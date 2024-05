„Jak to vím? Protože mi to řekli.“ Majdan, rozšiřování NATO, rozdělení Ruska s Jeffrey Sachsem

reklama

Jeffrey Sachs uvedl, že stále věří v to, v co věřil, když byl ekonomickým poradcem v době transformace komunistického modelu na kapitalistický, totiž že mezi západní, střední a východní Evropou, včetně Ruska, má být mír. „Já se této vize nevzdávám, i když to v současné době není vize Spojených států nebo Evropské unie,“ prohlásil.

Co se týče ekonomické konvergence střední a západní Evropy, konstatoval, že nebyla taková, jaká byla slíbena, nicméně k ní došlo, např. ČR je na 70 % Německa. Poukázal na to, že čím byl stát blíže k Německu, tím lépe se mu při transformaci ekonomiky dařilo, protože až donedávna bylo Německo ekonomickým motorem. To porušila mimo jiné válka na Ukrajině, která zpřetrhala mnoho ekonomických vazeb.

Zmínil, že původní myšlenka transformace byla, že jednak dojde k převzetí západního systému institucí ze strany střední a východní Evropy, a také že se budou sbližovat platy. Konstatoval, že k tomu částečně došlo, ale že čím více na východ, tím méně. Skála připomenul, že Česko bylo vždy průmyslové, alespoň od druhé poloviny 19. století. Ale rozdíl oproti dřívějšku je nyní v tom, že průmysl je v cizích rukou.

Dle Sachse dělá Evropa velkou chybu, že válčí s Ruskem, přerušila s ním vztahy a kompletně se podřizuje americké politice, kterou ekonom považuje za absurdní a negativní pro Evropu. Pokud jde o cestu, jako by se mělo Česko vydat, jako příklad dal Singapur, který vsadil na vzdělání. Dodal, že to koneckonců bylo v minulosti Česka běžné a že Karlova univerzita patřila mezi špičky. Dodávat díly do Německa podle něho není dlouhodobě výhodné. Zvláště ne teď, když je Německo v krizi.

Padla také otázka na bezpečnostní architekturu. Sachs odpověděl, že dobrý příklad je OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). Ta zahrnuje nejen střední a západní Evropu, ale i východní Evropu a post-sovětské státy. Jako důležitou zmínil zásadu OBSE, že žádný stát si nemůže zajišťovat bezpečnost na úkor jiného. Proti tomu postavil mentalitu USA, která dělí na my a oni. „My jsme ti hodní, oni jsou ti zlí a my musíme svůj blok expandovat,“ popsal ji.

Zabýval se i Michailem Gorbačovem a jeho povolením reunifikovat Německo a zrušením Varšavské smlouvy. Podotkl, že Gorbačov říkal, aby jeho kroky nezneužili. „A dva vedoucí ministři zahraničí, náš James Baker třetí a německý Hans Dietrich Genscher přímo slíbili Gorbačovovi, že NATO se neposune ani o píď na východ,“ vzpomenul. „Když přišel k moci Jelcin, Clinton řekl to samé. Ale ukázalo se, že se jedná o lež, protože už od roku 1992 Američani tajně prosazovali rozšíření NATO. V polovině 90. let Clinton podepsal rozšíření NATO, Česko bylo jedno z prvních, spolu s Polskem a Maďarskem,“ pokračoval. Doplnil, že Rusové ze vstupu Česka a dalších neměli radost, protože se jednalo o podvod, ale Česko nesousedí s Ruskem. Jenže expanze NATO pokračovala a v roce 2004 byly připojeny baltické státy a také státy na pobřeží Černého moře. Sachs zmínil, že v roce 2007 Putin řekl: „Už dost.“ A vyčetl Bushovi mladšímu tento „podvod“. Ale plány na expanzi NATO přesto pokračovaly.

Kromě toho zmínil, že tehdy se mezi politiky ve Washingtonu i otevřeně mluvilo o tom, že se Rusko rozpadne na nejméně tři části. Což se Rusům pochopitelně nelíbilo. Ve stejné době USA vypověděly smlouvu o balistických raketách a začaly umísťovat rakety Aegis v Polsku. „Rusové řekli: To je pár minut od Moskvy, co to sakra děláte? Tohle je přímé ohrožení,“ popsal Sachs reakci z Ruska. Rok 2014 a Majdan popsal jako „převrat za bílého dne“ s pomocí ultra-pravicových ozbrojených skupin.

„Smějeme se Rusku, že my jsme mírumilovní. Nejsme mírumilovní, jsme mocimilovní. USA chce rozšířit NATO, svrhává vlády, rozšiřuje své vojenské základny. To je NATO. To není aliance, to je Spojenými státy vedená vojenská operace. Rusko řeklo ne, takže před deseti lety začala válka a od té doby to eskalovalo,“ pravil ekonom s tím, že situace je velmi nebezpečná. A stejně postupuje i v Asii vůči Číně, což dle Sachse směřuje k válce.

Myšlenka války s Čínou je prý v amerických médiích normalizována. „Jako by to nebylo to největší šílenství, jaké si můžete představit, protože to může být konec světa,“ komentoval ekonom. Přesto mainstreamová média válku s Ruskem a Čínou normalizují, protože „USA musí být první na světě“ a udělají pro to všechno.

Pozastavil se také and tím, jak si někteří američtí politici válku na Ukrajině pochvalují, protože v ní neumírají Američané. „Jako by 500 000 mrtvých Ukrajinců nebylo dost, nebo to riziko jaderné války,“ odsoudil je. Zmínil, že v USA je podstatná část moci v rukou prezidenta, a za posledních 20 let prý měli prezidenty průměrné, špatné a nebezpečné. „Žádný nesplnil očekávání. Ani jeden,“ řekl a dodal, že politický systém USA je pokažený a nahoru neposílá ty nejlepší.

Kritizoval oba kandidáty na prezidenta. „Toto jsou naši kandidáti, to je pro svět hrozné. V mezičase tolik evropských lídrů, včetně ČR, prohlašuje: Ano, následujeme Spojené státy, našeho největšího spojence. Musíme dělat to, co dělají USA,“ podivoval se. Evropa podle něho potřebuje svou vlastní strategii, která musí být mírová, ne válečná. Ale místo toho slepě následují Spojené státy. Což je pro Sachse překvapení, protože Evropa je podle něho chytřejší a má s válkou větší zkušenosti. Měla by si tedy uvědomit, že nadvláda USA není výhodná.

„Evropská zahraniční politika je: Dělej, co dělají USA. A když USA vyhodí do vzduchu plynovod, tak předstírají, že se to nestalo, nebo že si Rusko vyhodilo do vzduchu své vlastní potrubí nebo něco jiného šíleného,“ rýpl si.

Řeč přišla na neziskovky. Sachs konstatoval, že se jedná o to, že americké peníze ovlivňují politiku v jiných zemích. „Dokonce vyvolávají nepokoje, jako byl Majdan. Ukrajina byla americkou operací. Jak to vím? Protože mi to řekli. Protože jsem to viděl na vlastní oči. Nežádoucí americké zapojení do toho, čemu se říká převrat. Já to viděl. A nesnášel jsem to. A musím říct, že přesně to se děje i v Gruzii,“ prohlásil. Porušení gruzínských práv není schválený zákon, ale americké vměšování, myslí si ekonom.

Zmínil, jak se s demonstranty fotili západní politici. A nadhodil, jak by asi reagovali Američané, kdyby protesty v USA přijeli podpořit čínští politici. Ale bohužel, dvojí metr je základ politiky každé říše, míní.

