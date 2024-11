„Intelektuální neschopnost.“ Umělec se v ČT hroutil z prohry Harrisové, Fištejn se neudržel

Komentátor Jefim Fištejn zdůraznil, že návrat Trumpa do Bílého domu nepředstavuje ekonomickou katastrofu, ba naopak: „Že je Donald Trump pro Spojené státy ekonomická katastrofa? Viděli jste údaje za dnešní a včerejší den? Prudký vzestup dolaru a cen akcií z celého světa,“ poukázal v pořadu Interview ČT24 podporovatel Donalda Trumpa.

„Je to radost, čekali jsme na to osm let,“ řekl následně ke svým pocitům z návratu Trumpa do Bílého domu. „Osm let jsme byli zavalení informacemi a bludy,“ uvedl.

„První příznak kognitivního, intelektuálního úpadku nějaké ideologie je ztráta kreativního potenciálu. Demokraté už neumějí kreativně zpracovat žádné téma – ani to zdůrazňované ženství,“ uvedl Jefim Fištejn.

Zmínil také, že na shromáždění Trumpa chodili lidi především kvůli Trumpovi. Hosté tam nebyli tolik důležití. Zatímco shromáždění Kamaly Harrisové byla přiznaně početná kvůli hostům.“

Podle svých slov nezná nikoho, kdo by byl rád, že Donald Trump je vůdce svobodného světa. „Donalda Trumpa zvolili do pozice lidi, kteří nemají vůbec nic. Jako by to byl scénář hollywoodského filmu, že i takový charakter, jako je Donald Trump, se na konci stane opět prezidentem, tak bychom si všichni řekli, že ten film je úplně blbý. Ale je to realita, vůdce našeho státu, a vůbec světa, je člověk, u kterého se nedá předvídat, co udělá. Trump uráží úplně všechny, je proti ženám a měl by jít do vězení. Je neskutečně sebestředný – myslí jenom na sebe. Myslí si, že Putina bychom měli obdivovat,“ popsal vítěze amerických prezidentských voleb kytarista Rudy Linka.

Voliči Trumpa často vyjadřovali obavy z migrace, ty Linka podle svých slov nemá: „Já jsem emigrant, já nemám strach z emigrace. Spojené státy jsou založeny na tom, že jsou tam emigranti. Jsou to kecy v kleci,“ řekl volič Kamaly Harrisové.

„Když vám někdo začne říkat, že ‚byli jsme obrovská velmoc a teď už nejsme, ale udělám z vás zase velmoc‘, tak je to blábol. Většina lidí tomu ale chce věřit, a na to zahrál Donald Trump,“ dodal Linka.

Je pro něj nesmiřitelné, že Trump se stal dalším prezidentem Spojených států. „Nesmířím se s tím, že náš člověk je člověk, který znásilňuje ženské, který by měl být ve vězení, který má šest bankrotů. Nevím, co by se muselo stát, abych řekl, že Donald Trump je ten člověk, kterému půjdu hrát do Bílého domu na nějakou párty,“ řekl kytarista.

Vítězství Trumpa je podle umělce prohrou pro všechny ženy na celém světě. „Ukázalo se, že Spojené státy vůbec nejsou schopny dneska akceptovat ženu jako svého vedoucího. A už vůbec ne barevnou ženu. Aby demokrati měli zase kandidátku na prezidentskou pozici, to bude trvat dvacet let, protože teď se naučili, že takhle to opravdu nejde,“ povzdechl si nad výsledky amerických voleb kytarista Rudy Linka.

Ke slovům Linky také Fištejn dodal: „To, co jsme slyšeli, je postoj umělce. V životě se ještě nestalo, že by umělecký postoj vyjadřoval obsah politických dějů. Postoj umělce je typický hollywoodský postoj, jejich úděl v dalších čtyřech letech je slzavé údolí, neustále si stěžovat na to, co se stalo. To pohrdání a intelektuální neschopnost lidí rozpoznat, co je pro ně dobré, je typické pro umělecký svět,“ rýpl si do kytaristy.

Vyvrátil také tvrzení kytaristy, že Trump dělá vše kvůli penězům a oligarchové jsou na jeho straně: „To je lež jako věž! Oligarchové jsou na straně Harrisové. Sama se tím chlubila, že jí poskytli peníze největší oligarchové, měla více peněz než Donald Trump,“ uvedl Fištejn.

Podotkl, že na rozdíl od kytaristy pozoruje kolem sebe úlevu v kontextu výsledku amerických prezidentských voleb.

