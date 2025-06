Maláčová a Zaorálek: Proč jdeme do voleb s hnutím Stačilo!

Jak už ParlamentníListy.cz opakovaně informovaly, Sociální demokraté se rozhodli přehodnotit původní záměr kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny samostatně a obnovit jednání se Stačilo!. Důvodem je podle nich jak změna mezinárodní situace, tak ochota levicového hnutí Stačilo! akcentovat sociální a ryze levicová témata. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 414 lidí

„Oslovili jsme Kateřinu Konečnou a doufáme, že se nám s její politickou formací podaří navázat spolupráci,“ řekla Jana Maláčová s tím, že toto je oficiální začátek jednání a veškeré další otázky včetně míst na kandidátkách budou předmětem vzájemných rozhovorů.

Statutární místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek podtrhuje nutnost společného postupu, aby tak byla vyloučena možnost, že výrazná část hlasů propadne a ve Sněmovně nebudou zastoupeni lidé, kteří jsou odhodláni bojovat za základní problémy současné ČR včetně nízkých mezd.

„Spojili jsme se s hnutím Stačilo! proto, že vidíme celou řadu témat, která nás spojují, a nedovedeme si představit, že bychom po příštích volbách nebyli v Parlamentu, abychom tyto věci nemohli formulovat dostatečně jasně a zřetelně, protože je absolutně nikdo kromě nás neříká,“ konstatoval Zaorálek.

Podle obou nejvyšších představitelů Sociální demokracie je správné, aby byl konečně schválen zákon o obecném referendu, který žádá i hnutí Stačilo! s tím, že podmínkou musí být možnost v takovém referendu rozhodovat i o mezinárodních otázkách.

Důvodem je prý například aktuální závěr summitu NATO z nizozemského Haagu, kde se lídři členských zemí shodli na navýšení zbrojních výdajů ze dvou na pět procent HDP podle požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podle nich není možné, aby se státy na základě de facto Trumpova rozkazu rozhodli dávat tak obří sumy na zbrojní výdaje, neboť v případě české republiky by to mělo znamenat zhruba pětinu státního rozpočtu. Jak Maláčová dodala, 400 miliard korun je zhruba částka největší zakázky moderní historie na dostavbu Dukovan. „A my teď takto obří sumu budeme vynakládat každý rok na obranu? Co mzdy lidí? Co školství, zdravotnictví?“ ptala se.

„Na summitu podepsali něco, co je naprostý nesmysl, a nikdo se ani neodvážil zeptat. Vždyť takhle fungovala Varšavská smlouva a Sovětský svaz. Dříve byly summity NATO zásadní strategická shromáždění. Teď jsme viděli turbo summit, kde se jen podepisovalo, a všichni se bojí proti tomu cokoli říct. Je tohle normální? Jsme zcela marginalizovaní? Myslíte, že se Trump ptal svých spojenců, než zaútočil na Írán? Myslíte, že se Trump zítra bude kohokoli na cokoli ptát? Nestojíme mu za to. Když Macron navštívil Dánsko, tak ho za to seřval. To jsme takové ovce, že se tváříme, že je všechno v pořádku? Probuďme se v novém světě,“ řekl Zaorálek.

Míní, že pokud jde o otázku vystupování z EU či NATO, není to aktuálně namístě, ale to neznamená, že by mělo být tabu se o těchto věcech otevřeně bavit. Navíc podle Zaorálka nevíme, jak bude NATO za pár let vypadat a zda bude stále garantem bezpečnosti.