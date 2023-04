„Já mám taky nápady, a nikam je nepouštím.“ Pavel Blažek není rád, že někdo vynáší

reklama

Blažek hned na úvod oznámil, že vláda je teprve na počátku debaty, jak pohnout s DPH a jak celkově ovlivnit ekonomiku tak, aby se podařilo veřejné finance postavit na nohy.

„Ta důvěra lidí tam není. Vláda vloni říkala, že se musí šetřit, tak lidé šetřili. A teď vláda říká, že se málo utrácí. A to ještě lidem radí, aby jezdili nakupovat do Polska. Tak tu je pak nedůvěra v ekonomiku,“ vypálil Vondráček.

„Oni nás teď nepotřebují jako opozici, oni si dělají opozici sami sobě. A říkají toho tolik, že my to nestíháme ani komentovat. Přitom nejde jen o úniky, jde i o různá vyjádření ministra financí. Ale teď zas říkají, že je to únik. A úniky tedy nemá cenu komentovat? Teď navíc premiér říká, že se nám daří bojovat s inflací, ale inflace je furt 15 %. Lidem se za poslední dva roky všechno zdražilo o třetinu. Vláda s tou inflací nebojuje,“ rozčiloval se Vondráček. Jedním dechem hlásil, že za vlády ANO a ČSSD ekonomika šlapala. Zato teď nešlape.

Když znovu dostal prostor Blažek, zdůraznil, že s opozicí je zapotřebí probírat důchodovou reformu, aby se politici shodli na tom, že bude na důchody za 30 či 40 let, z čeho se to bude platit, případně co do budoucna stát platit nebude, aby měl dost peněz na financování důchodů.

Vondráček se vrátil k možnému zvýšení sazeb DPH. „Ta DPH, ta se nejlépe vybírá. Prostě potřebujete rychle peníze, tak zvednete DPH. Ale tady mi chybí nějaká vize,“ rozčiloval se Vondráček.

Blažek pokračoval ve svém širším tématu. „Ale my si musíme říct, co všechno má platit stát – a co všechno platit nemá. V tomto století. Protože neustále zvyšování nároků na stát, pokud bude pokračovat, tak se nepohneme,“ varoval Blažek.

Moderátorka Terezie Tománková do debaty zamíchala i dotační politiku. Pánové se shodli, že dotace jsou velké a složité téma.

„Když to vezmu do důsledku, tak dotace se rozdělují v Bruselu. A tyhle dotace ovlivňují i nás,“ pravil Vondráček.

Blažek to znovu vzal ze širší perspektivy. „Tento rok je na to, aby se udělalo spousta věcí, které se zavedou. A další rok je na to, aby si vláda obhájila, co udělala. Za pochodu. Opozice i odbory to budou kritizovat, ale něco hodnotit bude možné hodnotit tak za 2 roky,“ upozornil Blažek. „Kdybychom my se během té doby řídili nějakými průzkumy, no tak vládnout nemáme,“ dodal po chvíli s tím, že volební vládní období trvá 4 roky a vláda má předvést svou práci během tohoto celého období. „Ale pokud toho vláda nebude schopná, tak je tu jasná cesta. Tak vládnout nemá,“ zdůraznil Blažek.

Vondráček znovu na Blažka uhodil. „Když si vzpomeneme, jak to bylo s energiemi, tak my jsme od února říkali, že musíme ceny energií zastropovat, ale pan premiér říkal, že stropovat se nebude. Ale potom to stejně zastropovali. Teď momentálně řešíme potraviny. Pan premiér řekne, zvládli jsme ceny energií, zvládneme i ceny potravin. Tak jestli to budou dělat jako s těmi energiemi, tedy půl roku „po“, tak nezvládneme nic,“ rozčiloval se Vondráček.

Došlo i na debatu o stavu vězeňství v Česku.

Podle Blažka přibylo nemálo vězňů a podle jeho názoru je namístě nějak to regulovat. Podle Blažka však nikoli kvůli penězům, ale především kvůli tomu, aby odsouzení lidé měli větší šanci vracet se do života. Aby se snížila recidiva.

Vondrášek byl v této věci mnohem ostřejší. „Stoupá kriminalita, protože je víc chudo v té naší zemi,“ pravil Vondráček.

Blažek se bránil, že to je zkratka, a to, jak kriminalita roste, v jakých oblastech a tak podobně, se ukáže až s odstupem času.

V druhé polovině pořadu hosté debatovali také o výběru ústavních soudů.

Vondráček konstatoval, že jeden z kandidátů, konkrétně profesor Jan Wintr, komentoval několik věcí provládně. Komentoval jednání ve Sněmovně a podle Vondráčka i zpomalení valorizace důchodů. „A vystupoval velmi provládně. Aspoň já jsem to tak cítil. Já jsem taky jenom člověk,“ pravil Vondráček.

V závěru bylo otevřeno ještě jedno téma. Platy politiků. A Blažek ho hned rozšířil.

„Platy politických činitelů, ale i soudců a státních zástupců, tam já předpokládám, že to bude součástí toho konsolidačního balíčku. Státních zástupců je 1300, soudců jsou 3 tisíce. A pokud má státní zástupce vyšší plat než ministři, kteří za něj odpovídají, tak je to chyba. Ale není to chyba vlády. Je to věc k diskusi, jak to nastavit,“ připomenul Blažek.

Také podle Vondráčka je třeba tuto věc řešit a mimo jiné se i shodnout na nějakém mechanismu, aby politici v budoucnu nehlasovali o svých vlastních platech.

