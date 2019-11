,,Je Halík pořád kněz?" Jiří Strach se vrátil k pohřbu Karla Gotta

Pro Konzervativní noviny promluvil režisér Jiří Strach, kterého si televizní diváci pamatují jak díky pohádce Lotrando a Zubejda, tak díky Andělu Páně. Mínil, že dnešní společnosti Bůh překáží, protože dává limity. „Nepokradeš, nesesmilníš, nebudeš mluvit falešně a křivě. Jenže já si přece můžu říct, co chci! Máme svobodu slova! Takže klidně mohu někoho urazit, pomluvit, protože to patří do mé svobody – a nikdo mi ji nebude brát,“ vysvětluje dnešní mentalitu věřící režisér. A dodal, že současná svoboda lidem nestačí a chtějí překračovat další a další hranice. Anketa Ať Babiš odstoupí, nebo se zbaví Agrofertu, žádá Milion chvilek. Souhlasíte? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 8892 lidí

Následně dostal režisér Strach otázku, zda se Západ, dříve považovaný za garanta svobody, nemůže stát hlídačem správnosti hodnot. „Já jsem hlavně doposud nepochopil, co mají být ony evropské hodnoty,“ odvětil na to Strach. „Má to být svoboda? Dobře, ale můj názor může být trochu jiný, než má člověk z progresivistické části společnosti. Když nás bude kolem stolu sedět pět, můžeme mít odlišné pohledy na to, co svoboda ve skutečnosti je. Jestli má limit, nemá limit, jestli se to či ono slovo smí či nesmí říct. Evropanství? Žijeme sice na jednom plácku, ale to přeci není samo o sobě hodnota. Jsme sousedi, ale co je na tom hodnotného? Že spolu nebojujeme? Vždyť jsme v 21. století! Proč by měli zase Němci a Francouzi proti sobě jezdit tanky?“ ptal se a mínil, že současné lidstvo je příliš rozmazlené a hádá se o malichernosti. „Bojím se, že je to důsledek stavu, že jsme tu dlouho neměli válku,“ pravil.

O EU hovořil ještě jednou a nikoliv pochvalně, a to v souvislosti s dotacemi: „Současná EU představuje socialismus jako vyšitý. A nejen proto, že oslavují narozeniny Karla Marxe. Pocítila to i moje rodina. Žena koupila hotel na Šumavě, její otec prodal vzácnou sbírku známek, vzali si úvěr a pustili se do stavby, na níž nechali spoustu krve a dřiny. A ejhle, po pár letech vyrostl nedaleko krásný nový hotel s 50% dotací od EU na rozvoj cestovního ruchu. S podmínkou, že pár let se musí ubytovací služby poskytovat, a pak se z toho může udělat třeba chalupa k rekreaci. A já se ptám, jak je možná taková nerovnost podmínek? Někdo si to odmakal, a někdo dostal miliony jen tak? Za to mám být opravdu EU vděčný?“ Fotogalerie: - EU volby se blíží

Režisér Strach se také vyjádřil k tomu, jaké obory jsou financovány na školách. „Jejich absolventi by na trhu práce těžko našli uplatnění,“ vyjádřil se např. o studiu genderu. A podotkl, že uplatnění pak takoví vysokoškoláci najdou v nějaké neziskovce, která bude opět financována z peněz EU či ze státního rozpočtu, a sama se neuživí.

Ideologii genderu režisér obecně odsoudil, řka, že pocitologie a dojmologie rozvrací jakýkoli řád, pravidla či vyšší princip. „Zdejší americký velvyslanec na nedávný duhový pochod Prahou nešel, ale dal mu záštitu podobně jako třeba nizozemský velvyslanec. S argumentem, že když se někdo nějak cítí, je to dobré a je třeba to podporovat. Nevím, jak by se tvářil, kdybych přišel na americkou ambasádu a řekl mu, že se cítím jako americký občan a že chci, aby to respektovali a ihned mi vystavili americký pas.“ Fotogalerie: - Zeman v USA

Pár slov měl režisér i k mons. Halíkovi, držiteli Templetonovy ceny. Zdůraznil, že Halíka si lze za mnoho věcí vážit a připodobnil ho k Janu Husovi, který prý také skrytě či přiznaně dělal politiku. Zmínil, že Tomáš Halík má ve zvyku se vyjadřovat k politice a posuzovat, co je a není správně. „Církev tady není pro zkvalitnění demokracie, ale pro spásu duší,“ mínil však.

A s Halíkem se neshodl ani na přístupu ke Karlu Gottovi. Vyčetl knězi, že byl proti pohřbu v katedrále sv. Víta. „Karel Gott i jeho rodina si pohřeb v katedrále přáli a v případě úmrtí takové osobnosti se sluší, když je rekviem přítomen arcibiskup. A jestli katolický kněz zpochybňuje odevzdání duše zemřelého do Boží náruče jen proto, aby demonstroval, že Babiš či Zeman či Duka jsou jeho političtí oponenti, pak nechápu, jestli je Tomáš Halík stále ještě duchovní, anebo už spíše politik.“

