„Já tam byl. Když Kalousek pil. A blil." Další dosud neznámé svědectví o propojení kšeftů a politiky s kořalkou v krku

Naše redakce ovšem v neděli v podvečer hovořila s mužem, jehož identita je všeobecně známá. Ozval se sám. Prý jsme zapomněli na jednu faktickou poznámku. Čeho se týkala?

„Tehdy byl jedním z nejmocnějších mužů v zemi Mirek Kalousek. Byl hodně pod tlakem, dost pil, mělo to vliv na hodně věcí," vzpomíná náš zdroj. „Báli se ho všichni, je to zlej chlap, takže následné propojení s Richardem Hávou, které trvá snad dvacet let, bylo pochopitelné," přiblížil.

Proč ale spojení mezi Miroslavem Kalouskem, podnikatelem ve zbrojním průmyslu Hávou a pražskou prestižní nemocnicí?

„To vám zřejmě uteklo. Tehdy se začalo dost psát o tom, co se děje. Angažoval se poslanec Hovorka, mluvilo se o tom po Ministerstvu zdravotnictví, že Na Homolce dochází k dost podivným zakázkám, přidělování zakázek. Vladimír Dbalý, jehož jsem, myslím, viděl jen jednou opilého v baru La Bodeguita del Medio, na mě tehdy nepůsobil špatně. Vypadal vyrovnaně, byl to urostlej chlap. Jenomže taky on a lidi za ním potřebovali dohody. Pamatuji si to jasně, že u stolu, jehož osazenstvo nebudu pitvat, padlo, že mír mezi státní správou a špitálem zajistil Háva, protože Kalousek nebyl připraven to řešit sám. Tak to bylo. Háva se stal prostředníkem. Dokonce si myslím, že to už někde zaznělo," hovořil dále s tím, že tlak, jaký byl svého času na Miroslava Kalouska vyvíjen, byl extrémní. „On řešil strašně věcí, které začaly prosakovat, viděl agenta na každém rohu, dost pil, sem tam blil, tak to je.“

A dále?

Oficiální anály však o tomto propojení nehovoří. Navzdory tomu se spojení mezi veřejnosti neznámým podnikatelem Hávou a exministrem Kalouskem čas od času objeví.

„Já chápu, že ty tuny cashů, já nevím, kde to skladuje, jestli v Rakousku nebo ve Švýcarsku, ale pokud někdo je 27 let státní úředník a žije z daní daňových poplatníků a mě kritizuje, mě, který jsem zaplatil 350 milionů daní za posledních dvacet let a byl jsem první politik v této zemi, který ukázal daňové přiznání za posledních dvacet let, tak když to budete zítra projednávat, tak potom ukažte všichni, co tady budete diskutovat, daňové přiznání a ukažte, kolik jste zaplatili daní,“ rozohňoval se v roce 2017 šéf hnutí ANO.

„Já nevím, kam nosily ty provize za gripeny... Kde Háva mu to skladuje, jestli v Rakousku nebo ve Švýcarsku. Kde to všechno má, co tady nakradl za ta léta,“ zuřil Babiš směrem k dříve vlivnému vládnímu členovi Miroslavu Kalouskovi.

