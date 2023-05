„Imigrant zabije Němce? Nedozvíš se.“ Česko, Německo, ceny, vše. „Kdyby se řekla pravda...“

Populární youtubeři Honza a Starej Fotr byli hosty v show Mr. Kubelíka. A i když se zabývají především jídlem, došlo i na jiná témata, například dezinformace nebo rozdíly mezi Českem a Německem. Zaznělo například, že v Česku se lidé dozvědí, když nějaký zločin spáchal imigrant. V Německu ne. „Když tam Němec zabije Němce, tak to ví celý Německo. Když tam imigrant zabije Němce, tak to nikdo neví,“ zaznělo. Kdyby se říkala pravda, nebyly by podle Starého Fotra dezinformace. Restaurace podle youtuberů zničil covid a dodělaly ceny energií.

Honza se také vyslovil proti tomu, co se v USA nazývá „body positivity“ nebo „fat acceptance“, tedy „přijímání tlustých lidí“. Ačkoliv mu dle vlastních slov „proběhly žaludkem dva baráky“, je proti tomuto výmyslu. „Je špatně pohlížet na tu věc, že: Jsem tlustej, je to bomba. To je blbost.“ Starej Fotr dodal, že lidé mají právo mu říct, že je tlustý, protože to je realita. Vymezil se akorát proti šikaně tlustých lidí.

Restauraci si populární youtuber otevřít nechce. Žertoval, že by jeho kolega mohl dělat „schnitzle“, tj. řízky. „Německý, přes celý talíře, klobásy,“ nadhazoval Starej Fotr, ale Honza kontroval: „Jo, ty jejich nesmysly, kdo by to tady ty humusy jejich?“ Youtuber se ještě vymezil proti myšlence, že restauraci si může otevřít každý a řídit ji přes telefon. „Rok tam musí být, spousta času, spousta odříkání, rodina pryč, manželka pryč, všechno pryč,“ popisoval. Ačkoliv sám sobě věří, že by měl v restauraci narváno.

Oba pak souhlasili, že hospody a restaurace nejdřív zlikvidoval covid a následně ceny energií. A pokud jde o to, zda to nepovede k uzavírání lidí do sociálních bublin, soudili, že k tomu už došlo. „Radši chlastaj doma než chodit do hospody,“ prohlásil Honza.

Starej Fotr zabrousil i do tématu dezinformací. „Poslední dobou všude slyším ‚dezinformace‘, čtu ‚dezinformace‘. Mně to přijde jako v padesátých letech,“ řekl s tím, že tuto dobu samozřejmě nezažil, ale dokumenty jsou vypovídající a tehdy se ‚dezinfu‘ říkalo rozvracení státu. Proti dezinformacím se dle něho má bojovat informovaností občana. Naopak zatajování povede podle jeho názoru ke vzniku dalších dezinformací.

Na toto téma Honza podotkl, že v Německu se třeba člověk nedozví, kdo spáchal trestný čin, jaké byl národnosti apod. Nebo i oběť. „Když tam Němec zabije Němce, tak to ví celý Německo. Když tam imigrant zabije Němce, tak to nikdo neví. To se dozvíš v Čechách. Takhle to tam je hodně dlouhou dobu,“ uvedl a jeho kolega dodal, že to je přesně důvod vzniku dezinformací. „Ti lidé si to pak říkají mezi sebou, že ta pravda je někde potlačená v těch svobodných médiích,“ dodal. „Kdyby se v mainstreamu říkala pravda, což by byl asi velkej průšvih, ale kdyby to šlo, tak by neexistovaly dezinformace,“ uzavřel Starej Fotr, ale Honza dodával, že říkat pravdu v mainstreamu je utopie.

