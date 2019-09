„Já že to dělám za peníze?“ Nemá ráda Babiše a soudí se s ním

Zatímco se zdá, že z kauzy firmy Čapí hnízdo by nakonec premiér Andrej Babiš (ANO) mohl vyváznout bez úhony, má možná další problém. Rozhodla se ho zažalovat paní Jana Filipová, které se velmi dotklo to, co říkal Babiš v televizi. Prý lhal o demonstrantech, kteří proti němu protestují, když o nich tvrdil, že jsou placení. Žena se prý kvůli této zcela této nepravdivé informaci ocitla pod velkým tlakem.

Okresní soud Praha-západ se začal zabývat žalobou na ochranu osobnosti, kterou podala demonstrantka Jana Filipová na premiéra Andreje Babiše (ANO). Ženě vadí výroky premiéra o tom, že lidé byli na loňských protivládních demonstracích zaplacení. Soudkyně o žalobě rozhodne v pátek, uvedla ČTK.

Po Babišovi žena požaduje omluvu. V žalobě uvedla, že premiér výroky zasáhl do jejích práv a pokud Babiš označil všechny demonstranty za zaplacené, myslel tím i ji.

„Skutečně to dělám všechno nezištně, nebereme za to žádné peníze,“ řekla dnes soudu Filipová.

„Rozhodla jsem se podat žalobu, protože pan premiér nás teda veřejně osočil v televizi Nova před rokem, bylo to 12. července, že jsme placení za tu demonstraci ve Sněmovní ulici, že obecně jsou ti demonstranti placení. Já jsem ho písemně vyzvala k omluvě. On na to vůbec absolutně nereagoval. Následně teda to samé tvrzení, přestože už vlastně mohl tušit, že to asi nemusí být pravda, tak stejně to svoje tvrzení zopakoval ještě u Soukupa na Barrandově,“ zlobila se dáma ve vyjádření pro server Novinky.cz s odkazem na TV Barrandov Jaromíra Soukupa. Zopakoval to na Primě, prostě neustále takovýmhle způsobem ty demonstranty osočuje,“ doplnila paní Filipová.

„On ze své pozice premiéra nemůže pouštět do veřejného prostoru lži, které nemá ověřené,“ nešetřila dál Babiše paní Filipová s tím, že předseda vlády je povinen si zprávy ověřovat, protože, když už premiér něco řekne, je pro řadu lidí autoritou a ti berou, že to, co řekl Babiš, je pravda. „Musí se s tím začít něco dělat, s takovými dezinformacemi,“ zdůraznila Filipová.

O některé výměny názorů se podělila i na sociální síti Facebook, aby bylo jasné, o čem mluvila před soudem. Nejednou se prý o sobě dočetla, že určitě nedemonstruje zadarmo a že se Babiš omlouvat nemusí.

Podle Babišova právního zástupce ale výroky nebyly způsobilé zasáhnout do jejích práv a obecně nejsou dehonestující. Babiš k jednání nepřišel, je na návštěvě Turecka.

