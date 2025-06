Ovlivní vláda volby? Bobošíková mluví o využití státních peněz

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 671 lidí

Za hnutí Stačilo! prý kandiduje zejména proto, že je to promírové hnutí, což jí konvenuje. „Stačilo! je jasně promírové hnutí, to je základ všeho a odlišuje to Stačilo! od jiných politických stran. V Poslanecké sněmovně je usnesení z února roku 2022 a v tom se říká, že Česká republika bude všemožnými prostředky pomáhat Ukrajině včetně zbrojení. A pro toto usnesení hlasovalo s vládou jak ANO, tak SPD. Takže to zásadně odlišuje hnutí Stačilo!, že je promírové svými osobnostmi a přesvědčením,“ tvrdí Bobošíková.

I proto Stačilo! odsuzuje útoky na Írán a dění v Pásmu Gazy. „Proto jsme i zhrozeni z útoku Izraele na Írán a jsme zhrozeni ze zapojení Spojených států do tohoto konfliktu. Donald Trump tvrdil, že za něj se válčit nebude, a tady ty sliby porušil a mrzí mě, že naši současní ústavní činitelé tento útok schvalují. Evropská unie by měla raději dělat všechno pro to, aby se konflikt zastavil, a to platí i pro Gazu, kde Izrael zabíjí civilisty,“ uvedla Bobošíková.

Důležitým tématem jsou také obavy občanů o svobodu slova v Česku. „Obavy jsou naprosto oprávněné, tady od vlády panuje tlak na svobodu slova, ty nejrůznější stratcomy, pan Foltýn, lidé dostávají tvrdé tresty odnětí svobody za nějaký názor a další věci. To je všechno ohrožení svobody slova. Podle mě dokonce v České republice svoboda slova už neexistuje a Fialova vláda, která má svobody plná ústa, na tom má obří podíl,“ má jasno Bobošíková.

Ing. Jana Bobošíková

Předsedkyně strany Suverenita

Stejně tak Bobošíková sdílí obavy lidí, že letošní volby do Poslanecké sněmovny mohou být ovlivněny současným vládním kabinetem. „To nejde o to, že se někde volební komise domluví a bude vyškrtávat některé lístky, ty volby jsou cinknuté už nyní, stačí se podívat, jak současná moc využívá peněz státu, aby ovlivňovala volební kampaň. Manipulací s hlasy se obávám u korespondenční volby, bude v tom určitě chaos, je otázka, jestli je na to systém připraven,“ říká.

Bobošíková je kritická k přijetí zákona o zákazu propagace komunismu a jeho symbolů a neumí si představit, jak se toto bude vymáhat. „To jako zmizí třeba vietnamská nebo čínská vlajka z ambasád? Do Číny se cestuje, obchodujeme s ní, pan premiér se nedávno objímal s vietnamským premiérem a nevím, jak to teda zákonodárci mysleli. Počkám si na tu realizaci, ale za mě to byla jen snaha snížit preference hnutí Stačilo! v rámci předvolebního boje,“ je přesvědčená Bobošíková.

Bobošíková je expertkou Stačilo! na ekonomické otázky a po volbách bude prosazovat například vyšší zdanění zahraničních firem nebo nulové DPH na základní potraviny. „Od nás mohou občané očekávat nulové DPH na základní potraviny. Je to něco, co už mohly vládní i opoziční strany tři roky provést, protože to dovoluje Evropská unie. Oni od té doby dali nulovou daň jen na knihy,“ nechápe Bobošíková.

„Další věc je krize bydlení, my uvažujeme o založení stavebního holdingu a takové změně legislativy, která by obcím umožňovala přednostně prodávat pozemky těm, kteří budou stavět obecní byty. Obecní bydlení by se určitě mělo posílit, zejména mladé rodiny dnes nedosáhnou na bydlení a potom samozřejmě senioři. Měl by existovat celorepublikový registr těchto bytů, aby nemohly být zneužívány,“ vysvětlila plány Stačilo!.

Co se týče daní, u fyzických osob prý Stačilo! v žádném případě nebude zvyšovat daně. „Naopak bychom se chtěli podívat na odvody, protože nejméně příjmové skupiny ve skutečnosti platí jedny z nejvyšších odvodů. Ale pokud jde o firmy, jsme samozřejmě připraveni zdanit ty, kteří z této země pijí, ale sami na ni moc nepřispívají. Například zbrojovky, banky nebo příjemci evropských dotací, což je podle nás naprosto neoprávněná výhoda, která by se měla danit,“ dodala Bobošíková.