„Horší než Babiš. Nevěří Ukrajině!“ Válka o Pavla se utrhla: Nová odhalení

Bývalý diplomat, vedoucí Programu bezpečnostních strategií Evropských hodnot, místopředseda zahraničního výboru KDU-ČSL, komentátor ukrajinské krize a poradce předsedy parlamentního výboru pro záležitosti EU Martin Svárovský se na svém twitteru opakovaně vyjádřil k jednomu z kandidátů na prezidenta Petru Pavlovi.

Mimo jiné poukazuje na generálova slova z roku 2015, kdy se Pavel pro média vyjádřil v tom smyslu, že v Rusku není vše černé a na Ukrajině zase všechno bílé (míněno vše špatné a naopak dobré – pozn. redakce).

Ano, vím to. Soudruh rozvědčík měl v roce 2015 jasno v tom, zřejmě RU????není černé a UA????není bílá.

Ostatně pracoval pro pobočku GRU, co od něj čekat.

Nebylo to jen v roce 2015, i v samotném průběhu války se vyjadřoval dehonestujícím způsobem o schopnostech Ukrajiny vést boj. https://t.co/MM5kAJxZcj — martin svarovsky (@martinsvarovsky) October 22, 2022

„Ano, vím to. Soudruh rozvědčík měl v roce 2015 jasno v tom, zřejmě Rusko není černé a Ukrajina není bílá. Ostatně pracoval pro pobočku GRU, co od něj čekat,“ narážel Svárovský na Pavlovu minulost, kdy byl členem KSČ a školil se jako rozvědčík.

„Nebylo to jen v roce 2015, i v samotném průběhu války se vyjadřoval dehonestujícím způsobem o schopnostech Ukrajiny vést boj,“ vytknul ještě Petru Pavlovi.

Už předtím se ale Svárovský netajil svojí antipatií vůči generálovi ve výslužbě, když si na twitter napsal, že má Pavel horší minulost než Babiš a jeho zvolení by bylo závažnou ranou morálnímu klimatu v naší zemi.

„Nesmí se to stát,“ doplnil ještě.

Vyjádřil se i k argumentaci Petra Koláře, který zpochybnil svědectví bývalého spolužáka Petra Pavla z vojenské školy jeho spoluprací s KSČM.

„Irelevantní argument Pavlova stvořitele,“ napsal Svárovský o Kolářovi.

„P. Beneš totiž svoji minulost NIJAK netají. Po změně režimu odešel ze státních struktur a platil daně jako podnikatel. Minulost má stejně temnou jako Pavel (I když nebyl předseda ZO KSČ!). V tom jsou stejní. Pavel ale lže DNES. O to jde.“

Irelevantní argument Pavlova stvořitele. P. Beneš totiž svoji minulost NIJAK netají. Po změně režimu odešel ze státních struktur a platil daně jako podnikatel. Minulost má stejně temnou jako Pavel (I když nebyl předseda ZO KSČ!). V tom jsou stejní. Pavel ale lže DNES. O to jde. https://t.co/SUtw9NA1qF — martin svarovsky (@martinsvarovsky) October 23, 2022

Šlo o reakci na Kolářova slova o spolupráci Beneše se současnou KSČM.

„Tak on pan Beneš spolupracuje s KSČM. No vida… To si tedy Novinky, resp. Právo pěkně naběhly. Opravdu věrohodný svědek. Díky za podporu, pane redaktore Dando,“ adresoval Kolář poděkování serveru Novinky.cz, který zveřejnil rozhovor s Pavlovým spolužákem z rozvědčické školy.

Připomeňme si ale ještě Benešova slova v Parlamentních listech, kterými popisoval Pavlovy aktivity ve zmíněné vojenské škole.

„Pávek (Petr Pavel – pozn. redakce) měl tehdy proslov, jak sprostý kapitalismus zahnívá. Řekl jsem mu, že když jsem si to přečetl, tak jsem tam neshledal nic proti ničemu. On, že ne, že to musím odsoudit. Já na to, co když to neodsoudím. Začal vyhrožovat. Okamžitě to naprášil a já měl nálepku rebela,“ řekl Beneš pro PL s tím, že „Pávek“ psal i hodnocení na ostatní.

Samozřejmě hodnocení Beneše vypadalo skoro jako „odsouzení k popravě“. Beneš ze „školy rozvědčíků“ po 17. listopadu 1989 odešel; Petr Pavel, tedy „Pávek“, pokračoval dál.

Na zmíněné Svárovského tweety zareagoval Petros Michopulos, expert na politický marketing a spolupracovník serveru Neovlivní.cz.

Prosím vás, není tady někdo, kdo by dokázal vyřešit problém s ukradeným účtem na TW? Panu @martinsvarovsky z @kducsl někdo ukradl účet a zjevně to sám neumí vyřešit. Určitě je tady někdo, kdo dokáže na přímo komunikovat s nějakým supervizorem TW pro ČR. Díky za pomoc??. https://t.co/eYQOF9Sq9B — Petros Michopulos (Kecy&Politika podcast) (@petrrossan) October 23, 2022

„Prosím vás, není tady někdo, kdo by dokázal vyřešit problém s ukradeným účtem na TW? Panu Martinu Svárovskému z KDU-ČSL někdo ukradl účet a zjevně to sám neumí vyřešit,“ napsal ironicky s tím, že určitě existuje někdo, kdo dokáže na přímo komunikovat s nějakým supervizorem TW pro ČR.

„Díky za pomoc,“ dodal ještě Michopulos.

Důvodem, proč se člen KDU-ČSL tak rázně vymezuje proti kandidátovi, kterému jeho strana avizovala podporu, když koalice SPOLU uvedla, že nepostaví kandidáta vlastního, ale podpoří Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Pavla Fischera, se zdá být podpora jiného kandidáta.

Tím není nikdo jiný, než senátor Marek Hilšer.

„Měl jsem možnost poznat Marka osobně,“ píše totiž Svárovský na twitteru.

OK: Měl jsem možnost poznat Marka osobně. Není za ním NIC, co by jakkoliv zpochybňovalo jeho čisté úmysly. Stejné hodnoty prosazuje mnoho let. Je na Vás, zda s nimi souzníte.

Za sebe nechci dávat argumenty proti paní Nerudové, tady si budete muset pár minut popracovat s Googlem?? — martin svarovsky (@martinsvarovsky) October 17, 2022

„Není za ním NIC, co by jakkoliv zpochybňovalo jeho čisté úmysly. Stejné hodnoty prosazuje mnoho let. Je na Vás, zda s nimi souzníte,“ dodává a pokračuje s tím, že za sebe nechce dávat argumenty proti paní Nerudové a naznačuje, že případní zájemci tyto protiargumenty najdou na Googlu.

V další komunikaci pak Svárovský poukazuje na financování Hilšerovi kampaně.

„Ano. Ale jde také o to, že bych si jako volič zjistil, jaké finanční, investiční nebo právní skupiny jsou s tím kterým kandidátem spojeny. Anebo nejsou. Proto je mou volbou Marek Hilšer.“

Na dotaz, co říká na to, že toto financování zpochybnil i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, ale Svárovský už neodpověděl.

Nepsal náhodou, že jeho manželka dělá ve štábu Hilšera? Asi mu to nařídila ?? Jinak to nechápu… — Tonda Wawrzacz (@TondaWawrzacz) October 23, 2022

Dodejme, že na twitteru zmíněného Petrose Michopulose se objevilo i možné vysvětlení Svárovského podpory Marka Hilšera, když se jeden z diskutujících zmínil o možném zapojení Svárovského manželky do Hilšerovy prezidentské kampaně.

