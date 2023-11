„Irsko, jsme ve válce!“ Migrant pobodal děti na ulici. Společnost ve varu. Masové protesty, hoří auta

„Irsko, jsme ve válce.“ Během protestů proti politice otevřených hranic v Dublinu hořela policejní auta poté, co migrant alžírského původu pobodal pět lidí včetně tří dětí poblíž základní školy v hlavním městě. Irský premiér protesty odsoudil a slíbil zpřísnění zákonů, které umožní stíhat „šiřitele nenávisti“ na sociálních sítích. Podle záběrů ze sociálních sítí se násilností dopouštěli výtržníci z řad migrantů, kteří využili nepokoje k rabování. Migrace do Irska v poslední době trhá rekordy. Do země loni přišlo 141 600 migrantů, což je největší počet za posledních 16 let. „Západ by měl přijmout uprchlíky z Gazy,“ vyzývají mezitím izraelští zákonodárci v článku publikovaném v deníku The Wall Street Journal. Podle izraelských politiků by část z 2,3 milionu palestinských obyvatel Pásma Gazy měla být po válce vysídlena do Evropy.

reklama

Masové protesty v Irsku vypukly poté, co zemi obletěla zpráva o násilném zločinu, z něhož je podezřelý muž alžírského původu, který měl ve čtvrtek nožem zaútočit na pět lidí poblíž základní školy v ulici Parnell Square East v Dublinu. Tři z pobodaných obětí jsou děti. Obyvatelé hlavního města již ten samý večer vyšli do ulic, aby vyjádřili svůj nesouhlas s politikou masové migrace, v níž spatřují příčinu brutálního útoku. Protestní akce se na několika místech zvrtly v násilné nepokoje. Po sociálních sítích kolují fotky rozbitých výloh a hořících policejních aut. Při nepokojích došlo k nasazení největšího počtu příslušníků pořádkové policie v irské historii. Zatčeno bylo 34 lidí. Policejní komisař Drew Harris označil demonstranty za „naprosto šílenou frakci vedenou krajně pravicovou ideologií.“

„V Dublinu dnes večer došlo k naprostému zhroucení společenského řádu. Může za to výhradně vláda. Zaplavili naši zemi neudržitelným množstvím migrantů, osadili malé obce migrantskými centry, na oprávněné obavy reagovali tím, že veškerou opozici označili za ,krajní pravici', a přijali nejdrastičtější zákony proti nenávistným projevům na světě, aby nás umlčeli. Když lidem upřete možnost vyjádřit obavy, o nichž vědí, že jsou rozumné, přivádíte je k zoufalství,“ napsal ve čtvrtek irský komentátor Keith Woods na sociální síti X.

???? There has been a complete collapse in social order in Dublin tonight. This is entirely the government's fault.



They flooded our country with unsustainable levels of migrants, planted small communities with migrant centers, responded to legitimate concerns by labelling all… pic.twitter.com/MbCEEaeqAC — Keith Woods (@KeithWoodsYT) November 23, 2023

Po sociálních sítích navíc kolují některé záběry dokazující, že ti, kdo se v rámci probíhajících nepokojů dopouštěli rabování, nebyli irští demonstranti, nýbrž výtržníci z řad migrantů, kteří využili chaotickou situaci na ulicích jako příležitost k páchání trestné činnosti.

?????? Irish men confront immigrants who tried to use tonight's riots in Dublin as an opportunity to loot stores

pic.twitter.com/JBeV11MNe6 — Keith Woods (@KeithWoodsYT) November 23, 2023

Criminal 'migrants' taking full advantage of the protests tonight in Dublin. #DublinRiots pic.twitter.com/ekor7FWAJF — Way of the World (@wayotworld) November 24, 2023

Anketa Podporujete stávku ČMKOS? Podporuji. Je šance, že to něco změní 82% Podporuji, ale bude to k ničemu 13% Nepodporuji 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10883 lidí bojovala o život na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Temple Street, irský taoiseach (premiér) Leo Varadkar přispěchal s odsouzením protestů a přislíbil další zpřísnění „zákonů proti nenávisti“. Jeho vláda plánuje v nadcházejících týdnech prosadit legislativu, která dá policii nové pravomoci stíhat šiřitele „nenávistných projevů“ na sociálních sítích. Ti jsou podle Varadkara zodpovědní za podněcování současných nepokojů. „Potřebujeme zákony, abychom mohli jít po každém z nich individuálně... Oni jsou vinni a my je dostaneme,“ pohrozil premiér ostrovního státu.

