního zákona. Podle Pitharta je ostuda, že bude změněn až po 20 letech, protože po těch 20 let v Česku platil „krutě diskriminační“ volební zákon. Sedněte si do hospody a proberte to, žádal poslance a senátory.

„My velmi dobře víme, že i kdybychom chtěli něco prosadit proti vůli Senátu, tak to prostě nejde,“ zdůraznila Válková.

„Nedělejme si iluze, že když budeme příliš kreativní a budeme hledat optimální volební model, tak že Senát nám do toho třeba nezasáhne. Takže zkusme najít nějakou společnou cestu, která nebude ani jednu z těch stran, dovolte mi ten výraz, dráždit. Občas mám pocit, že se tam zbytečně dráždíme, což je samozřejmě kontraproduktivní a úplně zbytečné,“ dodala.

V tuto chvíli se tedy zdá, že zůstane zachováno 14 volebních krajů. V záloze by ale mohla být připravena i varianta jednoho volebního obvodu pro celou Českou republiku. Ale to by opravdu měla být jen záložní varianta.

Po hledání shody volal i předseda Senátu Miloš Vystrčil, aby si poslanci a senátoři zákon stále dokola vzájemně nevraceli.

Slovo dostal také někdejší předseda vlády a předseda Senátu Petr Pithart, který před kamerami ČT poznamenal, že posledních 20 let v České republice platil diskriminační volební zákon. „Měli jsme krutě diskriminační (zákon),“ zdůraznil.

Zdá se mu, že do toho politici skočili tzv. po hlavě a aniž by to mezi sebou probrali, už přicházejí s konkrétními návrhy.

„Proč proboha do toho tak zhurta. Špatně,“ kroutil hlavou. „Ať si ty lidi sednou, ale ne v sekretariátech partají, ať si sednou do hospody a proberou, na co je šance a na co ne. A pak teprve ať spustí tu kanonádu s čísly a paragrafy,“ žádal Pithart. Tohle není politická kultura, to je zběsilý běh, který skončí tím, že si prostě nabijeme ústa,“ varoval ještě Pithart.

Nakonec zkritizoval předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) a ministryni spravedlnosti za hnutí ANO Marii Benešovou, kteří naznačovali, že ústavní soudci zrušili část volebního zákona v rámci nějakých zákulisních dohod a mohli by dostat něco na oplátku. Benešová však vzápětí přiznala, že pro své tvrzení nemá sebemenší důkaz.

„Tak to tak neměla říct. ... To jsou hnusný věci, které se těžko dají vzít zpátky,“ upozornil Pithart.

Válková oponovala, že zákonodárci vůbec zhurta nejednají. Počítají s tím, že je čeká několik kol jednání.

Vystrčil se vyjádřil v podobném duchu. „My se příští týden budeme bavit s předsedy senátních klubů,“ konstatoval.

Věří, že se nakonec politici dokážou dohodnout.