„Vládu více znepokojují ,nenávistné' projevy domorodců než migranti, kteří na ulici bodají děti. Další nové zákony k umlčení Irů. Tento stát je ve válce se svým národem,“ glosuje premiérovo vyjádření irský komentátor Keith Woods.

The government is more concerned about natives expressing "hate" than they are about migrants stabbing children on the street.



More new laws to silence the Irish people. This is a state at war with its nation. pic.twitter.com/zAdGNjouQZ — Keith Woods (@KeithWoodsYT) November 24, 2023

Na sociálních sítích se mezitím začal šířit starší projev premiéra Varadkara, v němž si politik stěžoval, že jsou irské veřejné instituce jako školy, policie a armáda „příliš bílé“, což je prý nutné změnit, aby v nich bylo vidět „více černých a hnědých tváří“.

Here’s what’s wrong with Ireland! Listen to their PM. Ireland is too white? pic.twitter.com/HyiEzCN4d1 — Brüce Bane (Pu/to)???? (@_BruceBane) November 24, 2023

Po brutálním útoku na irské děti, k němuž došlo tento týden ve čtvrtek, do boje proti tamní vládě vytáhl mimo jiné také světoznámý irský boxer a zápasník MMA (smíšených bojových sportů) Conor McGregor. „Irsko, jsme ve válce,“ oznámil na sociální síti X. „Došlo k jednomu z nejstrašnějších zločinů, které kdy tento národ viděl, a nás už nezajímá, co na to říkáte, vy ubožáci,“ napsal dále bojovník na adresu politiků a novinářů. „Ve válce nejste nic. Neustupujeme, teprve se zahříváme. Nebudeme ustupovat, dokud nebude provedena skutečná změna v zájmu bezpečnosti našeho národa. Nebudeme ztrácet další naše ženy a děti kvůli zvrhlým a zvráceným lidem, kteří by v Irsku vůbec neměli být. Říkejte tomu, jak chcete. Nám je to jedno. Kéž nám všem pomůže Bůh. Irsko za vítězství,“ burcuje někdejší šampion organizace UFC ve dvou váhových kategoriích.

Ireland, we are at war. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 22, 2023

Isn’t that something. The absolute picture of weak and feeble. The most divisive of all is the weak man. One of the most horrific crimes this nation ever seen has occurred, we do not care anymore what you sad cases have got to say. In a war you are nothing. We are not backing… https://t.co/v7Zi1Rt50O — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 24, 2023

Pachatel čtvrtečního útoku na irské děti by si podle McGregora jako trest zasloužil „mučení a smrt“.

Masová migrace do Irska v poslední době trhá rekordy. Podle dat Centrálního statistického úřadu v období 12 měsíců od loňského do letošního dubna do země přišlo 141 600 migrantů, což je největší počet od roku 2007. Podle údajů OECD tvoří 17 % populace Irska lidé, kteří se narodili mimo jeho území.

Téma zvýšené hrozby nárůstu migrace z Blízkého východu do Evropy se opět dostává do veřejného prostoru také v souvislosti s probíhajícím vojenským konfliktem v Palestině. Zejména poté, co koncem října do médií unikla tajná zpráva izraelského ministerstva zpravodajských služeb detailně popisující plán na poválečné vysídlení 2,3 milionu obyvatel Pásma Gazy do zahraničí. Podle izraelského plánu by část Palestinců měla být trvale přesunuta do Evropy. Izraelští zákonodárci pak v článku publikovaném v deníku The Wall Street Journal a nesoucím titulek „Západ by měl přijmout uprchlíky z Gazy“ vyzvali evropské státy, aby otevřely své hranice palestinským běžencům. Masovou emigraci Palestinců na Západ následně podpořil také izraelský ministr financí Bezalel Smotrich. „Je to správné humanitární řešení pro obyvatele Gazy a celé oblasti po 75 letech, kdy byli nebohými uprchlíky,“ uvedl politik.

Psali jsme: Migrace: Rakušan se vymlouvá na „Babišův mandát“. Když ho chtěl právník vidět, řekli mu, že je tajný Migranty přerozdělit, řeklo Německo Česku. Velmi tvrdá odpověď „Jistě, pane ministře.“ Je jedno, kdo vládne. Úředníci prostě migranty pustí 2,3 milionu lidí na pochodu! Uniklý dokument z Izraele popisuje plán na vysídlení Palestinců do Evropy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama